ZF entwickelt Range-Extender-Systeme für Elektrofahrzeuge mit höherer Reichweite

ZF, ein führender Automobilzulieferer, treibt die Weiterentwicklung von Range-Extender-Systemen für Elektrofahrzeuge voran. Durch die Integration dieser innovativen Technologie wird eine erhebliche Steigerung der Reichweite und eine Reduzierung der Emissionen erreicht. Die geplante Serienproduktion der neuen Range Extender im Jahr 2026 unterstreicht das Engagement von ZF für die Erfüllung der steigenden Anforderungen des Marktes und der Kunden.



Range Extender von ZF sind eine innovative Lösung, um die Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen zu überwinden. Diese Technologie kombiniert einen Verbrenner-Generator mit einer E-Maschine, um zusätzliche Energie für die Batterie zu erzeugen und die Reichweite zu verlängern. Die neuen Range Extender von ZF, die ab 2026 in Serie produziert werden, bieten eine optimale Anpassung an die steigende Nachfrage nach Elektromobilität weltweit und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Markt- und Kundenanforderungen.

Die Entwicklung von Range Extendern bietet den Automobilherstellern zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz dieser Technologie können sie kürzere Entwicklungszyklen erreichen und die Kosten senken, da sie auf einer bereits vorhandenen BEV-Plattform basiert. Im Vergleich zu Plug-in-Hybriden oder klassischen Verbrennungsmotoren arbeitet der Motor des Range Extenders immer im effizientesten Leistungsbereich, was zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch und reduzierten CO2-Emissionen führt.

Der electric Range Extender (eRE) von ZF ist eine hochintegrierte Technologie, die in der nächsten Generation von Range Extendern zum Einsatz kommt. Mit einer E-Maschine, einem integrierten Inverter, passender Software und Planetengetriebe bietet der eRE eine individuell anpassbare Leistung von 70 bis 110 kW. Das hochflexible Design ermöglicht eine optimale Performance, unabhängig von der gewünschten Spannung und dem Halbleiter-Typ.

Range Extender bieten im Vergleich zu Plug-in-Hybriden eine kostengünstigere Lösung, da sie geringere Zusatzkosten und kürzere Entwicklungszeiten ermöglichen. Diese Technologie ist besonders attraktiv für Hersteller, die neu auf dem Markt sind und wenig Erfahrung mit traditionellen Verbrennungsmotoren haben. Vor allem in China, wo eine große Auswahl an batterieelektrischen Plattformen existiert, ist das Interesse an Range Extendern hoch. Aber auch in den USA und Europa steigt das Interesse der Hersteller, da Range Extender Fahrern ermöglichen, die Vorteile der Elektromobilität zu nutzen, ohne auf die Flexibilität von Plug-in-Hybriden oder Verbrennerfahrzeugen verzichten zu müssen. Zudem erlauben sie es traditionellen Herstellern, kleinere und wirtschaftlichere Fahrzeugbatterien zu verwenden und helfen dabei, Emissionsgrenzwerte für Flotten einzuhalten.

Die Weiterentwicklung von Range-Extender-Systemen durch ZF ist eine wegweisende Innovation in der Elektromobilität. Durch eine höhere Reichweite und geringere Emissionen können Elektrofahrzeuge nun eine breitere Käuferschicht ansprechen. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie kürzere Entwicklungszyklen und Kostenersparnisse für Automobilhersteller. Mit den Range Extendern von ZF werden die Anforderungen von dynamischen Märkten und Kunden optimal erfüllt. Sie bieten eine echte Alternative zu größeren Batterien oder Plug-in-Hybriden und bringen zahlreiche Vorteile für Fahrer und Hersteller gleichermaßen.