Volvo FH gewinnt Praxistest bei variablen Kosten souverän

Der Volvo FH konnte bei einem dreijährigen Praxistest der Spedition Fehrenkötter in der Kategorie „variable Kosten“ den ersten Platz erreichen. Dabei wurden wichtige laufende Kosten wie Spritverbrauch, AdBlue-Verbrauch, Service und Wartung berücksichtigt. Mit einem Durchschnittspreis von nur 46,16 Cent pro gefahrenem Kilometer setzte sich der Volvo FH mit I-Save deutlich von der Konkurrenz ab.



Volvo FH überzeugt im Praxistest mit niedrigen laufenden Kosten

Der Volvo FH hat sich durch seine herausragende Effizienz, Ausdauer, Komfort und Sicherheit bei den laufenden Kosten gegen starke Konkurrenten durchgesetzt. Mit einem Durchschnittspreis von nur 46,16 Cent pro gefahrenem Kilometer konnte er sich in einem Praxistest gegen sieben Hersteller an die Spitze setzen. Diese Leistung macht uns als Volvo Trucks sehr stolz und zeigt, dass der Volvo FH eine empfehlenswerte Wahl für jeden Fuhrpark ist.

Der Praxistest bei der Spedition Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH aus Ladbergen ermöglichte einen realistischen Vergleich der Leistung des Volvo FH im alltäglichen Einsatz von Speditionsunternehmen. Durch die mehr als 350.000 gefahrenen Kilometer konnte gezeigt werden, dass der D13-Motor mit Turbo-Compound in Verbindung mit dem I-Shift-Getriebe im Fernverkehr äußerst sparsam ist.

Jürgen Schwarzer, ein erfahrener Berufskraftfahrer, bestätigt die herausragende Leistung des Volvo FH während des dreijährigen Tests. Er lobt das ausgezeichnete Handling und den hohen Komfort des Fahrzeugs. Besonders beeindruckt ist er von der Sparsamkeit bei den laufenden Kosten, was auch für jeden Chef von großer Bedeutung ist. Der Volvo FH setzt in Bezug auf Handling, Komfort und Wirtschaftlichkeit neue Maßstäbe in der Branche.

Joachim Fehrenkötter, Geschäftsführer der Spedition Fehrenkötter, ist von der Bereicherung durch den Volvo FH für jeden Fuhrpark überzeugt. Die laufenden Kosten sind im Vergleich zum Wettbewerb deutlich geringer, was für Unternehmen ein entscheidender Faktor im Unternehmeralltag ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Premium-Produkt wie der Volvo FH bei der Anschaffung etwas teurer sein kann. Jedes Unternehmen muss individuell entscheiden, ob sich diese Investition langfristig auszahlt.

Die von Volvo entwickelte topographische Geschwindigkeitsregelanlage I-See und der Turbo-Compound-Motor ermöglichen es, die laufenden Kosten auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an das Gelände optimiert I-See den Kraftstoffverbrauch und spart somit Kosten. Der Turbo-Compound-Motor nutzt die Auspuffgase, um zusätzliche Energie zu gewinnen, was zu einer verbesserten Effizienz führt und die Betriebskosten senkt.

Der Volvo FH 460 6×2 CHH-Low Globetrotter XL ist ein leistungsstarker Lkw mit einem D13TC-Motor, der eine beeindruckende Leistung von 345 kW (469 PS) bei 1.250 bis 1.600 U/min bietet. Mit einem Drehmoment von 2.600 Nm bei 900 bis 1.300 U/min ist dieser Lkw ideal für den Einsatz im Fernverkehr.

Der Volvo FH mit I-Save hat sich im Praxistest als äußerst effizient und wirtschaftlich erwiesen. Dank seiner niedrigen laufenden Kosten und dem hervorragenden Komfort ist er eine empfehlenswerte Wahl für jeden Fuhrpark. Mit der nächsten Generation des Volvo FH können Lkw-Fahrer noch weitere Verbesserungen erwarten, wie bereits auf der IAA Transportation festgestellt wurde.