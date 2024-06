Innovatives Verpackungssystem revolutioniert Prozess- und Fertigungsautomation

Das Verpackungssystem der cts GmbH für Front Opening Shipping Boxes (FOSBs) aus Burgkirchen ist eine innovative Lösung, die den gesamten Prozess der Prozess- und Fertigungsautomation revolutioniert. Durch die vollautomatische Funktionsweise wird nicht nur die Effizienz und Qualität gesteigert, sondern auch die Fehlerquote signifikant reduziert und das Personal entlastet.



Innovative Verpackungslösung für den Wafer-Transport in der Halbleiterfertigung

Für den Transport von Wafern in eine Halbleiterfertigung ist eine präzise Vorbereitung erforderlich, die strengen Qualitätsstandards unterliegt. Die empfindlichen Produkte werden in speziellen Behältern, den FOSBs, transportiert. Um die Reinraumbedingungen zu gewährleisten, müssen die FOSBs schonend und absolut dicht in Kunststoffbeutel verpackt werden.

Eine innovative Lösung für das automatisierte Verpacken von FOSBs

Das Verpacken der FOSBs ist ein Prozess, der konstant und zuverlässig abläuft. Bei manueller Ausführung besteht aufgrund der monotonen Tätigkeit ein erhöhtes Risiko für Fehler. Zudem gestaltet sich die Suche nach qualifizierten Bewerbern für diese Aufgabe als schwierig. Aus diesem Grund lag es nahe, den Prozess vollständig zu automatisieren. Die cts GmbH hat eine äußerst effiziente und zuverlässige Lösung entwickelt.

Das Autobagging Tool ist eine vollständige Automatisierungslösung für den Verpackungsprozess. Es vereint eine Verpackungsmaschine, eine Prüfkammer, einen Handhabungsroboter und alle weiteren benötigten Komponenten in einer einzigen Zelle. Dadurch können alle Verpackungs- und Prüfvorgänge ohne manuelle Unterstützung durchgeführt werden.

Vollautomatisches Verpackungssystem für FOSBs: Effizienz und Qualität gesteigert

Das Verpackungssystem für FOSBs der cts GmbH ermöglicht einen effizienten und fehlerfreien Prozess. Die FOSBs werden nach dem Platzieren auf einem Zuförderband auf ihre Verarbeitungsfähigkeit überprüft. Anschließend werden sie in einen inneren und äußeren Beutel verpackt, der mit Trockenmittel gefüllt ist. Die Dichtigkeit der Verpackung wird für jede Einheit einzeln geprüft. Ein Label wird auf die FOSBs und ihre Umhüllung angebracht und dessen Qualität und korrekte Platzierung ebenfalls überprüft. Die fertig verpackten Produkte verlassen das System über ein Ausförderband.

Eine teilautomatisierte Version des Autobagging Tools für geringen Durchsatz

Die cts GmbH bietet auch eine teilautomatisierte Version des Autobagging Tools an, die speziell für Unternehmen mit geringerem Durchsatz geeignet ist. Bei dieser Version übernehmen Mitarbeiter die Aufgabe, die FOSBs bei der Verpackungseinheit und der Prüfkammer zuzuführen und zu entnehmen.

Effiziente Automatisierung der Produktion mit dem Autobagging Tool

Das Autobagging Tool von cts GmbH ist eine wegweisende Innovation im Bereich der Produktionsautomatisierung. Es minimiert menschliche Fehler und arbeitet effizienter als herkömmliche manuelle Workflows. Durch den nahtlosen Anschluss an das Portfolio der cts GmbH kann das System problemlos in bestehende Prozesse integriert werden. Die automatische Übergabe der FOSBs auf das Zuförderband und die Abholung am Ausförderband sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Dank der Smart Logistics Materiallogistiklösungen von cts ist sogar ein autonomer, automatisierter Transportprozess ohne aufwändige Umbauarbeiten möglich.

Das vollautomatische Verpackungssystem von cts GmbH für FOSBs bietet zahlreiche Vorteile, wie eine gesteigerte Effizienz und Qualität in der Produktion. Durch die automatisierte Verpackung werden Fehler minimiert und das Personal entlastet. Zudem können durch die Integration mit anderen cts Automationslösungen weitere Optimierungsmöglichkeiten im Produktionsprozess genutzt werden.