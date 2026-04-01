Neue Schwerlastrinne PowerDrain Beton: Robust, frostbeständig, effizient und wartungsfreundlich

In Logistikhubs und Zufahrten werden Bodenflächen durch schwere Lkw- und Containerbelastung intensiv beansprucht. ACO DRAIN(R) PowerDrain Beton aus C40/50-Beton verfügt über einen z-förmigen Guss-Kantenschutz, der die befahrene Rinnenkante dauerhaft stabilisiert. Achtfach verschraubte Edelstahlmuttern in integrierten Verschraubungskammern gewährleisten Korrosionsschutz und schnelle Wartung. Die frost- und tausalzbeständige Konstruktion mit großer Aufstandsfläche verteilt Lasten gleichmäßig und verhindert Setzungen dauerhaft. Die großflächige Auflage verbessert Lastabtragung und erhöht Lebensdauer der Verkehrsfläche nachhaltig, sowie energieeffizient eingesetzt.



Z-förmiger Guss-Kantenschutz bildet Herzstück der Schwerlastrinne mit starker Schulter

Der z-förmige Guss-Kantenschutz bildet das Kernstück der neuen Schwerlastrinne und dient als sogenannte starke Schulter. Durch seine markante Geometrie stabilisiert er dauerhaft die befahrene Rinnenkante und widersteht selbst extremen Radlasten in Containerterminals und Industriehöfen. In Kombination mit präzise gefertigten Gussrosten entsteht eine homogene Einheit, die optisch ansprechend ist und funktional überzeugt. Dieses Zusammenspiel gewährleistet eine langfristige Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit auch unter intensivem Dauereinsatz und minimiert das Risiko von Beschädigungen.

Edelstahlverschraubungen in geschützten Kammern gewährleisten dauerhaften Korrosionsschutz und einfache Wartung. Die speziell geformten Verschraubungskanäle sichern Schrauben und Muttern gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und aggressive Reinigungsmittel. Dank des modularen Aufbaus können einzelne Befestigungselemente bei Bedarf schnell mit Standardwerkzeug ausgetauscht werden, ohne die gesamte Rinne zu demontieren. Ersatzteile sind jederzeit nach einer einheitlichen Normklasse gefertigt und somit stets verfügbar.

Jeder Meter der Rinne ist durch acht Schrauben und Muttern aus hochwertigem Edelstahl fest miteinander verbunden, wobei das Rostelement direkt am Betonkörper verankert ist. Die korrosionsbeständigen Muttern sind in eigens konzipierten Verschraubungskammern sicher platziert. Dies verhindert ein Verlieren während Transport, Lagerung oder Montage. Bei Wartungsbedarf lassen sich Schrauben und Muttern problemlos mit üblichem Werkzeug lösen und austauschen. Dieses Konzept garantiert dauerhafte Stabilität selbst bei wechselnden Quer- und Längsbelastungen. Zuverlässigkeit garantiert.

Frostbeständige C40/50-Betonrinne nach DIN EN 1433 schützt effizient Untergrund

Der Rinnenkörper besteht aus hochwertigem C40/50-Beton und entspricht den Vorgaben der Norm DIN EN 1433 für Frost- und Tausalzbeständigkeit in der Klasse W+R. Die verbreiterte Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Punkt- und Flächenlasten auf den Untergrund. Dadurch werden Setzungen und Absackungen der Entwässerungsrinne zuverlässig verhindert, was zu einer deutlich höheren Dauerhaftigkeit und einer verlängerten Lebensdauer der befahrbaren Verkehrsfläche führt. Wartungsaufwand und Reparaturkosten reduzieren sich dadurch sichtbar und nachhaltig.

Massive Betonrinne absorbiert Lasten direkt, erlaubt Einbau ohne Ummantelung

Die massive Bauweise aus hochwertigem Beton ermöglicht eine direkte Aufnahme vertikaler und horizontaler Lasten der Rinne, wodurch eine Einbaustufe Typ I ohne zusätzliche Ummantelung realisierbar ist. Dieser Verzicht auf Ummantelung reduziert den Installationsaufwand erheblich und verringert zudem den CO?-Fußabdruck. Dank der robusten Konstruktion erfüllt das System anspruchsvolle Lastklasse F900-Bedingungen und bietet in Häfen, Industrieanlagen oder anderen extremen Schwerlastbereichen zuverlässige Entwässerungslösungen sowie langfristige Betriebsstabilität und reduzierte Wartungsanforderungen bei reduziertem Montageaufwand möglich.

PowerDrain Beton DN 150 und 200 mit flexiblem Gussrostprogramm

PowerDrain Beton ist in Nennweiten von 150 und 200 Millimetern erhältlich und kann entsprechend den Anforderungen mit verschiedenen Gussrosten ausgestattet werden. Ein Rost mit Maschenoptik erfüllt die Lastklasse D 400 und bewältigt Verkehrsbelastungen im öffentlichen Straßenraum. Für Bereiche mit extrem hohen dynamischen Radlasten, zum Beispiel in Industrie- und Hafenanlagen, steht ein robuster Stegrost der Klasse F 900 zur Verfügung. Diese modulare Zusammenstellung ermöglicht eine passgenaue Anpassung an Tief- und Straßenbauprojekte.

ACO erweitert Materialportfolio um PowerDrain Beton als robusten Werkstoff

Mit der Einführung von PowerDrain Beton baut ACO sein Portfolio an Werkstoffen erheblich aus und ergänzt den bisherigen Einsatz von Kunststoff, Polymerbeton und ACO NEXITE(R) durch einen leistungsstarken, widerstandsfähigen Betonwerkstoff. Diese Erweiterung der Materialkompetenz unterstreicht die führende Rolle des WaterTech-Unternehmens auf dem Gebiet professioneller Linienentwässerungssysteme und stellt Planern und Betreibern eine individuell anpassbare und besonders belastbare Lösung für leistungsstarke Verkehrsflächen zur Verfügung mit hoher Lebensdauer und optimierten Wartungsintervallen bereitgestellt umweltgerecht.

Massive PowerDrain Beton Entwässerungsrinne mit Typ I Einbau, CO?-Reduktion

Die ACO DRAIN(R) PowerDrain Beton zeichnet sich durch ihre robuste, massive Bauweise aus hochfester C40/50-Betonqualität sowie korrosionsbeständige Edelstahlverschraubungen aus. Dieses Entwässerungssystem ermöglicht Planern und Betreibern in Containerterminals, Logistikzentren und Lkw-Parkplätzen eine hohe Tragfähigkeit und dauerhafte Funktionssicherheit. Die einfache Typ I Einbauweise reduziert Montageaufwand und Materialbedarf, während die Erfüllung der Lastklassen bis F900 eine langfristige Betriebssicherheit garantiert und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck minimiert. Gleichzeitig sorgt das System für effiziente Wasserableitung unter Belastungen.