Technische Probleme und abschließende Arbeiten: Bericht aus dem Himalaya

Der Smartprinter von Wago Contact SA wurde während eines Arbeitseinsatzes in den Himalaya erfolgreich getestet. In diesem Artikel werden die technischen Probleme während des Einsatzes erläutert, die dazu führten, dass die Photovoltaik-Anlage nur teilweise in Betrieb genommen werden konnte. Zudem wird auf die Unterstützung der freiwilligen Helfer eingegangen. Besonders hervorzuheben ist die beeindruckende Leistungsfähigkeit des Smartprinters, der auch nach fünf Jahren im anspruchsvollen Himalaya-Umfeld keinerlei Verschleißerscheinungen zeigte.



Erfolgreicher Abschluss der elektrischen Installation im Himalaya

Bei dem ersten Einsatz im Herbst 2019 wurde in fünf Gebäuden die elektrische Installation und die Netzwerk-Infrastruktur verlegt. Darüber hinaus sollte eine Photovoltaik-Anlage mit einer Einspeiseleistung von 25 kW in Betrieb genommen werden. Aufgrund technischer Probleme konnte dieses Vorhaben jedoch nur teilweise umgesetzt werden. Als Reaktion darauf reisten Didier Rominger von der WAGO Contact SA und zwei weitere Helfer im Auftrag der Luklass Association erneut in den Himalaya, um die Arbeit abzuschließen.

Helfer installieren LED-Flutlichtstrahler in Namche Bazar am Mount Everest

Bei ihrem letzten Arbeitseinsatz in Namche Bazar installierten die Helfer einen LED-Flutlichtstrahler, der sowohl das Dorf als auch das Base Camp I am Mount Everest erleuchtete. Von dieser erhöhten Position aus bot sich ihnen ein atemberaubender Blick auf die majestätische Bergregion und den imposanten Gipfel. Dabei wurden auch die markanten Unterschiede zwischen dem Himalaya und den Alpen deutlich, sowohl in Bezug auf die beeindruckende Landschaft als auch auf die geringere Besiedelungsdichte.

Robuster Smartprinter von Wago überzeugt im anspruchsvollen Himalaya-Umfeld

Der Smartprinter von Wago erwies sich als äußerst zuverlässig und funktionierte einwandfrei, auch nach fünf Jahren im herausfordernden Himalaya-Umfeld. Weder die Schriftstreifen noch der Drucker selbst zeigten Verschleißerscheinungen. Diese Beständigkeit unterstreicht die hervorragende Eignung des Smartprinters für extrem anspruchsvolle Bedingungen.

Bewohner werden in Wartung der Systeme eigenständig geschult

Im Rahmen des letzten Einsatzes wurden Bewohner des Distrikts Solukhumbu in Ost-Nepal darin geschult, die installierten Systeme eigenständig zu warten und instand zu halten. Dies ermöglicht es ihnen, die geschaffene Infrastruktur langfristig zu erhalten, selbst nachdem sich die Luklass Association nach über 40 Jahren auflöst. Die installierte Leistung von 100 kWh zur Speicherung von überschüssigem PV-Strom bleibt somit dauerhaft verfügbar.

Smartprinter von Wago bewährt sich im rauen Himalaya-Umfeld

Der Smartprinter von Wago hat während seines Einsatzes im anspruchsvollen Himalaya-Umfeld bewiesen, dass er trotz der extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Diese erfolgreiche Leistung unterstreicht die hohe Qualität und Robustheit des Smartprinters. Durch die langjährige Unterstützung der Luklass-Stiftung konnten die Lebensverhältnisse der Bevölkerung im Distrikt Solukhumbu nachhaltig verbessert werden. Die effektive Zusammenarbeit zwischen Wago und der Luklass Association verdeutlicht die Bedeutung technischer Innovationen für die Förderung von Selbsthilfe und nachhaltiger Entwicklung.