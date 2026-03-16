Advantech revolutioniert Logistik mit Edge-KI, IoT und skalierten Automatisierungslösungen

Die Logistikbranche unterliegt einem schnellen Wandel, geprägt von Automatisierung, IoT-Edge-Computing und KI-Technologien. Diese Ansätze erhöhen Transparenz, Effizienz und Resilienz über alle Supply-Chain-Stufen hinweg. Auf der LogiMAT 2026 präsentiert Advantech ein umfangreiches, robustes Portfolio: Industrie-PCs, smarte Sensoren, KI-fähige Edge-Systeme und cloudbasierte Plattformen. Die Lösungen sind für harte Logistikumgebungen ausgelegt und berücksichtigen steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit. Sie ermöglichen datengetriebene Prozesse, optimieren Abläufe und fördern eine nachhaltige Lieferkettenstruktur. Zudem bieten sie Skalierbarkeit Zukunftssicherheit.



Automatisierung und Echtzeitdaten treiben Logistik voran mit Advantech Hardware

Automatisierung und Echtzeit-Datenverarbeitung prägen zunehmend die Anforderungen an moderne Logistikunternehmen, da sie Prozesse beschleunigen und Transparenz erhöhen. Advantech adressiert diese Herausforderungen durch ein integriertes Produktportfolio, das robuste Industrie-PCs, intelligente Sensoriklösungen sowie skalierbare, cloudbasierte Managementplattformen umfasst. Michael Kreft, Executive Sales Director bei iService Advantech Europe B.V., unterstreicht die Bedeutung vernetzter Hardware und KI-basierter Anwendungen, die Logistikketten optimieren, Effizienz steigern und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. für digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum in globalem Marktumfeld.

DLT V73A Android-Serie setzt Maßstäbe in Performance und Widerstandsfähigkeit

Die DLT V73A Android-Serie setzt auf das aktuelle Betriebssystem Android 14 und wird künftig auf Android 16 aktualisiert. Sie erfüllt umfassend die Anforderungen von Google Mobile Services sowie die Kriterien von Android Enterprise Recommended. In den Bildschirmgrößen 10,1 Zoll und 12 Zoll erhältlich, überzeugt sie mit hoher Prozessorleistung, energieoptimiertem Betrieb und stabiler Netzwerkanbindung. Selbst unter extremen Temperaturbedingungen sowie bei starken Erschütterungen garantiert das Gerät zuverlässige Funktionalität. Diese Merkmale machen es ideal für raue Industrieumgebungen.

10,1? AIM-76S Rugged Tablet kombiniert Design mit starker Android-Leistung

Das 10,1 Zoll große AIM-76S Rugged Tablet überzeugt durch ein robustes Gehäuse und ein schlankes, preisoptimiertes Design, das insbesondere für den rauen Logistikeinsatz konzipiert wurde. Die leistungsfähige Android-Plattform gewährleistet schnelle und stabile Systemperformance. Dank integriertem QR- und Barcode-Scanner unterstützt es nahtlos die Lagerverwaltung. Die GPS-Navigationsfunktion erleichtert Fahrzeugortung im Außendienst. Zusätzlich sorgt die zuverlässige WLAN- und Mobilfunkanbindung für durchgehende Konnektivität. Die lange Akkulaufzeit erhöht die Einsatzdauer im alltäglichen Betrieb. ohne Unterbrechungen.

Edge-KI mit Kamerasystemen optimiert Logistikprozesse in Echtzeit vor Ort

Advantech kombiniert moderne Edge-KI-Plattformen mit hochauflösenden Kamerasystemen, um branchenrelevante Daten in Echtzeit zu erfassen und auszuwerten. Durch intelligente Analysemodelle lassen sich automatische Qualitätskontrollen durchführen, Logistikprozesse wie Lagerverwaltung und Materialfluss optimieren und autonome Transportfahrzeuge zuverlässig steuern. Die Verarbeitung erfolgt direkt vor Ort, wodurch Datenübertragungszeiten reduziert und etwaige Sicherheitsrisiken minimiert werden. Sensible Informationen bleiben lokal gespeichert, was den Datenschutz erhöht und regulatorischen Anforderungen entspricht. und gewährleistet umfassende Skalierbarkeit für zukünftige dynamische Netzwerkinfrastrukturen.

Excellence Award 2026 ehrt TREK-50N NVIDIA Jetson Orin NX

Diese KI-Edge-Plattform wurde mit dem Taiwan Excellence Award 2026 ausgezeichnet und basiert auf dem NVIDIA(R) Jetson Orin(TM) NX-Modul. Sie kombiniert leistungsstarke KI-Inferenzfähigkeit mit außergewöhnlich präziser Echtzeit-Wahrnehmung und ermöglicht so eine zuverlässige, autonome Steuerung schwerer Logistikfahrzeuge in herausfordernden Umgebungen. Dank optimierter Hardware-Architektur und effizientem Energiemanagement liefert sie robuste Performance, reduziert Latenzen entscheidend und unterstützt skalierbare, effiziente Integrationsmöglichkeiten über standardisierte Schnittstellen.

Advantech verbindet NVIDIA Jetson-basierte Computing-Plattformen und intelligenten visuellen Sensoren

Advantech integriert NVIDIA Jetson-basierte Edge-Computing-Plattformen mit hochauflösenden visuellen Sensoren, um Daten direkt vor Ort zu verarbeiten. Durch die dezentrale Architektur entfallen lange Latenzzeiten und Datenübertragungen zu entfernten Rechenzentren. Das System führt kamerabasierte Navigation, Objekterkennung und Materialflusskoordination durch, wodurch Lager- und Distributionsprozesse in Echtzeit optimiert werden. Dies führt zu einem signifikanten Anstieg von Durchsatzraten und Automatisierungsgraden in unterschiedlichsten Logistikumgebungen, bei minimalem Energieverbrauch. Die modulare Skalierbarkeit gewährleistet flexible Integration in bestehende Infrastrukturen.

Advantech präsentiert Live-Demonstrationen und individuelle Anwendungsfall-Workshops vor Ort direkt

Besucher haben die Möglichkeit, an unserem Stand live in den praktischen Einsatz unserer Lösungen einzutauchen und konkrete Szenarien zu besprechen. Unsere Fachleute führen praxisnahe Demonstrationen durch, um Funktionen und Workflows anschaulich vorzuführen und individuelle Fragestellungen zu beantworten. Dabei stehen umfassende technische Beratung und maßgeschneiderte Empfehlungen im Fokus, um optimale Systemkonfigurationen zu erörtern, Anforderungen zu evaluieren und passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsfälle zu entwickeln und effiziente praxisorientierte Unterstützung bei Integrationsthemen bieten.

Advantech setzt auf Edge IoT KI für nachhaltige Logistik

Advantechs umfassendes Technologieportfolio kombiniert robuste Edge-Hardware, IoT-Funktionen und leistungsfähige KI-Algorithmen, um durchgehende Transparenz entlang der Lieferkette zu ermöglichen. Dezentrales Edge-Computing minimiert Latenzen und sichert sensible Daten lokal. Intelligente Sensorik und cloudbasierte Plattformen gewährleisten eine lückenlose Echtzeitüberwachung. Die modulare Architektur unterstützt skalierbare Automatisierung, optimiert operative Abläufe in Lager, Transport und Distribution und fördert gleichzeitig nachhaltige Prozesse durch energieeffiziente Komponenten. Fortschrittliche Analysen verbessern Entscheidungsprozesse und steigern die betriebliche Effizienz nachhaltig im globalen Warenfluss.