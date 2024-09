Höchste Produktivität und Sicherheit: Die neuen ET60 und ET65 Industrie-Tablets von Zebra

Die neuen ET60 und ET65 Industrie-Tablets von Zebra sind speziell für Computer-Enthusiasten konzipiert, die ihre Produktivität und geschäftliche Effizienz steigern möchten. Mit einer Vielzahl von Funktionen, einer leistungsstarken Prozessorplattform und umfangreichen Sicherheitsmerkmalen bieten diese Tablets alle notwendigen Werkzeuge, um anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre Robustheit aus und können selbst den härtesten Arbeitsbedingungen standhalten. Mit den ET60 und ET65 Tablets sind Sie bestens ausgestattet, um in Ihrer beruflichen Umgebung erfolgreich zu sein.



Höchste Robustheit: Diese Tablets bestehen mehr Praxistests als andere

Die ET60 und ET65 Industrie-Tablets von Zebra zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Robustheit aus, da sie mehr Praxistests als jedes andere Tablet in ihrer Klasse bestanden haben. Sie sind in der Lage, selbst die anspruchsvollsten Umgebungen zu bewältigen und sind staubdicht, korrosionsbeständig und können Vibrationen, Temperaturschwankungen, Sonneneinstrahlung und mehr standhalten. Das Display und das optische Scanfenster sind durch bruch- und kratzfestes Corning Gorilla-Glas geschützt, wodurch sie auch Stürze auf Beton problemlos überstehen. Mit ihrem extrem hellen Display sind sie selbst bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar und können sowohl in Gebäuden als auch im Freien eingesetzt werden.

Die ET60 und ET65 Tablets zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Flexibilität aus. Mit dem zum Patent angemeldeten Fahrzeug-Dock können sie problemlos in fahrzeugmontierte Computer für Gabelstapler und andere Lademaschinen umgewandelt werden. Zusätzlich können sie auch in Kühlräumen und Außenbereichen mit extremen Minusgraden eingesetzt werden, da das Display und die optionale Tastatur im Fahrzeug-Dock beheizt werden. Darüber hinaus können die Tablets mit der optionalen Tastatur in ein Laptop für die intensive Dateneingabe umgewandelt werden.

Die ET60 und ET65 Tablets von Zebra gehören zu den leistungsstärksten Geräten in ihrer Kategorie. Mit der Qualcomm 6490 Octa-Core 2,7 GHz Prozessorplattform bieten sie eine herausragende Performance und sind bestens für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Dank der schnellen Drahtlosverbindungen, darunter Wi-Fi 6E, 5G und CBRS, können Daten schnell und zuverlässig übertragen werden. Mit den optionalen Akkus mit hoher Kapazität können die Tablets problemlos den ganzen Tag ohne Unterbrechung genutzt werden.

Die ET60 und ET65 Tablets von Zebra bieten eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Durch regelmäßige Betriebssystem- und Sicherheitspatches, die mit Zebra LifeGuard für Android bereitgestellt werden, bleiben die Tablets immer auf dem neuesten Stand. Zudem unterstützen sie CAC (Common Access Card), um einen sicheren Zugriff auf sensible Informationen zu ermöglichen. Die native Sicherheitsfeatures für 5G-Mobilfunknetze sorgen für eine geschützte Datenübertragung. Mit der integrierten Kamera können Barcodes gescannt werden, während das optionale SE55 1D/2D-Scanmodul sogar Barcodes in schwierigen Zuständen und aus großer Entfernung lesen kann. Die OCR Wedge Funktion von Zebra ermöglicht die Übertragung standardisierter Daten an Anwendungen. Darüber hinaus erleichtern die neuesten Android-Funktionen das Multitasking und erhöhen die Produktivität.

Die ET60 und ET65 Tablets von Zebra werden mit dem exklusiven Mobility DNA ausgeliefert. Diese umfangreiche Sammlung von Softwaretools erleichtert die Bedienung und Wartung der Tablets erheblich. Mit Mobility DNA können die Geräte automatisch bereitgestellt werden, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Zudem ermöglicht es eine einfache Integration von Barcode-Daten in Apps und erleichtert das Verwalten von Bluetooth-Zubehör. Mit Mobility DNA bietet Zebra eine vielseitige Lösung, um die Funktionalität der Tablets zu verbessern.

