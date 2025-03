Lösungen für Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Die ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Dichtheitsprüfungen für die Elektromobilität spezialisiert hat. Mit seinen hochpräzisen Prüfwerkzeugen ermöglicht ZELTWANGER eine zuverlässige Überprüfung der Dichtheit von Bipolarplatten, Brennstoffzellenstacks, Batteriezellen und -packs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen umfangreichen Prüfservice für Prototypen und Kleinserien an, um den Übergang zur Serienproduktion zu erleichtern.



Steigende Nachfrage nach Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Die steigende Verbreitung von Fahrzeugen mit Brennstoffzellen- und Elektroantrieben führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Dichtheitsprüfungen. Diese sind unverzichtbar, da Wasserstoff und Elektrolyte verwendet werden. Bipolarplatten und Batteriezellen, die zu Brennstoffzellenstacks oder Batteriepacks zusammengebaut werden, sind typische Bauteile. Sie werden in großen Stückzahlen gefertigt und erfordern eine genaue Überprüfung ihrer Dichtheit.

Herausforderungen bei Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Die Entwicklung und Fertigung von Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität erfordern spezielles Knowhow und Hightech-Equipment, was für Unternehmen große Herausforderungen darstellen kann. Um diesen Prozess zu erleichtern, bietet ZELTWANGER nun die Möglichkeit an, Prototypen und Kleinserien als Serviceleistung zu prüfen. Dieser Testing-as-a-Service-Ansatz ermöglicht es Kunden, die Machbarkeit ihres Produkts zu evaluieren und gleichzeitig Kosten sowie Risiken in der Anlaufphase zu reduzieren.

Unterstützung von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung

ZELTWANGER unterstützt Kunden bei der Entwicklung und Produktion von Prototypen und begleitet sie bis zur Serienfertigung. Wenn der Kunde sich für die Markteinführung entscheidet, bietet ZELTWANGER ein flexibles Anlagenkonzept, das eine eigenständige Fortführung der Prüfprozesse ermöglicht. Die Prüfstationen können je nach Bedarf manuell, halbautomatisch oder vollautomatisiert betrieben und später problemlos auf andere Anlagen übertragen werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer erneuten Validierung der Prototypenphase.

Präzises Prüfwerkzeug für exakte Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Das Prüfwerkzeug ist ein zusammengesetztes Gerät, bestehend aus einem Ober- und Unterteil sowie Stempeln. Bei der Durchführung der Prüfung werden beide Hälften des Werkzeugs zusammengedrückt, um das Werkstück mit dem Druck des Prüfmediums zu beaufschlagen. Um Verformungen zu vermeiden und eine präzise Prüfung durchzuführen, muss das Werkzeug eng an das zu prüfende Bauteil angepasst werden. Jedes einzelne Teil des Prüfwerkzeugs wird individuell und mit großer Präzision hergestellt.

ZELTWANGER verwendet unterschiedliche Prüfverfahren, um die Dichtheit von Bauteilen zu überprüfen. Einfachere Prüfungen werden mit Luft durchgeführt, während für die Feststellung kleinster Lecks Helium als Nachweisgas eingesetzt wird. Mit Hilfe von Helium können sogar Leckraten bis zu 1 x 10-6 mbar l/s nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind reproduzierbar, da keine Moleküle des Nachweisgases im Prüfsystem zurückbleiben.

Schlüsselbauteile in der Elektromobilität: Bipolarplatten im Fokus

Bipolarplatten sind essentielle Komponenten von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Sie ermöglichen den Stromfluss zwischen den Zellen, verteilen Wasserstoff und Sauerstoff und sorgen für Kühlung. Sie werden hauptsächlich aus dünnem Blech oder Folie (Edelstahl, Aluminiumlegierungen, Titan) hergestellt. Alternativ kann auch Graphit verwendet werden. Die Herstellung erfolgt durch Umformverfahren oder Hydroforming, gefolgt von Laser-Verschweißung. Innen fließt das Kühlmedium, während die Kanäle für die Gasverteilung integriert werden.

Zuverlässige Lösungen für Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität

Die ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH ist ein führender Anbieter von Lösungen für Dichtheitsprüfungen in der Elektromobilität. Ihr Prüfservice für Prototypen und Kleinserien erleichtert den Übergang zur Serienproduktion. Mit maßgeschneiderten Prüfwerkzeugen und skalierbaren Anlagenkonzepten unterstützt ZELTWANGER Kunden auf dem Weg von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Die Fähigkeit, das richtige Prüfverfahren auszuwählen und kleinste Lecks nachzuweisen, macht ZELTWANGER zu einem verlässlichen Partner in der Elektromobilität.