Würth Industrie Service erweitert Logistikzentrum mit automatisiertem Hochregallager

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG hat ihr Logistikzentrum mit einem neuen, automatisierten Hochregallager erweitert. Das Lager beeindruckt mit seinen Dimensionen und einer Kapazität von 59.000 Lagerplätzen auf einer Fläche von über 4.000 Quadratmetern. Diese Erweiterung ist ein bedeutender Meilenstein in der Firmengeschichte und unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens. Das Industriepark Würth Logistikzentrum zählt zu den modernsten in Europa und beliefert täglich rund 20.000 Kunden mit Produktionsmitteln und Betriebsstoffen. Durch den Einsatz modernster Technologien wie autonom fahrende Behältershuttles und selbstlernende Roboter wird eine optimierte Arbeitsplatzergonomie und ein hoher Automatisierungsgrad erreicht. Die Erweiterung des Hochregallagers ermöglicht es der Würth Industrie Service, die Versorgungssicherheit der Kunden auf europäischer Ebene langfristig zu gewährleisten und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.



Würth Industrie Service eröffnet modernes Logistikzentrum in Bad Mergentheim

Das Logistikzentrum der Würth Industrie Service in Bad Mergentheim zeichnet sich durch seine beeindruckende Größe von rund 70.000 Quadratmetern aus und zählt zu den modernsten Logistikzentren in Europa. Mit täglich etwa 500 Tonnen ausgehender Ware beliefert es rund 20.000 Kunden mit Produktionsmitteln und Betriebsstoffen. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Unternehmen in ein neues, automatisiertes Hochregallager investiert, das mit einer Höhe von 50 Metern, einer Breite von 34 Metern und einer Länge von 121 Metern über zusätzliche 59.000 Paletten-Stellplätze verfügt.

Effiziente Regalbediengeräte für vollautomatische Ein- und Auslagerung

Die sechs schienengeführten Regalbediengeräte bilden das Herzstück des Hochregallagers und übernehmen die vollautomatisierte Ein- und Auslagerung von Paletten mit Kleinteilen. Mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 180 m/min und 70 m/min können die Regalbediengeräte bis zu 600 Paletten-Bewegungen pro Stunde durchführen. Dank einer optimierten Energieumlenkung per Zwischenkreiskopplung wird der Energiebedarf der Regalbediengeräte reduziert. Die doppeltiefe Ausführung der äußeren Gassen ermöglicht eine optimierte Lagerdichte bei geringerem Flächenbedarf. Durch das automatische Zusammenspiel von prozessseitiger Priorisierung und technischer Auslastungssteuerung wird ein stetig selbst optimierender Materialfluss gewährleistet. Ein eigens entwickelter Materialflussrechner kontrolliert jede Paletten-Bewegung im Lager.

Nahtlose Integration und erhöhte Lagerdichte durch Hochregalerweiterung

Die Erweiterung des Hochregallagers der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG wurde erfolgreich in die bestehende Anlage integriert, um die Automatisierungsstrategie des Unternehmens fortzusetzen. Durch die doppeltiefe Ausführung der äußeren Gassen wurde nicht nur die Statik optimiert, sondern auch die Lagerdichte erhöht. Das neue Hochregallager ermöglicht die Anfahrt von über 60 verschiedenen Zielen und wurde unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen und statischer Vorgaben in Betrieb genommen, ohne den laufenden Logistikbetrieb zu unterbrechen. Die Würth Industrie Service erhielt für ihr nachhaltiges Handeln den Award „Exzellente Nachhaltigkeit 2023“. Zudem ist geplant, das Hochregallager in Zukunft mit einer Photovoltaikanlage auf der Südfassade auszustatten, um zur autarken Energieversorgung am Standort beizutragen.

Neues automatisiertes Hochregallager setzt Meilenstein in der Firmengeschichte

Das neue Hochregallager der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG in Bad Mergentheim ist ein bedeutender Meilenstein in der Firmengeschichte. Mit einer Kapazität von 59.000 Lagerplätzen und modernster Technologie bietet es eine optimierte Arbeitsplatzergonomie und einen hohen Automatisierungsgrad. Kunden auf europäischer Ebene profitieren von der Versorgungssicherheit. Die nahtlose Integration in die Bestandsanlage und die Auszeichnung für Nachhaltigkeit zeigen die Innovationskraft des Unternehmens. Eine zusätzliche Photovoltaikanlage sorgt für eine autarke Energieversorgung am Standort.