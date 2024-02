Volvo FH Aero: Der effizienteste Lkw mit innovativer Technologie

Der Volvo FH Aero setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Durch seine verbesserte Aerodynamik und innovative Technologien kann er den Energieverbrauch und die Emissionen um bis zu 5 Prozent reduzieren. Mit seinem ansprechenden Design, hoher Qualität und ausgezeichneten Fahreigenschaften ist der FH Aero speziell für den anspruchsvollen Fernverkehr konzipiert.



Volvo FH Aero: Neuer Maßstab in Energieeffizienz und Sicherheit

Der neue Volvo FH Aero beeindruckt mit seinem aerodynamischen Design und innovativen Eigenschaften, die einen Durchbruch in Bezug auf Energieeffizienz darstellen. Durch seine verbesserte Aerodynamik und technologischen Funktionen kann der FH Aero bis zu 5 Prozent an Energieverbrauch und Emissionen einsparen. Mit diesem Fahrzeug setzt Volvo Trucks konsequent seinen Weg der CO2-Reduzierung fort und präsentiert einen Lkw, der nicht nur durch seine Sicherheit, sein Design und seine Qualität überzeugt, sondern auch speziell für anspruchsvolle Fernverkehrsaufgaben entwickelt wurde.

Volvo FH Aero Electric: Der preisgekrönte energieeffiziente Elektro-Lkw

Der Volvo FH Aero Electric wurde zum International Truck of the Year 2024 gewählt und ist eine energieeffiziente Ergänzung der Volvo-Palette elektrischer Lkw. Der Lkw bietet eine geringere Energieverbrauch, eine größere Reichweite und überlegene Sicherheits- und Fahreigenschaften, unabhängig vom gewählten Antriebsstrang (Elektro, Gas oder Diesel). Der FH Aero Electric ist somit eine zukunftsweisende Wahl für Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit und Effizienz legen.

Volvo FH Aero: Verbesserte Kraftstoffeffizienz durch aerodynamische Formgebung

Die optimierte aerodynamische Formgebung des Volvo FH Aero führt zu einer erheblichen Verbesserung der Kraftstoffeffizienz. Durch die Verlängerung der Front des Fahrerhauses um 24 Zentimeter wird die Aerodynamik des Lkws optimiert, was nicht nur zu einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs führt, sondern auch die Fahrstabilität bei windigen Bedingungen verbessert. Besonders beim FH Aero Electric kommt die verbesserte Aerodynamik durch seine Eigenschaften im Freilauf besonders zum Tragen. Dies ermöglicht eine Rückgewinnung von mehr Energie während des Bremsens oder Bergabfahrens, die dann in die Batterie zurückgespeist wird und bei der nächsten Beschleunigung oder Steigung wieder zur Verfügung steht.

Neues Kamerasystem im Volvo FH Aero verbessert Sicht und Sicherheit

Das innovative Kamerasystem des Volvo FH Aero revolutioniert die herkömmlichen Außenspiegel und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Aerodynamik und Sicherheit bei. Der erweiterte Blickwinkel des Fahrers erhöht die Sicherheit für ihn selbst und andere Verkehrsteilnehmer in unmittelbarer Nähe. Besonders bei schwierigen Wetterbedingungen wie Regen oder Dunkelheit sowie bei direkter Sonneneinstrahlung oder Fahrten in Tunneln sorgt das Kamerasystem für eine optimale Sicht. Zudem ist es in der Lage, bei Fahrten mit einem Anhänger automatisch diesem zu folgen, was die Manövrierfähigkeit verbessert.

Neuer Volvo FH Aero: Effizientes Design und innovative Merkmale

