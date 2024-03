Schüler besuchen Hochschule: Einblick in Rechner- und Digitaltechnik

Im Rahmen einer besonderen Kooperation zwischen der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis (BBS) und dem Fachbereich Informatik der Hochschule Worms erhalten Schülerinnen und Schüler die einzigartige Chance, Vorlesungen am Fachbereich Informatik zu besuchen. Dies ermöglicht ihnen, einen realistischen Einblick in die Welt der Informatik zu gewinnen und sich frühzeitig mit möglichen Studienoptionen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig profitieren auch die Hochschule Worms und die BBS-Donnersberg von diesem Austausch, da er dazu beiträgt, die attraktiven Studienmöglichkeiten im Fachbereich Informatik bekannter zu machen.



Einblick in Hardwarekonzepte: Vorlesung für angehende Informatiker

Die Vorlesung „Hardwarekonzepte“ von Prof. Dr. Oliver Gloger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern des Informatikkurses der BBS-Donnersberg eine umfassende Einführung in die Welt der Rechner- und Digitaltechnik. In diesem ersten Teil der Vorlesungsreihe erhalten die Studentenn detaillierte Einblicke in die Zusammenhänge und Funktionsweisen von wichtigen Computerkomponenten wie Prozessoren, verschiedenen Speicherarten, Hauptplatinen und Grafikkarten.

Im zweiten Teil der Vorlesung werden den Schülerinnen und Schülern die Grundlagen digitaler Schaltungen und die Signalverarbeitung im Computer nähergebracht. Dabei spielen digitale Signale eine entscheidende Rolle. An diesem speziellen Tag erhalten die Schülerinnen und Schüler außerdem Basiswissen zur Kodierungstheorie vermittelt. Sie lernen spezielle Codes kennen, die dabei helfen, mögliche Fehler bei der Datenübertragung in Computern zu erkennen und zu korrigieren. Dieses Wissen ist essentiell für eine erfolgreiche Arbeit im Bereich der digitalen Technik.

Der Vorlesungsbesuch am Fachbereich Informatik ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen praxisnahen Einblick in den Vorlesungsbetrieb und die Möglichkeit, sich mit Studentenn auszutauschen. Dies hilft dabei, ein realistisches Bild vom Hochschulleben zu erhalten und das Interesse an einem Studium zu wecken. Durch die Kooperation zwischen der BBS-Donnersberg und der Hochschule Worms werden den Schülerinnen und Schülern attraktive Studienoptionen im Bereich Informatik aufgezeigt. Die Vielfalt dieses Fachbereichs bietet ihnen eine solide Grundlage für eine zukunftssichere Berufswahl mit zahlreichen Karrierechancen.

Der Vorlesungsbesuch am Fachbereich Informatik bietet Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Gelegenheit, praktisches Wissen über Rechner- und Digitaltechnik zu erlangen. Durch das hautnahe Erleben der Atmosphäre an einer Hochschule können sie frühzeitig ihre Interessen im Bereich der Informatik weiterentwickeln. Die Kooperation zwischen der BBS-Donnersberg und der Hochschule Worms ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich bereits während ihrer Schulzeit mit möglichen Studienoptionen auseinanderzusetzen und eröffnet ihnen vielfältige Karrieremöglichkeiten für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.