Vetter investiert über 230 Millionen Euro in neues Produktionsgebäude

Vetter investiert über 230 Millionen Euro in den Bau eines neuen Produktionsgebäudes am Hauptsitz in Ravensburg. Dieses Gebäude wird die kommerziellen Produktionskapazitäten des Unternehmens erweitern und den globalen Kundenstamm bedienen. Die Investition zielt darauf ab, die Position von Vetter in der Lieferkette für komplexe injizierbare Medikamente zu stärken und den steigenden Bedarf der Kunden weltweit zu decken. Die ersten Reinräume werden voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb genommen.



Vetter setzt auf Investitionen für nachhaltiges Wachstum

Das neue Produktionsgebäude spielt eine zentrale Rolle bei der Erfüllung der individuellen Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf Verpackungssysteme, spezifische Prozessanforderungen und Chargengrößen. Es ist Teil unserer umfassenden Investitionsstrategie, die darauf abzielt, ein nachhaltiges Wachstum in unserem Unternehmen zu gewährleisten.

Vetter investiert in Effizienz und Qualität

Vetter plant weitere Investitionen, um die Effizienz und Qualität der Entwicklungs- und Fertigungsprozesse zu verbessern. Dies beinhaltet die Erweiterung der Laborfläche für analytische Dienstleistungen, um eine umfassende und präzise Analyse der Produkte zu ermöglichen. Zusätzlich werden die Abfüllkapazitäten durch die Installation zusätzlicher kommerzieller Produktionslinien erhöht, um den steigenden Bedarf der Kunden zu decken.

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, investiert Vetter in die Erweiterung der Kühllagerung und Lagerhaltung. Ein neues Lager für technische Geräte und Equipment wird ebenfalls errichtet. Die Optimierung der Infrastruktur an allen Standorten ermöglicht eine effiziente Abwicklung von Ein- und Ausgangsmaterialien. Zudem werden neue Ansatz- und Vorbereitungsräume geschaffen, um den Entwicklungs- und Fertigungsprozess weiter zu verbessern.

Vetter investiert kontinuierlich in Kundenbedürfnisse und Qualität

Vetter investiert kontinuierlich, um den Bedürfnissen seiner Kunden und den von ihnen versorgten Patienten gerecht zu werden. Als führende CDMO hat das Unternehmen den Anspruch, als starker Partner zu agieren und proaktiv relevante Branchentrends zu erkennen. Von der frühen Entwicklungsphase über die aseptische Abfüllung bis hin zu Montage- und Verpackungsdienstleistungen deckt Vetter alle Bereiche ab, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Vetter investiert in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten, um den steigenden Bedarf an komplexen injizierbaren Medikamenten weltweit zu decken. Gleichzeitig werden durch die Vergrößerung der Laborfläche und die Optimierung der Prozesse die Qualität der Medikamente weiter verbessert.

Durch die Investitionen in die Infrastruktur und die Optimierung der Materialabwicklung wird die Produktionsablauf bei Vetter effizienter gestaltet. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, die steigende Nachfrage nach injizierbaren Medikamenten weltweit zu decken und seine Position als führende CDMO in der pharmazeutischen Industrie zu stärken. Diese Investitionen ermöglichen es Vetter, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristige Planungen umzusetzen.