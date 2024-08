Zenner erhält Auszeichnung für führende Rolle in der LoRaWAN-Entwicklung

Das Unternehmen Zenner wurde für seine führende Position und sein Engagement bei der Weiterentwicklung und weltweiten Implementierung des Funkstandards LoRaWAN auf dem Event „LoRaWAN Live“ von der LoRa Alliance ausgezeichnet. Mit über 350 erfolgreich umgesetzten Projekten mit Stadtwerken, Energieversorgern, Kommunen und der Industrie verfügt Zenner über umfangreiche Expertise und Erfahrung. Das LoRaWAN-Netz von Zenner ist in über 15 Ländern verfügbar und umfasst bereits mehr als 7,5 Millionen Messgeräte und Sensoren. Durch seine langjährige Erfahrung und sein umfassendes Netzwerk ist Zenner ein verlässlicher Partner für die Implementierung von LoRaWAN-Lösungen weltweit.



Zenner’s LoRaWAN-Netz: Das größte weltweit für Smart Cities

Zenner’s LoRaWAN-Netzwerk bietet eine breite Palette an Vorteilen. Es ist das größte Netzwerk seiner Art weltweit und ermöglicht sichere und zuverlässige Kommunikation für Smart Metering, Submetering, Smart-Building-Anwendungen und Lösungen für die Smart City. Seit 2016 hat das Unternehmen kontinuierlich neue Lösungen entwickelt und ist ein starker Befürworter der LoRaWAN-Technologie. Die Bedeutung von LoRaWAN für Smart Cities ist unbestreitbar, da täglich weltweit neue Systeme und Lösungen eingeführt werden.

Zenner wurde aufgrund seiner langjährigen und aktiven Mitarbeit bei der Entwicklung des LoRaWAN-Standards mit dem „Corporate Award 2023“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seit Beginn eine wichtige Rolle als Botschafter für LoRaWAN und die LoRa Alliance sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gespielt. Boris Stöckermann, Leiter Business Development, Digital Solutions & eCommerce in der Minol-Zenner-Gruppe, erhielt den Leadership Award für seine hervorragende Arbeit in der Smart City Working Group, im Marketing Committee und seine Teilnahme an verschiedenen Task Forces innerhalb der Alliance.

Die Minol-Zenner-Gruppe ist ein Unternehmen, das seine Erfolge nicht als Grund zum Ausruhen sieht, sondern sich kontinuierlich mit neuen Projekten weiterentwickelt. Die Auszeichnungen und Anerkennungen, die das Unternehmen erhält, dienen als Motivation und Ansporn, weiterhin an vorderster Front zu stehen. Zenner ist begeistert von den kommenden Projekten und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der LoRa Alliance. Die Digitalisierung und die Nutzung von LoRaWAN sind von großer Bedeutung für die Erreichung internationaler Klimaziele, und Zenner ist stolz darauf, einen Beitrag dazu zu leisten.

