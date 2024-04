Vetter gewinnt alle Hauptkategorien bei den CDMO Leadership Awards 2024

Vetter, eine weltweit tätige Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO), wurde bei den 13. CDMO Leadership Awards 2024 in allen sechs Hauptkategorien ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt Vetter in seinem Anspruch, seinen Pharma- und Biotech-Kunden weltweit bei der Entwicklung, Herstellung sowie Montage und Verpackung von Injektabilia höchstmögliche Qualität und bestmögliche Wertschöpfung zu bieten. Bewertet wurden Qualität, Expertise, Zuverlässigkeit, Angebotsportfolio, Kompatibilität und Service. Vetter hat seine herausragende Leistung auch durch einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2023 unter Beweis gestellt.



Vetter, eine weltweit tätige Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO), wurde erneut bei den 13. CDMO Leadership Awards 2024 in allen sechs Hauptkategorien ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt die herausragende Qualität, Expertise, Zuverlässigkeit, das umfangreiche Angebotsportfolio, die hohe Kompatibilität und den exzellenten Service von Vetter. Das Unternehmen strebt danach, seinen Pharma- und Biotech-Kunden weltweit bei der Entwicklung, Herstellung sowie Montage und Verpackung von Injektabilia höchstmögliche Qualität und bestmögliche Wertschöpfung zu bieten.

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vetter einen Umsatz von 1.002 Mio. Euro, was darauf hinweist, dass das Unternehmen erstmals die Milliardengrenze überschritten hat. Dieser beeindruckende Erfolg bestätigt die strategische Ausrichtung von Vetter auf langfristige Kundenbeziehungen und nachhaltiges Wachstum.

Die erneute Auszeichnung mit den CDMO Leadership Awards bestätigt das Engagement von Vetter, seine unternehmerische Mission durch hochwertige Arbeit und Kundenzufriedenheit zu erfüllen. Das Unternehmen strebt danach, ein hohes Niveau an Qualität und Service für seine Kunden und deren Patienten aufrechtzuerhalten. Dies wird durch die langjährige Erfahrung und die Fachkenntnisse der 6.300 Mitarbeiter ermöglicht.

Die CDMO Leadership Awards sind renommierte Auszeichnungen, die seit 13 Jahren von Outsourced Pharma und Life Science Leader verliehen werden. Sie dienen als zuverlässige Entscheidungshilfe für Industrievertreter bei der Auswahl von Entwicklungs-, Herstellungs- und Verpackungspartnern. Die Awards werden auf Basis von aktuellen Kundenbewertungen aus den letzten 18 Monaten vergeben und spiegeln das hohe Leistungsniveau in den wichtigsten Kriterien der Hauptkategorien wider. Dadurch wird den Preisträgern eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit bescheinigt.

Die steigende Bedeutung von Outsourcing-Partnern für Arzneimittelhersteller zeigt sich in der stabilen Lieferkette und der technologisch modernen Infrastruktur, die sie bieten. Vetter hat sich bei den CDMO Leadership Awards als bevorzugter Partner seiner Kunden etabliert und erhält dadurch Anerkennung für seine Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Auszeichnungen stärken das Vertrauen in Vetter und unterstreichen seine Rolle als verlässlicher Partner bei der Bewältigung der Herausforderungen der Branche.

Die Pharmadienstleister haben in den letzten 12 Monaten mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, darunter unsichere Lieferketten, die Einführung neuer Technologie-Plattformen und Prozesse, die neue Kompetenzen und Technologien erforderten, sowie eine sich schnell verändernde Industrie. Diejenigen Unternehmen, die ihre Kunden und letztendlich die Patienten weltweit am besten bedienen, wurden daher zu Recht mit den CDMO Leadership Awards 2024 ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen würdigen ihre Leistungen und ihre Fähigkeit, in einer anspruchsvollen und sich wandelnden Branche erfolgreich zu sein.

