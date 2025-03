Effiziente Intralogistik: Wiegand-Glas setzt auf fahrerlose Transportsysteme von ek robotics

Die Wiegand-Glas Unternehmensgruppe verfolgt seit mehr als 20 Jahren die Strategie, fahrerlose Transportsysteme (FTS) von ek robotics für die Optimierung ihrer Intralogistikprozesse einzusetzen. Mit der Inbetriebnahme der dritten FTS-Anlage am Standort Schleusingen in Thüringen wird ein reibungsloser Materialfluss in der Produktion gewährleistet. Diese Automatisierungslösung hat sich als äußerst effizient erwiesen und sichert langfristig die Prozesse des Unternehmens.



Effiziente Automatisierungslösung optimiert Glasproduktion bei Wiegand-Glas

Die Produktionsstätte in Schleusingen von Wiegand-Glas erreicht durch den Einsatz der fahrerlosen Transportfahrzeuge von ek robotics eine beeindruckende Produktionskapazität von bis zu 3,5 Millionen Glasbehältern pro Tag. Die Automatisierung der Transportaufgaben bis ins Lager hat nicht nur die Effizienz des Standorts deutlich gesteigert, sondern auch die Prozesse langfristig abgesichert.

Effiziente Transportroboter für Verpackungs- und Getränkeindustrie

Die Transportroboter der CUSTOM MOVE Baureihe von ek robotics sind speziell für die Anforderungen der Verpackungs- und Getränkeindustrie entwickelt worden. Mit ihrer hohen Wendigkeit und Traglast von bis zu 3.000 kg überzeugen die robusten Fahrzeuge. Dank ihrer Ausstattung mit Kettenförderern und Niederhaltern sind sie in der Lage, Lasten von bis zu 2,8 m Höhe zu transportieren. Selbst in beengten Platzverhältnissen können sie stündlich über 120 Transportaufträge absolvieren.

Wiegand-Glas bestätigt erfolgreiche Automatisierung der FTS-Anlage nach 4 Jahren

Seit mehr als vier Jahren beweist die FTS-Lösung von ek robotics ihre erfolgreiche Umsetzung bei Wiegand-Glas in Schleusingen. Durch Schulungen in der ek Academy können die Mitarbeiter eigenständig Anpassungen an der Anlage vornehmen, was zu einer optimalen Nutzung führt. Die FTS-Anlage läuft ohne zusätzlichen Personalaufwand und erfüllt die Erwartungen des Unternehmens in vollem Umfang. Das positive Ergebnis bietet großes Potenzial für weitere Automatisierungsprojekte im Unternehmen.

Durch die Implementierung der fahrerlosen Transportsysteme von ek robotics konnte Wiegand-Glas ihre Intralogistikprozesse optimieren und gleichzeitig die Effizienz steigern. Die erfolgreiche Umsetzung dieser FTS-Lösung demonstriert die Expertise von ek robotics in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die Industrie. Wiegand-Glas ist ein Beispiel dafür, wie moderne Intralogistik Unternehmen zukunftssicher machen kann.

Erfolgreiche Intralogistik: FTS von ek robotics optimieren Prozesse bei Wiegand-Glas

Die fahrerlosen Transportsysteme von ek robotics haben sich bei Wiegand-Glas als äußerst effiziente Lösung für die Intralogistik erwiesen. Durch die Automatisierung der Transportprozesse konnten die Abläufe optimiert und die Gesamteffizienz gesteigert werden. Die positive Umsetzung und der langfristige Erfolg der FTS-Lösung zeigen deutlich das enorme Potenzial der Automatisierung für Unternehmen in der Verpackungsindustrie. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wiegand-Glas und ek robotics unterstreicht die Expertise und Innovationskraft beider Unternehmen im Bereich der Intralogistik.