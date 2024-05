Photovoltaik-Sortiment bei Selfio: Wechselrichter und Stromspeicher von GoodWe erhältlich

Bei Selfio können Sie ab sofort Wechselrichter und Stromspeicher von GoodWe erwerben, da das Unternehmen sein großes Photovoltaik-Sortiment eingeführt hat. Wechselrichter sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Photovoltaik-Anlage, während Stromspeicher optional integriert werden können, um den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms zu maximieren und eine Notstromversorgung zu gewährleisten. Während der PV-Wochen bei Selfio profitieren Sie nicht nur von unschlagbar günstigen Preisen für GoodWe PV-Komponenten, sondern auch von der optionalen Garantieverlängerung für Wechselrichter und Stromspeicher.



Große Angebote für GoodWe-Wechselrichter und -Stromspeicher bei Selfio

Sichern Sie sich jetzt die GoodWe-Wechselrichter und Stromspeicher zu unschlagbaren Preisen während der PV-Wochen bei Selfio. Zusätzlich bietet der Hersteller eine kostenlose Garantieverlängerung von 5 auf 10 Jahren an. Profitieren Sie von dieser Aktion für die Wechselrichter der M, ES, SBP, ES G2, ET PLUS+, ET PLUS+ (16A), ET 15-30kW und EH Serie sowie für die Batterien der Lynx Home U Serie.

Um von der kostenlosen Garantieverlängerung bei GoodWe zu profitieren, müssen die Systeme zwischen dem 15. Mai 2023 und dem 14. Mai 2024 in Betrieb genommen werden. Die genauen Teilnahmebedingungen für diese Aktion finden Sie hier.

Maximieren Sie den Solarertrag mit Hybridwechselrichtern und Stromspeichern

Der Wechselrichter ist ein unverzichtbares Element in jeder Photovoltaik-Anlage, da er den erzeugten Gleichstrom der PV-Module in nutzbaren Wechselstrom umwandelt. Wenn zusätzlich ein Stromspeicher in die Anlage integriert wird, benötigt dieser ebenfalls Gleichstrom. Hybridwechselrichter sind in der Lage, sowohl den Wechselstrom für den Haushaltsverbrauch bereitzustellen als auch den Gleichstrom für den Stromspeicher zu liefern. Sie erfüllen somit die Anforderungen beider Komponenten.

Die Hybrid-Wechselrichter der ET PLUS+ Serie von GoodWe sind speziell entwickelt worden, um den Energieertrag Ihrer Photovoltaik-Anlage zu maximieren, den Eigenverbrauch zu optimieren und eine zuverlässige Notstromversorgung zu gewährleisten. Dank ihrer hohen Sicherheitsstandards können sie problemlos in Ihr Smart-Home-System integriert werden. Zudem sind die ET PLUS+ Wechselrichter mit einer Vielzahl von Stromspeichern kompatibel. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen AC-Leistungsstufen, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Um die Garantiezeit für den Hybridwechselrichter ET-Plus+ und den Stromspeicher der Lynx Home F Plus+ Serie zu verlängern, bietet GoodWe derzeit eine kostenlose Erweiterung von 5 auf 10 Jahre an. Dieses Angebot gilt nur, wenn beide Komponenten zusammen betrieben werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Ihre Photovoltaik-Anlage noch länger abzusichern und von einer längeren Garantiezeit zu profitieren.

Maximieren Sie Ihren Eigenverbrauch mit Stromspeichern für PV-Strom

Ein Batteriespeicher ist eine effektive Möglichkeit, den selbst erzeugten PV-Strom optimal zu nutzen. Er speichert den überschüssigen Strom, der nicht sofort verbraucht wird, und stellt ihn zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Dies ist besonders nützlich, wenn der Stromverbrauch abends hoch ist, da der selbst produzierte Strom viel kostengünstiger ist als der Bezug vom Netzbetreiber.

Die Lynx Home F PLUS+ Serie von GoodWe zeichnet sich durch ihr sicheres und komfortables HV-Batteriesystem aus, das eine zuverlässige PV-Reservestromversorgung und Energieautonomie gewährleistet. Die stapelbaren Batteriemodule sind einfach zu installieren und bieten maximale Sicherheit. Dank der Hochvolttechnologie auf Basis von LFP-Batteriezellen überzeugen sie mit langer Lebensdauer, Wartungsfreiheit, geringem Gewicht und einer verbesserten Entlade- und Ladeeffizienz im Vergleich zu anderen Lithium-Batterien.

Die Lynx Home Stromspeicher werden durch den Wechselrichter gesteuert, der auch die Möglichkeit zur Ferndiagnose und Updates bietet. Es ist möglich, bis zu 8 Türme der Batteriespeicher parallel zu schalten, was eine Gesamtkapazität von 131 kWh ergibt. Der Hersteller gewährt standardmäßig eine Garantie von 10 Jahren für die Stromspeicher des Lynx Home F Plus+ Systems.

Mit den Hybridwechselrichtern der ET-Plus+ Serie von GoodWe können Sie den Ertrag Ihrer Photovoltaik-Anlage maximieren und den selbst erzeugten Solarstrom optimal nutzen. Durch die Integration des Energiespeichers GoodWe Lynx Home F Plus+ können Sie den Eigenverbrauch weiter steigern und den Strom speichern, um ihn auch bei schlechten Wetterbedingungen oder nachts nutzen zu können. Diese leistungsstarken Produkte sind ab sofort in unserem Shop erhältlich und ermöglichen Ihnen eine effiziente Nutzung der Solarenergie.

Großes Photovoltaik-Sortiment bei Selfio: Wechselrichter und Stromspeicher von GoodWe erhältlich

Großes Photovoltaik-Sortiment bei Selfio: Maximieren Sie Ihren Energieertrag!

Die Einführung des umfangreichen Photovoltaik-Sortiments bei Selfio ermöglicht es Ihnen, mit den Wechselrichtern und Stromspeichern von GoodWe den maximalen Energieertrag Ihrer Photovoltaik-Anlage zu erzielen und Ihren Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms zu erhöhen. Ein herausragendes Angebot ist die kostenlose Garantieverlängerung von 5 auf 10 Jahre, die GoodWe für Wechselrichter und Stromspeicher anbietet. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für Systeme gilt, die zwischen dem 15. Mai 2023 und dem 14. Mai 2024 in Betrieb genommen wurden.

Die Hybrid-Wechselrichter der ET PLUS+ Serie von GoodWe zeichnen sich durch ihre hohen Sicherheitsstandards aus. Sie optimieren den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms und ermöglichen eine zuverlässige Notstromversorgung. Zudem können sie nahtlos in das Smart-Home-System integriert werden und sind mit einer breiten Auswahl an Stromspeichern kompatibel. Mit diesen Hybrid-Wechselrichtern können Sie Ihren Energieverbrauch effizienter gestalten und von den Vorteilen der Solarenergie profitieren.

Die Lynx Home F PLUS+ Serie von GoodWe ist eine hochwertige Lösung für die Speicherung von PV-Reservestrom und die Erreichung von Energieautonomie. Die stapelbaren Batteriemodule lassen sich mühelos installieren und bieten maximalen Schutz. Dank ihrer verbesserten Entlade- und Ladeeffizienz sowie ihrer langen Lebensdauer sind sie die perfekte Ergänzung für Ihre Photovoltaik-Anlage.

Durch den Einsatz der hochwertigen Produkte von GoodWe können Sie die Vorteile der Solarenergie in vollem Umfang nutzen und gleichzeitig aktiv zum Umweltschutz beitragen. Greifen Sie jetzt zu und profitieren Sie von den unschlagbaren Preisen und der kostenlosen Garantieverlängerung während der PV-Wochen bei Selfio, um Ihre eigene Photovoltaik-Anlage aufzubauen und Ihren Stromverbrauch nachhaltig zu gestalten.