Unterbrechungsfreie Stromversorgung während Netzwandleraustauschs – Erfolgreiches Projekt mit Bredenoord

Das Wilhelm Reuss Lebensmittelwerk in Winsen (Luhe) hat seine Stromversorgung erweitert und eine 7.000 qm große Photovoltaikanlage installiert. Vor der Inbetriebnahme musste jedoch der Strom für acht Stunden abgeschaltet werden, was eine Gefährdung der Produktqualität bedeutete. Bredenoord überbrückte diese Zeit mit einem 300 kVA Aggregat und gewährleistete somit einen unterbrechungsfreien Produktionsprozess.



Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Lebensmittelwerk während Netzwandleraustausch

Das Wilhelm Reuss Lebensmittelwerk setzt auf eine zuverlässige Stromversorgung, um die kontinuierliche Produktion von Nuss-Nugat- und Schokoladencremes sowie Eisglasuren zu gewährleisten. Da die Rohstofftanks empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, wäre ein Stromausfall von mindestens acht Stunden fatal, da dies zu einem Produktionsausfall und Qualitätsverlust führen würde. Um dies zu verhindern, wurde eine Lösung gesucht, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung während des Netzwandleraustauschs ermöglicht.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung während Netzwandleraustauschs – Lösung von Bredenoord

Das Wilhelm Reuss Lebensmittelwerk traf die Entscheidung, während des Austauschs der Netzwandler die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, um eine Unterbrechung der Produktion und Schäden an den Waren zu vermeiden. Hierbei bot Bredenoord eine Lösung mit einem 300 kVA Aggregat in Verbindung mit einem SNO-Set und einem Powermanagementkasten 1000 A an. Durch die Synchrone Netzoperation (SNO) konnte die Last nahtlos auf das Aggregat übertragen und anschließend wieder zurück auf das Netz geschaltet werden.

Effiziente Standortauswahl und einfache Installation ermöglichen unterbrechungsfreie Stromversorgung

Nach einer gründlichen Besichtigung vor Ort durch den Leiter E-Technik Kevin Vick und den Bredenoord Area Manager Morten Niemeyer wurde ein geeigneter Standort für das 300 kVA Aggregat ausgewählt. Die Installation wurde durch das Stecksystem von Bredenoord erleichtert, was Zeit und Aufwand sparte. Bevor der Netzwandler ausgetauscht wurde, wurde die Grundlast des Werks heruntergefahren und das Aggregat mit ausreichend Kraftstoff versorgt. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienstleister verlief reibungslos und ermöglichte eine ununterbrochene Produktion.

Das Wilhelm Reuss Lebensmittelwerk konnte dank der Zusammenarbeit mit Bredenoord einen reibungslosen Netzwandleraustausch durchführen und somit einen möglichen Produktionsausfall vermeiden. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistete, dass die Ware keinen Schaden nahm und die Produktqualität aufrechterhalten werden konnte. Das Unternehmen war besonders zufrieden mit dem Gesamtpaket von Bredenoord, das neben einer Vor-Ort-Besichtigung auch eine kompetente Servicefachkraft beinhaltete. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat das Vertrauen des Unternehmens in Bredenoord gestärkt und zukünftige Projekte werden ebenfalls mit ihnen realisiert werden.