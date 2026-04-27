Kompaktes 1000W Enclosed-Netzteil mit 90-264V Universal-Eingang und weltweiten Schutzfunktionen

Die SLB1000-Serie von Advanced Energy bietet in einem kompakten Gehäuse (2,4″×5,2″×10,0″) bis zu 1000 W Dauerleistung. Der universelle Eingangsspannungsbereich von 90?-264 V AC und ein Wirkungsgrad von über 85 % ermöglichen effizienten Betrieb. Zahlreiche Schutzfunktionen wie Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz sichern den Dauerbetrieb. Drei Ausgangsspannungen (12 V, 24 V, 48 V) sowie ein 5 V-Standby-Ausgang und internationale Zulassungen garantieren den weltweiten Einsatz in Industrie-, Medizin- und Defence-Umgebungen. Betrieb ist von -20 °C bis +70 °C möglich. Einsatzhöhe bis 5000 m.



Kompaktes Enclosed-Netzteil liefert 1000W kontinuierliche Power für anspruchsvolle Anwendungen

Das besonders kompakte Enclosed-Design der SLB1000-Serie misst lediglich 2,4 Zoll in der Breite, 5,2 Zoll in der Tiefe und 10,0 Zoll in der Höhe und ermöglicht eine platzsparende Integration. Dabei liefert das Netzteil bis zu Tausend Watt Dauerleistung bei hoher Leistungsdichte und konstanter Stromversorgung. Diese robuste Konstruktion ist für anspruchsvolle Industrieautomation, die strengen Anforderungen der Medizintechnik sowie den harten Defence-Einsatz konzipiert und gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen immer zuverlässig.

Weltweiter Betrieb durch universellen 90-264 VAC Eingang ohne Konfiguration sofort

Der breite Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V AC bei 47 bis 63 Hz gewährleistet universellen Betrieb in unterschiedlichsten netztechnischen Umgebungen ohne zusätzlichen Anpassungsaufwand. Mit einem typischen Leistungsfaktor von 0,99 integriert sich das Netzteil effizient und netzfreundlich, entspricht der Norm EN 61000-3-2 und trägt zur Minimierung von Oberschwingungen und Netzrückwirkungen bei. So werden Störungen reduziert und eine stabile Stromversorgung gewährleistet. Dies steigert die Betriebssicherheit und ermöglicht einen Einsatz in Anwendungen.

Flexible Serie mit drei 1000 W-Ausgängen und 5 V-Standby-Funktion ermöglicht Sleep-/Wake-up-Funktionen

Mit drei unabhängigen Ausgangskanälen liefert die Serie jeweils 1000 W bei 12 V/84 A, 24 V/42 A und 48 V/21 A. Ein separater 5 V/2 A-Standbyausgang ermöglicht energiesparende Betriebszustände wie Sleep- und Wake-up-Modi. Die präzise Spannungsanpassung um ±5 % erlaubt individuelle Konfigurationen entsprechend variierender Lastanforderungen. Die Konfiguration kann über DIP-Schalter oder externe Steuerleitungen erfolgen. Damit eignet sich das Netzteil für Anwendungen, die auf hohe Leistungsstärke ebenso angewiesen sind wie auf flexible Stromversorgungsprofile. Die robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb.

SLB1000-Serie mit über 85% Wirkungsgrad und minimierten Energieverlusten effektiv

Mit einem Wirkungsgrad von über 85 Prozent minimiert die SLB1000-Serie Energieverluste und senkt thermische Belastungen im System. Der Temperaturbereich reicht von minus 20 bis plus 70 Grad Celsius, wobei ab 40 Grad ein lineares Derating beginnt. Darüber hinaus wurde das Modul für Höhen bis 5000 Meter spezifiziert und bietet eine Betriebsdauer (MTBF) von über 250000 Stunden. Dank dieser Eigenschaften eignet sich die Serie selbst unter extremen Einsatzbedingungen für zuverlässige Stromversorgung.

Umfassender Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz für zuverlässigen, permanenten Dauerbetrieb

Die integrierten Schutzmechanismen umfassen einen automatischen Wiederanlauf beim Kurzschluss, um eine rasche Erholung nach Störungen zu ermöglichen. Ein Überlastschutz im Hiccup-Modus verhindert dauerhaftes Überströmen und minimiert thermische Belastung. Überspannungsschutz unterbindet zu hohe Eingangsspannungen und schützt angeschlossene Komponenten. Ein Übertemperaturschutz im Latch-Modus schaltet bei kritischer Wärme dauerhaft ab. Eine präzise Ausgangsregelung von ±1 Prozent und Transientenabweichungen von max. ±3,5 Prozent gewährleistet eine durchgehend stabile Stromversorgung. Somit bleibt empfindliche Elektronik zuverlässig geschützt.

SLB1000-Serie mit doppelter MOPP-Isolation garantiert höchste sichere medizinische EMV-Normen-Konformität

Die SLB1000-Serie verfügt über eine IEC/EN/UL 62368-1-Zertifizierung für ITE und erfüllt ANSI/AAMI ES60601-1-Anforderungen für Medical (BF), wodurch sie ideal für medizinische Anwendungen geeignet ist. Darüber hinaus entspricht sie der EMV-Norm IEC 60601-1-2 (4. Edition) für störungsfreien Betrieb. Die integrierte doppelte MOPP-Isolation mit 4.000 VAC gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen elektrische Risiken, während die Einhaltung von EMV Klasse B (EN 55011/EN 55032) eine minimale elektromagnetische Emission sicherstellt und dauerhaft optimierte Systemverfügbarkeit gewährleistet.

Die SLB1000-Serie von Advanced Energy zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse im 2,4×5,2×10,0-Zoll-Format aus und liefert bis zu 1000 Watt Dauerleistung. Sie akzeptiert Eingangsspannungen von 90 bis 264 Volt AC weltweit und überzeugt mit mehr als 85 Prozent Effizienz. Flexible 12-, 24- und 48-Volt-Ausgänge plus 5-Volt-Standby bieten Integration. Überlast-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sichern Betrieb. IEC- und UL-Zertifizierungen garantieren höchste Zuverlässigkeit. Sie eignet sich für Industrie-, Medizin- und Verteidigungsanwendungen weltweit effizient.