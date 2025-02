WITRON-Gruppe steigert Umsatz und gewinnt neue Mitarbeiter

Die WITRON-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 einen beeindruckenden Umsatz von 1,4 Milliarden Euro verzeichnen, was einem Wachstum von 100 Millionen Euro entspricht. Mit der Einstellung von 500 neuen Mitarbeitern ist das Unternehmen nun stolzer Arbeitgeber von insgesamt 7.500 Personen. Die hohe Beliebtheit der Ausbildung bei WITRON zeigt sich in den 89 jungen Menschen, die ihre Karriere bei dem Unternehmen gestartet haben.



WITRON-Gruppe realisiert erfolgreich Projekte für Lebensmitteleinzelhandel weltweit

Im Jahr 2024 konnte die WITRON-Gruppe ihre Projekte erfolgreich abschließen und neue Aufträge für die Planung, Realisierung und den Service von dynamischen Verteilzentren im Lebensmitteleinzelhandel gewinnen. Dies stärkt die Position des Unternehmens auf dem internationalen Markt und eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Zukunft.

WITRON-Gruppe: Erfolge trotz geopolitischer Rahmenbedingungen

Die WITRON-Gruppe setzt trotz geopolitischer Herausforderungen auf eine positive Zukunftsperspektive. Firmengründer und -inhaber Walter Winkler betont die Bedeutung, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und konstruktiv nach vorne zu schauen. Durch die Fokussierung auf die Planung und Realisierung wirtschaftlicher Logistikanlagen für Kunden weltweit sowie die Lieferung von Premium-Qualität, ist das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten erfolgreich. Diese Strategie ermöglicht es, sich auf dem Markt zu behaupten und positive Ergebnisse zu erzielen.

WITRON-Gruppe erhält neue Aufträge für vollautomatische Lager- und Kommissioniersysteme

Die WITRON-Gruppe konnte neue Aufträge namhafter Lebensmitteleinzelhändler in Europa, Nordamerika und Australien gewinnen, was die führende Position des OPM-/COM-Systems als erfolgreichstes vollautomatisches Lager- und Kommissioniersystem im Lebensmitteleinzelhandel weltweit bestätigt. Die erfolgreiche Umsetzung von Projekten in verschiedenen Ländern stärkt das Vertrauen der Branche in WITRON und unterstreicht die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

WITRON erhält renommierten ASCLA-Award für Logistikzentrum in Australien

Das Trockensortiments-Logistikzentrum des Lebensmitteleinzelhändlers Coles in Redbank (Brisbane), welches von WITRON realisiert wurde, erhielt den renommierten ASCLA-Award in Australien. Die Auszeichnung basiert auf der Anerkennung der Jury für die Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Warenverfügbarkeit, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit des Zentrums.

WITRON erweitert Service-Geschäft mit neuen OnSite-Service-Teams und „One Device

Durch die Integration von neuen OnSite-Service-Teams in den Logistikzentren der Kunden hat die WITRON-Gruppe ihr Service-Geschäft weiter ausgebaut. Diese 67 Teams mit insgesamt 4.400 Mitarbeitern sind dafür verantwortlich, die Verfügbarkeit der Materialfluss-, IT- und Mechanik-Komponenten sicherzustellen. Dank des innovativen „One Device“ können die Service-Mitarbeiter mit ihrem Smartphone auf alle WITRON-Service-Tools zugreifen und die Wartungsarbeiten effizienter gestalten. Die „WITRON-Oberflächenoffensive“ ermöglicht individuell angepasste Arbeitsplatz-Dialoge, um maximale Usability und UX zu gewährleisten.

Die WITRON-Gruppe produziert Bühnen in Modulbauweise in Eigenregie

Die WITRON-Gruppe hat ihr Produktportfolio um die Eigenfertigung von Bühnen in Modulbauweise erweitert. Diese werden am Standort Waidhaus hergestellt und ermöglichen durch durchgängige Prozesse und einen modernen Maschinenpark eine effiziente Produktion ohne Dritt-Lieferanten. Die ersten „WITRON-Bühnen“ wurden bereits erfolgreich bei verschiedenen US-Kunden installiert.

