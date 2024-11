Daphnis-I: Kompaktes und sparsames Funkmodul für IoT-Anwendungen

Das Daphnis-I Funkmodul von Würth Elektronik ist eine schlanke und sparsame Lösung für IoT-Anwendungen. Es basiert auf dem STM32WLE5CCU6-Chip und unterstützt das LoRaWAN(R)-Protokoll 1.0.4. Mit einer Reichweite von bis zu zehn Kilometern ermöglicht es eine zuverlässige Kommunikation mit entfernten Geräten. Dank seiner kompakten Größe von 15 × 16 × 3 mm kann das Funkmodul problemlos in kleinen Sensoreinheiten integriert werden. Der äußerst niedrige Stromverbrauch von nur 63,9 nA im Schlafmodus macht das Daphnis-I zur idealen Wahl für batteriebetriebene IoT-Anwendungen.



Daphnis-I Funkmodul ermöglicht Datenempfang in verschiedenen LoRaWAN-Klassen

Das Daphnis-I Funkmodul von Würth Elektronik unterstützt die LoRaWAN(R)-Klassen A, B und C, was bedeutet, dass es in der Lage ist, Daten in verschiedenen Modi zu empfangen, entweder als Antwort auf eigene Sendungen, zeitgesteuert oder mit permanent geöffnetem Download-Receive-Fenster. Die Steuerung des Moduls erfolgt über einen einfach zu bedienenden AT-Befehlssatz über die UART-Schnittstelle, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Das Modul kann sich entweder mit der OTAA- oder der ABP-Methode im Netz anmelden und hat eine Ausgangsleistung von 13,4 dBm.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten des Daphnis-I Funkmoduls für IoT

Das Daphnis-I Funkmodul von Würth Elektronik ermöglicht zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie Smart Home, Smart City, Landwirtschaft, Infrastrukturüberwachung, Sicherheitseinrichtungen, Logistik- und Transportmanagement sowie Smart Factory und Industrie 4.0. Durch seine optimierte Energieeffizienz eignet es sich besonders für batteriebetriebene Geräte, die nur selten gewartet werden müssen.

Daphnis-I Funkmodule von Würth Elektronik jetzt verfügbar

Die Daphnis-I Funkmodule von Würth Elektronik sind jetzt sofort verfügbar und können ohne Mindestbestellmenge direkt ab Lager erworben werden. Dies ermöglicht eine schnelle Integration in Projekte, ohne dass größere Mengen vorab bestellt werden müssen.

Kompaktes Funkmodul mit niedrigem Stromverbrauch für batteriebetriebene IoT-Anwendungen

Das Daphnis-I Funkmodul von Würth Elektronik ist ein hochwertiges und effizientes Gerät für IoT-Anwendungen. Mit seiner geringen Größe und dem niedrigen Stromverbrauch eignet es sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen im Internet der Dinge. Es unterstützt verschiedene LoRaWAN-Klassen und ermöglicht eine zuverlässige und flexible Kommunikation. Darüber hinaus bietet es eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Smart Home, Landwirtschaft, Logistik und Industrie. Die Verfügbarkeit ab Lager erleichtert die Integration in Projekte.