Beschleunigung der Medikamentenentwicklung durch CellVoyager CQ3000

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen High-Content-Screening-Systemen für Medikamentenentwicklung

CellVoyager CQ3000: Hochauflösende Zellbildaufnahmen für vielfältige Anwendungen

Stabile und präzise Beobachtung von lebenden Zellkulturen über lange Zeiträume

Schnelle Aufnahme von Zellbildern in Mikrotiterplatten mit dem CQ3000

Wasserimmersionsobjektiv von Yokogawa ermöglicht präzise Beobachtung in hoher Qualität

Das Wasserimmersionsobjektiv, das von Yokogawa entwickelt wurde, ermöglicht detaillierte Beobachtungen bei hoher Vergrößerung und helle Bilder bei niedriger Vergrößerung. Durch den Einsatz eines optionalen Uniformizers wird eine gleichmäßige Ausleuchtung über das gesamte Sichtfeld erreicht. Mit dieser Kombination aus Funktionen können Forscher präzise und klare Bilder von lebenden Zellen erhalten, um detaillierte Analysen durchzuführen.

Der CellVoyager CQ3000 ist ein hochleistungsfähiges HCA-System, das die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigt und die Grundlagenforschung in der Spitzenbiologie und -medizin rationalisiert. Mit seiner Fähigkeit zur hochauflösenden 3D-Mikroskopie von lebenden Zellkulturen bietet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten von der Grundlagenforschung bis hin zum Screening großer Sammlungen. Durch seine hohe Geschwindigkeit und Effizienz ermöglicht es ein schnelles Screening vielversprechender chemischer Verbindungen für die Medikamentenentwicklung. Yokogawa strebt mit seinen Produkten und Lösungen nach Fortschritten in der individualisierten Medizin und regenerativen Medizin, um das Wohlbefinden und die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern.