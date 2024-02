Zulassung nach DIN EN 54-4: Zuverlässige Stromversorgung für Brandmeldeanlagen

Die Stromversorgungen PROtop, PROmax und PRO DM von Weidmüller haben die Zulassung nach DIN EN 54-4 erhalten, was ihre Verwendung als zuverlässige Stromversorgung für Brandmeldeanlagen in Gebäuden ermöglicht. Durch ihre Funktion als Versorgungseinheit spielen sie eine entscheidende Rolle für den Brandschutz und gewährleisten die kontinuierliche Energieversorgung, selbst bei einem Stromausfall.



Zulassung nach DIN EN 54-4 ermöglicht zuverlässige Stromversorgung von Brandmeldeanlagen

Die Stromversorgungen PROtop, PROmax und PRO DM von Weidmüller sind äußerst vielseitig und finden in unterschiedlichen Branchen wie dem Maschinenbau, Schiffbau und der Gebäudeinstallation Anwendung. Insbesondere in Gebäuden müssen Sicherheitsbereiche zuverlässig und ausfallsicher funktionieren, dazu gehören auch Brandmeldeanlagen. Die Zulassung nach DIN EN 54-4 stellt sicher, dass diese Anlagen auch bei einem Stromausfall zuverlässig mit Energie versorgt werden können.

Stromversorgungen mit internationalen Standards für höchste Qualitätsanforderungen

Die Stromversorgungen PROtop, PROmax und PRO DM von Weidmüller erfüllen je nach Baureihe die internationalen Standards IEC/EN und UL 61010-1 und 61010-2-201. Dadurch sind sie in verschiedenen Branchen einsetzbar und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. Sie sind außerdem nach UL HazLoc Class 1, Division 2 für den explosionsgefährdeten Bereich zugelassen, was eine sichere Nutzung in solchen Umgebungen ermöglicht. Zusätzlich können die Geräte auch im maritimen Bereich eingesetzt werden, da sie die Genehmigung des DNV haben.

Zulassungen nach DIN EN 54-4: Wichtige Stromversorgung für Brandmeldeanlagen

Die Stromversorgungen PROtop, PROmax und PRO DM von Weidmüller garantieren eine zuverlässige und ausfallsichere Stromversorgung für Brandmeldeanlagen in Gebäuden. Dank ihrer Zulassungen nach DIN EN 54-4 und internationalen Standards erfüllen sie höchste Qualitätsanforderungen und können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Zudem sind sie auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten und maritimen Bereichen zugelassen, was ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unterstreicht.