Verbesserung der Sicherheitslücken in der Software-Lieferkette durch Zusammenarbeit von VicOne und VinCSS

VicOne und VinCSS haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam Cybersicherheitslücken bei vernetzten Fahrzeugen zu managen und die Effizienz beim Schutz von Open-Source-Steuergeräten zu steigern. Durch die Zusammenarbeit dieser beiden Automobilexperten können potenzielle Sicherheitslücken identifiziert und behoben werden, um maximale Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten.



Verbesserung der Fahrzeugsicherheit durch Schwachstellenminimierung

Die Zusammenarbeit zwischen VicOne und VinCSS zielt darauf ab, die Sicherheitslücken in der Software-Lieferkette zu beseitigen, um den Schutz von Open-Source-Steuergeräten in Fahrzeugen zu verbessern. Diese Steuergeräte sind besonders anfällig für Sicherheitslücken, die oft unentdeckt bleiben oder nicht behoben werden. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Fachwissen können VicOne und VinCSS diese Schwachstellen identifizieren, bewerten und minimieren, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu erhöhen.

VicOne xZETA unterstützt VinCSS bei Sicherheitslücken- und SBOM-Management

VicOne xZETA bietet VinCSS eine innovative Lösung zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für das Management von Sicherheitslücken und SBOM. Die zum Patent angemeldete VVIR-Technologie ermöglicht eine priorisierte Identifizierung und Behebung von risikoreichen Cyberschwachstellen. VinCSS kann so schnell gefährliche Cyberprobleme erkennen, Abwehrstrategien entwickeln und sicherstellen, dass der ISO21434-Standard eingehalten wird.

Frühzeitige Einbindung von Sicherheitsanforderungen in vernetzte Fahrzeuge

Die Partnerschaft zwischen VicOne und VinCSS ermöglicht eine frühzeitige Einbindung der ermittelten Sicherheitsanforderungen in den Entwicklungsprozess vernetzter Fahrzeuge. Dadurch können aktuelle Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden und strenge Standards für zukünftige Komponentenlieferungen von Zulieferern gewährleistet werden. Dies führt zu einer Minimierung potenzieller Cyberbedrohungen und schafft umfassende Fahrzeugsicherheit.

Sicherere Zukunft für die Automobilindustrie durch Zusammenarbeit von VicOne und VinCSS

Die Kooperation zwischen VicOne und VinCSS hat das Ziel, die Automobilindustrie sicherer und besser vernetzt zu machen. Intelligente Fahrzeugtechnologie bietet viele Vorteile wie eine höhere Zuverlässigkeit, verbesserte Diagnosemöglichkeiten und eine bessere Konnektivität. Gleichzeitig eröffnet sie jedoch auch neue Möglichkeiten für Cyberangriffe. Daher ist es entscheidend, Software-Sicherheitslücken mit einem umfassenden Cybersicherheitsansatz anzugehen. Die Partnerschaft von VicOne und VinCSS verbessert die Effizienz bei der Umsetzung dieser Maßnahmen und gewährleistet umfassende Fahrzeugsicherheit.

Die Kooperation zwischen VicOne und VinCSS eröffnet der Automobilindustrie zahlreiche Vorteile und stärkt die Sicherheit vernetzter Fahrzeuge. Durch die gezielte Beseitigung von Sicherheitslücken in der Software-Lieferkette und die frühzeitige Einbindung von Sicherheitsanforderungen in den Entwicklungsprozess können mögliche Cyberbedrohungen minimiert werden. Die Effizienz bei der Identifizierung und Behebung von Cyberproblemen wird signifikant gesteigert, während gleichzeitig die Einhaltung der ISO 21434-Normen gewährleistet wird. Diese Zusammenarbeit ebnet den Weg für eine Zukunft in der Automobilindustrie, die sicherer und besser vernetzt ist.