Groz-Beckert verbessert Werkzeugverwaltung mit EWM-System von SAP

Groz-Beckert ist ein deutsches Unternehmen, das seit über 150 Jahren industrielle Maschinennadeln, Präzisionsteile und Feinwerkzeuge für die textile Produktion herstellt. Das Unternehmen ist weltweit führend in diesem Bereich und unterstützt Kunden in verschiedenen textilen Verfahren. Mit Produktionswerken in verschiedenen Ländern und Vertriebstochtergesellschaften in über 150 Ländern ist Groz-Beckert weltweit präsent und bietet seinen Kunden eine globale Präsenz und Unterstützung.



Effiziente Werkzeugverwaltung für Unternehmen wie Groz-Beckert

Groz-Beckert, als Unternehmen, das seine Werkzeuge selbst herstellt und weltweit tätig ist, steht vor der Herausforderung, den Überblick über die Anzahl und den Standort seiner Werkzeuge zu behalten. Dies ist entscheidend, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Um diese Informationen zu kennen, wird eine Lösung benötigt, die es ermöglicht, die Werkzeugverwaltung effektiv zu organisieren und zu verwalten.

Um den bisherigen Prozess der Werkzeugausgabe zu verbessern, hat das Unternehmen Groz-Beckert entschieden, einen Theken-Service einzuführen. Dieser Service ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Werkzeuge an verschiedenen Standorten im IM zu erfassen. Um die Werkzeugverwaltung weiter zu optimieren, hat Groz-Beckert CONSILIO als erfahrenen SAP-Partner hinzugezogen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.

Nach einer gründlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass das vorhandene WM-System zwar für das Projekt verwendet werden könnte, aber es erheblichen Programmieraufwand erfordern würde und nicht mehr mit den neuesten Innovationen von SAP versorgt wird. Daher wurde empfohlen, dass Groz-Beckert auf das EWM-System umsteigt, das von SAP aktiv weiterentwickelt wird und die Anforderungen an die Werkzeugverwaltung im Standard erfüllen kann.

Ein Prototyp wurde entwickelt, um Groz-Beckert einen ersten Eindruck von der Lösung zu vermitteln. Der Prototyp demonstrierte die Funktionen der Werkzeugverwaltung und der Verwaltung von Rohmaterialien. Ein besonderes Merkmal war die Integration der Bereitstellungs- und Rücklagerprozesse zwischen Logistik und Produktion. Zudem ermöglicht das System die Erfassung und Verwaltung von geschaffenen Werten und Werkzeugen.

Groz-Beckert hat das neue System überzeugt, da es den Weg in Richtung Lagerverwaltung im Rahmen von Industrie 4.0 eröffnet. Die Einführung des EWM-Systems begann am Hauptsitz in Albstadt, wo die Abläufe der Werkzeugdisposition, -bereitstellung, Rücklagerung, Aufarbeitung und Verschrottung optimiert wurden. Das System läuft bereits erfolgreich und wird nun auf andere Standorte ausgedehnt.

Die Implementierung des EWM-Systems wurde von den SAP-Spezialisten von CONSILIO über einen Zeitraum von etwa acht Monaten durchgeführt. Dabei wurde das System gemäß den spezifischen Anforderungen von Groz-Beckert angepasst. Das Ergebnis ist eine moderne und zukunftsfähige Lösung, die nicht nur die aktuellen Herausforderungen abdeckt, sondern auch erweiterbar ist.

CONSILIO unterstützt Groz-Beckert nach dem erfolgreichen Go-live dabei, die Werkzeugverwaltung in das neue Produktionszentrum umzuziehen. Zusätzlich wird ein neuer Kardex-Lift an das EWM angebunden, um den effizienten Transport von Werkzeugen zu gewährleisten. Die Experten von CONSILIO stehen dem Unternehmen während des Umzugsprozesses beratend zur Seite und sorgen für eine reibungslose Integration des neuen Systems.

Die Implementierung des EWM-Systems bei Groz-Beckert hat dazu beigetragen, die Werkzeugverwaltung effizienter zu gestalten. Die interne IT wurde durch den Coaching-Ansatz von CONSILIO in die Lage versetzt, eine fundierte Wissensbasis aufzubauen. Durch die Nutzung von Screen-Personas konnte die mobile Datenerfassung realisiert werden, wodurch die Aus- und Einlagerung von Werkzeugen ohne den Einsatz von Papier erfolgen kann. Obwohl noch Anpassungen erforderlich sind, lässt sich bereits jetzt eine deutliche Steigerung der Effizienz feststellen.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Groz-Beckert und CONSILIO hat aufgezeigt, wie erfolgreich die Integration und Fusion von Fertigungs- und Lagerverwaltungsprozessen umgesetzt werden kann. Das EWM-System erfüllt alle Anforderungen von Groz-Beckert und bildet die Grundlage für eine zukünftig effiziente Werkzeugverwaltung.