ZF Aftermarket erweitert sein Angebot an E-Fluids für E-Mobilität

ZF Aftermarket hat sein Sortiment an E-Fluids erweitert, um den speziellen Anforderungen der E-Mobilität gerecht zu werden. Die neuen E-Fluids bieten nicht nur Leistung und Schutz, sondern auch eine optimale Wärmeübertragung und Materialverträglichkeit. Werkstätten können damit elektrifizierte Fahrzeuge optimal warten und reparieren. Dies trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit der Fahrzeuge bei und ermöglicht es den Werkstätten, ihren Kunden einen umfassenden Service anzubieten.



ZF Aftermarket erweitert Sortiment an Hybrid-Ölen für Hybridfahrzeuge

ZF Aftermarket hat sein Sortiment an ZF Lifeguard Hybrid Ölen erweitert und bietet nun die Varianten Hybrid 3 und 4 an. Diese neuen Öle wurden speziell entwickelt, um Hybridfahrzeuge mit verschiedenen Getrieben verschiedener Hersteller abzudecken. Durch diese Erweiterung verdoppelt ZF Aftermarket sein Angebot an E-Fluids für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und kann somit mehr als die Hälfte der elektrifizierten Fahrzeuge in Europa bedienen. Werkstätten haben dadurch die Möglichkeit, eine größere Auswahl an Fahrzeugmodellen zu warten und ihren Umsatz zu steigern.

Die E-Fluids von ZF Aftermarket sind speziell für die Anforderungen der E-Mobilität entwickelt worden. Sie bieten nicht nur eine herausragende Leistung und einen erstklassigen Schutz, sondern verfügen auch über die richtigen elektrischen Eigenschaften, um eine optimale Funktion des Antriebssystems zu gewährleisten. Dank ihrer optimalen Wärmeübertragung und Materialverträglichkeit sind sie in der Lage, den hohen Drehmomenten standzuhalten, die in elektrischen Antriebssystemen auftreten. Sie erfüllen die anspruchsvollen Standards der Erstausrüstung und sorgen für einen zuverlässigen Schutz und geringeren Verschleiß des Antriebsstrangs, selbst bei hohen Beschleunigungen und Rekuperationen.

Die ZF Lifeguard E-Fluids bieten einen umfassenden Schutz für stark beanspruchte Komponenten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Durch ihre Anti-Verschleiß-Eigenschaften reduzieren sie den Druck auf die Komponenten und verhindern elektrische Kurzschlüsse. Die spezielle Thermo Control Augmented Technology der ZF Lifeguard eFluids 1 und 2 maximiert die Effizienz und bietet maximale Oxidationsbeständigkeit. Die ZF Lifeguard Hybridöle mit der Compatibility Augmented Technology schaffen ein optimales Umfeld für Kupferspulen und Polymere und tragen somit zur Sicherheit und Langlebigkeit der Fahrzeuge bei.

ZF Aftermarket bietet ein umfassendes Angebot an E-Fluids und weiteren Produkten und Dienstleistungen, um Werkstätten bei der Vorbereitung auf die Zukunft der E-Mobilität zu unterstützen. Neben hochwertigen Produkten in OE-Qualität bietet das Unternehmen auch Expertenschulungen, um Werkstätten bestmöglich zu unterstützen. Als echter One-Stop-Shop für E-Mobilität ermöglicht ZF Aftermarket Werkstätten, ihr Geschäft auszubauen und den steigenden Anforderungen der E-Mobilität gerecht zu werden.

ZF Aftermarket bietet Werkstätten eine umfassende Lösung für die speziellen Anforderungen der E-Mobilität. Mit ihrem breiten Portfolio an E-Fluids und anderen Produkten ermöglichen sie Werkstätten, eine große Auswahl an Fahrzeugmodellen zu bedienen und ihren Umsatz zu steigern. Die E-Fluids von ZF Aftermarket bieten höchste Leistung, Schutz, Wärmeübertragung und Materialverträglichkeit, was zu einer sicheren und langlebigen Nutzung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen führt. Zusätzlich bietet ZF Aftermarket Expertenschulungen, um Werkstätten auf die Zukunft der E-Mobilität vorzubereiten.