Effiziente LED-Leuchten: Bis zu 90 % Energieeinsparung möglich

Die Statistiken des Statistischen Bundesamts belegen, dass Strom für ein Fünftel des industriellen Energieverbrauchs verantwortlich ist. Angesichts des steigenden Drucks auf Unternehmen, Energie effizient zu nutzen und dies nachzuweisen, präsentiert welight intelligent auf der LogiMAT seine intelligenten LED-Leuchten mit angeschlossener App. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, bis zu 90 % Energie einzusparen und somit ihre Betriebskosten zu senken.



Innovative LED-Leuchten für effiziente Ausleuchtung in Industriehallen

Die intelligenten LED-Leuchten von welight intelligent erfassen die Aktivität in verschiedenen Abschnitten einer Halle und schalten sich automatisch ein, wenn Bedarf besteht. Dies ermöglicht eine gezielte und effiziente Ausleuchtung von Arbeitsbereichen und senkt die Betriebskosten im Vergleich zur konventionellen Beleuchtung. Jede Leuchte wird unabhängig gesteuert und ist mit anderen Leuchten vernetzt. Der LHS 606 NG LED-Hallenstrahler, der auf der LogiMAT vorgestellt wird, bietet beispielsweise modernste LED-Dioden mit einer Brenndauer von 100.000 Stunden und eine effiziente Ausleuchtung anspruchsvoller Industrieumgebungen. Durch die integrierte Steuerung spart dieser Hallenstrahler im Durchschnitt 90 % Energie ein.

Intelligente LED-Leuchten mit anpassbarer Helligkeit und Energieauswertung

Die intelligenten LED-Leuchten von welight intelligent passen ihre Helligkeit automatisch an den Tageslichteinfall an und erfassen die Aktivität in den verschiedenen Hallenabschnitten. Die App Downcurve Dashboard ermöglicht es den Nutzern, den Energieverbrauch pro Leuchte, Gruppe und Hallenabschnitt präzise abzulesen und verbindet die Lichtsteuerung mit dem Energiemanagement.

Durch die Nutzung der intelligenten LED-Leuchten von welight intelligent können Unternehmen nicht nur ihren Energieverbrauch optimieren, sondern auch den CO2-Gehalt messen und überwachen. Die Echtzeitauswertung der Daten bietet Logistik- und Produktionsunternehmen wertvolle Informationen zur Instandhaltung und Flächenoptimierung. Dank der drahtlosen Systemarchitektur können die Leuchten nahtlos in bestehende Infrastrukturen integriert werden und ermöglichen sogar die Verbindung mit anderen Energiequellen wie Photovoltaikanlagen.

Effiziente Beleuchtungslösungen mit 25-jähriger Lebensdauer und Energieüberwachung

Die intelligent gesteuerten LED-Leuchten von welight intelligent zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer von 25 Jahren aus, was sie besonders für einen langfristigen Betrieb attraktiv macht. Neben der energieeffizienten Beleuchtung bieten sie auch ein umfangreiches Monitoring-System, das den Energieverbrauch, das Belegungsprofil, den Status der Leuchten und Notleuchtenselbsttests erfasst. Darüber hinaus bietet welight intelligent auch ungesteuerte LED-Leuchten an, die bei der Sanierung bestehender Anlagen eine schnellere Amortisationszeit ermöglichen und von Anfang an bis zu 75 % Strom sparen.

Welight intelligent präsentiert innovative LED-Leuchten und App auf der LogiMAT

Auf der LogiMAT haben Interessierte die Möglichkeit, die innovativen LED-Leuchten von welight intelligent live zu erleben. Besuchen Sie den Stand 7A46 in Halle 7 und entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der intelligenten Beleuchtungslösungen. Neben den intelligenten LED-Leuchten können Sie auch die praktische Downcurve Dashboard App kennenlernen, die Ihnen dabei hilft, den Energieverbrauch Ihrer Beleuchtungsanlagen effizient zu optimieren.