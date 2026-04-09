SLB1000-Serie: Kompakte 1000W-Stromversorgung mit globaler Betriebsspannung und hoher Zuverlässigkeit

Die SLB1000-Serie von Advanced Energy kombiniert auf nur 2,4×5,2×10,0 Zoll Gehäusegröße eine Ausgangsleistung von 1000 W mit hoher Leistungsdichte. Ein universeller AC-Eingangsbereich von 90 bis 264 VAC (47-63 Hz) und ein typischer Leistungsfaktor von 0,99 sichern netzfreundlichen Betrieb. Drei Single-Output-Versionen (12 V/84 A, 24 V/42 A, 48 V/21 A) bieten ±5 % einstellbare Spannung, einen 5 V/2 A-Standby-Ausgang, Wirkungsgrad über 85 %, umfassende Schutzfunktionen sowie einen weiten Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C. Weltweit Betrieb bis 5000 m Höhe, MTBF 250 000 Stunden, Zertifizierung nach IEC/EN/UL 62368-1 und ANSI/AAMI ES60601-1.



Kompakte SLB1000-Serie liefert 1000 Watt Leistung auf minimalem Raum

Die SLB1000-Serie bietet in einem kompakten Gehäuse von lediglich 2,4\“ × 5,2\“ × 10,0\“ eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 1000 W. Dieses platzsparende Design erlaubt den Einbau selbst in stark eingeschränkten Räumen und maximiert die Leistungsdichte bei minimalem Raumbedarf. Durch die optimierte Kühlung und robuste Bauweise bleibt die Zuverlässigkeit selbst unter hohen thermischen Lasten konstant erhalten. Anwender profitieren von hoher Effizienz, hoher Betriebssicherheit und flexibler Integration in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Weltweiter Einsatz dank 90-264 VAC Eingangsspannung und 0,99 Leistungsfaktor

Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V AC (47-63 Hz) lässt sich die Stromversorgung weltweit einsetzen. Ein Leistungsfaktor von typischerweise 0,99 gewährleistet netzfreundliche Integration gemäß EN 61000-3-2 und reduziert unerwünschte Oberschwingungen in Stromversorgungsnetzen. Dank dieser Eigenschaften wird die Belastung der Energieinfrastruktur minimiert, wodurch Störungen und Spiegelströme wirksam verringert werden. Die präzise Regelung unterstützt stabile Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen, von industriellen Anlagen bis hin zu medizinischen Geräten. verlässlich.

Drei Single-Output-Modelle bieten jeweils 1000W und ±5% justierbare Ausgangsspannung

Die SLB1000-Serie umfasst drei Leistungsstufen mit einzelnen Ausgängen von 12 V bei 84 A, 24 V bei 42 A und 48 V bei 21 A, jeweils bis zu 1000 W. Die Ausgangsspannung ist werkseitig einstellbar und lässt sich flexibel um fünf Prozent nach oben oder unten justieren, um unterschiedliche Systemanforderungen zu erfüllen. Zusätzlich steht ein separater 5-Volt-Standby-Ausgang mit zwei Ampere für energiearme Betriebszustände bereit. Ideal für leistungssensible Steuerungsanwendungen und Notfallszenarien

Über 85 Prozent Wirkungsgrad reduziert Verluste und thermische Belastungen

Die Stromversorgung erreicht einen Wirkungsgrad von über 85 %, wodurch Energieverluste minimiert und thermische Belastungen reduziert werden. Sie arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von ?20 °C bis +70 °C und passt ihre Leistung ab 40 °C linear an, um Überhitzung zu vermeiden. In Höhen bis 5.000 Metern gewährleistet sie stabile Funktionalität. Mit einer mittleren Ausfallzeit von über 250.000 Stunden bietet sie exzellente Langzeitzuverlässigkeit, dauerhaft minimierte Wartungsanforderungen, durchgängig niedrige und optimierte Betriebskosten.

Umfassender Schutz gewährleistet Sicherheit und präzise Spannungsregelung für Elektronik

Integrierte Schutzmechanismen bieten ausreichende Sicherheit. Ein Kurzschluss wird automatisch erkannt und durch Auto-Recovery wiederhergestellt. Im Fall einer Überlast aktiviert der Hiccup Mode zyklische Abschaltungen, um Bauteile zu schonen. Bei Überspannung oder Übertemperatur greift der Latch Mode und verhindert dauerhafte Schäden. Durch diese Schutzstufen wird eine zuverlässige Spannungsversorgung gewährleistet. Hohe Regelgenauigkeit von ±1 % und Transientenabweichung maximal ±3,5 % sichern empfindliche Elektronik. Zusätzliche Redundanzen ermöglichen störungsfreien Betrieb und verlängern Systemlebensdauer zuverlässig effektiv dauerhaft

SLB1000-Serie mit IEC/EN/UL 62368-1 und ANSI/AAMI ES60601-1 Zertifikat Medical

Die SLB1000-Serie verfügt über eine umfassende Zertifizierung nach IEC/EN/UL 62368-1 für Informationstechnik und ANSI/AAMI ES60601-1 (Medical, BF) zur Erfüllung medizinischer Sicherheitsanforderungen. Darüber hinaus erfüllt sie die EMV-Anforderungen der Norm IEC 60601-1-2 (4. Auflage) und ist gemäß EN 55011/EN 55032 Klasse B für leitungsgebundene Störgrößen klassifiziert. Zwei MOPP-Isolationsstufen mit 4.000 VAC zwischen Eingang und Ausgang gewährleisten maximalen Anwenderschutz. Diese Zertifizierungen sichern internationale Normenkonformität und garantieren dauerhaften sicheren Betrieb in herausfordernden Umgebungen.

Mit der SLB1000-Serie bietet Advanced Energy ein kompaktes Netzteil, das bis zu 1000 Watt Ausgangsleistung in einem Gehäuse von 2,4 × 5,2 × 10,0 Zoll bereitstellt. Dank eines Eingangsspannungsbereichs von 90 bis 264 VAC, eines typischen Leistungsfaktors von 0,99 und einem Wirkungsgrad von über 85 % eignet es sich weltweit für Industrieautomatisierung, Medizintechnik und anspruchsvolle Umgebungen. Integrierte Schutzfunktionen und umfassende Zertifizierungen garantieren zuverlässigen, dauerhaften und sicheren Betrieb in kritischen Anwendungen.