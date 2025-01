Vollelektrische Funktionsmodule: Effizienzsteigerung und Kostenersparnis in der Automatisierung

Vollelektrische Funktionsmodule von Versamove bieten eine vielversprechende Alternative zu pneumatisch angetriebenen Werkstückträgersystemen. Durch die steigenden Kosten für Druckluft und die Fokussierung auf Optimierungs- und Sparmaßnahmen in der Automatisierungsbranche, ermöglichen die vollelektrischen Module eine effizientere und kostengünstigere Optimierung von Fertigungs- und Montageprozessen. Zudem bieten sie eine zuverlässige und wartungsarme Lösung für den Transport von Produkten auf Werkstückträgern.



Effiziente Werkstückträgerlösung für Automatisierung und Materialfluss

Das modulare Werkstückträgersystem von Versamove bietet eine vielseitige Lösung für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Automatisierung und des Materialflusses. Durch die Unterteilung in verschiedene Gewichts- und Größenklassen kann das System individuell an die Anforderungen jeder Anwendung angepasst werden. Die verschiedenen Funktionsmodule ermöglichen präzises Stoppen, Positionieren, Drehen und Abschieben von Werkstücken an Bearbeitungsstationen und angrenzenden Förderstrecken.

Die kleinste Variante des Versamove-Standard-Systems ist äußerst attraktiv, da sie nun auch vollelektrische Funktionseinheiten bietet. Dadurch entfällt der Bedarf an Druckluft komplett, was zu einer erheblichen Vereinfachung der Infrastruktur führt. Die Nachrüstung in bereits bestehende Versamove-Systeme stellt kein Problem dar.

Durch die Möglichkeit, eine bestehende Pneumatik-Infrastruktur schrittweise oder komplett durch elektrische Module zu ersetzen, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Optimierung von Fertigungs- und Montageprozessen. Die elektrischen Einheiten von Versamove können Werkstückträger mit einem beeindruckenden Gewicht von bis zu 40 kg und Abmessungen von bis zu 400 x 400 mm bewegen, was eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht.

Durch den Einsatz von vollelektrischen Funktionsmodulen wird die Infrastruktur in der Automatisierungsbranche erheblich vereinfacht, da keine Druckluft mehr benötigt wird. Dies führt zu einer Kostenersparnis und einer erhöhten Energieeffizienz durch die direkte und verlustarme Umwandlung von Energie in Bewegung. Die vollelektrischen Module zeichnen sich zudem durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Wartungsarmut aus, was langfristig zu einer Senkung der Produktionskosten führt. Dank der präzisen Regelung von Geschwindigkeit und Position lassen sich die Funktionsmodule flexibel an individuelle Prozessanforderungen anpassen.

Vollelektrische Komponenten mögen zwar höhere Anschaffungskosten verursachen, aber die langfristigen Vorteile überwiegen. Im Gegensatz zu pneumatischen Einheiten sind elektrische Module wartungsarm und tragen dazu bei, die Produktionskosten pro Teil erheblich zu senken.

Effiziente Umsetzung eines vollelektrischen Werkstückträger-Umlaufs dank zentralisierter Energieversorgung und Steuerung

Durch die zentrale Energieversorgung und Steuerung sowie vorkonfektionierte Kabel kann ein vollelektrischer Werkstückträger-Umlauf schnell aufgebaut werden, wodurch Produktionsstillstände minimiert werden

Das vollelektrische Versamove standard System zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, da die Energie direkt in Bewegung umgewandelt wird, ohne Leckagen und Druckverluste wie bei pneumatischen Systemen

Die Verwendung von wartungsarmen elektromechanischen Antrieben mit langer Lebensdauer führt zu einer Reduzierung der Wartungskosten im Vergleich zu pneumatischen Systemen und erhöht die Verfügbarkeit

Die flexible Steuerung des Versamove standard electric ermöglicht eine präzise Regelung von Geschwindigkeit und Position für eine optimale Prozesssteuerung

Durch den geringeren Energieverbrauch und den Wegfall von Druckluftkompressoren wird der CO2-Ausstoß reduziert, was zu einer erhöhten Umweltfreundlichkeit des Systems führt

Versamove standard electric ermöglicht eine effizientere Produktion, da die vollelektrischen Funktionsmodule präzise und zuverlässig den Werkstückträgertransfer in der Automatisierung durchführen. Durch die direkte Umwandlung von Energie in Bewegung entstehen keine Druckverluste oder Leckagen, was zu einer erhöhten Energieeffizienz führt. Gleichzeitig reduziert die wartungsarme Technologie die Betriebskosten und senkt den CO2-Ausstoß, wodurch das System umweltfreundlicher wird.