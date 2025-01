Neue Funkmodule von Würth Elektronik: Orthosie-I und Stephano-I

Die Firma Würth Elektronik stellt mit dem Orthosie-I und dem Stephano-I zwei innovative Funkmodule vor. Diese basieren auf dem leistungsstarken ESP32-C3-Chipsatz und unterstützen die Standards IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth LE 5.0. Mit ihrer integrierten Antenne und ihrer kompakten Bauform bieten sie eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungen im Bereich der drahtlosen Kommunikation.



Energiesparender Betrieb und Update per Funkverbindung möglich

Die neuen Funkmodule von Würth Elektronik zeichnen sich durch ihre speziell optimierte integrierte Antenne aus, die einen energiesparenden Betrieb ermöglicht, ohne die Funkreichweite zu beeinträchtigen. Zudem können die Module per Funkverbindung aktualisiert werden, dank der Firmware Over The Air (FOTA) Funktion. Durch die Optimierung der TX-Stromaufnahme und des Formfaktors wurden im Vergleich zum Modul ESP32-C3-MINI-1 beeindruckende 50 Prozent eingespart. Im Power-off-Modus beträgt der Verbrauch der kompakten Module lediglich 1 µA.

Leistungsfähige Funkmodule mit 32-bit-RISC-V-Single-Core-Prozessor und 160 MHz

Die Funkmodule von Würth Elektronik nutzen den leistungsstarken 32-Bit-RISC-V-Single-Core-Prozessor ESP32-C3 von Espressif mit einer beeindruckenden Taktfrequenz von bis zu 160 MHz. Mit einem 4-MB-Flash-Speicher und 400 kB RAM bieten sie ausreichend Speicherplatz für komplexe Anwendungen. Zusätzlich stehen 15 GPIO-Pins zur Verfügung, die individuell konfiguriert werden können, um eine nahtlose Integration in verschiedene Projekte zu ermöglichen.

Flexibles Modul Orthosie-I: Individuelle Programmierung für verschiedene Anwendungsbereiche

Das Orthosie-I Modul von Würth Elektronik ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungsbereiche, da es ohne vorinstallierte Firmware geliefert wird. Entwickler haben die Möglichkeit, das Modul individuell zu programmieren und dabei Schnittstellen wie UART, SPI, I²C und ADC zu implementieren. Dadurch kann das Modul optimal an die spezifischen Anforderungen und Kommunikationsbedürfnisse eines Projekts angepasst werden.

Das Stephano-I Modul von Würth Elektronik wird mit einer hochwertigen, vorinstallierten Firmware geliefert, die einen vollständigen TCP/IP-Stack, MQTT und HTTP umfasst. Es ist ein äußerst vielseitiges Modul, das sowohl als Station als auch als Soft Access Point fungieren kann. Im Soft-Point-Access-Modus stehen verschiedene Verschlüsselungsmodi zur Verfügung, darunter WPAPSK, WPA2PSK und WPA/WPA2PSK. Das Modul ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von bis zu drei Bluetooth-LE-Verbindungen. Zudem bietet Würth Elektronik die praktische „WE Bluetooth LE Terminal“-App an, die eine schnelle Testmöglichkeit und eine Basis für eigene Apps bietet. Die App kann kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden oder der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.

Neue Funkmodule von Würth Elektronik: Vorteile für IoT-Enthusiasten

Die neuen Funkmodule von Würth Elektronik überzeugen durch ihre integrierte Antenne, die energie- und platzsparende Optimierung und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Dadurch sind sie perfekt geeignet für eine breite Palette von Anwendungen im Internet of Things. Das Stephano-I Modul ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme dank vorinstallierter Firmware, während das Orthosie-I Modul individuell programmiert werden kann. Mit diesen innovativen Funkmodulen bietet Würth Elektronik IoT-Entwicklern eine fortschrittliche Lösung, um ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.