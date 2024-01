Ambrogio Intermodal und Kässbohrer investieren in nachhaltige Logistik

Ambrogio Intermodal und Kässbohrer haben in Gallarate, Italien, kürzlich eine bedeutende Neuinvestition getätigt. Es wurden insgesamt 650 Wechselbrücken und Containerfahrgestelle erworben, um den Übergang zu einer nachhaltigen Logistik zu unterstützen. Diese Investition ist von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der europäischen Pläne zur CO2-Neutralität bis 2050.



Ambrogio Intermodal: Führend im intermodalen Verkehr auf europäischem Markt

Ambrogio Intermodal ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf den intermodalen Verkehr spezialisiert hat und eine breite Palette von Dienstleistungen wie Logistik, Terminaldienste und Spedition anbietet. Mit seinen 7 privaten Bahnterminals in mehreren europäischen Ländern ist Ambrogio Intermodal ein bedeutender Player in der Logistikbranche. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es effiziente und zuverlässige Lösungen für den Transport zwischen Schiene und Straße bietet. Durch seine umfassenden Dienstleistungen trägt Ambrogio Intermodal zur Optimierung der europäischen Logistiklandschaft bei.

Die Zusammenarbeit mit Kässbohrer ermöglicht Ambrogio Intermodal den Einsatz innovativer Technologie in Verbindung mit effizienten und zuverlässigen Dienstleistungen. Kässbohrer ist ein renommierter Hersteller im Bereich der Logistik und bietet maßgeschneiderte Lösungen für den nachhaltigen Transport. Durch die Investition in Kässbohrer-Produkte kann Ambrogio Intermodal die individuellen Anforderungen seiner Kunden erfüllen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Branche leisten.

Die neuen Wechselbrücken und Containerfahrgestelle von Kässbohrer bieten Ambrogio Intermodal eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der Coil-Wechselbrücke von Kässbohrer steht die leichteste Wechselbrücke auf dem Markt zur Verfügung, die eine größere Nutzlast- und Ladungsvielfalt ermöglicht. Dadurch kann die Kapazität maximiert und jeder Transport nachhaltiger gestaltet werden. Die Verwendung dieser innovativen Technologie ermöglicht es Ambrogio Intermodal, effiziente und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Das leichte Containerchassis von Kässbohrer ist ein herausragendes Merkmal, da es eine höhere Nutzlast ermöglicht und den Kraftstoffverbrauch reduziert. Es gewährleistet auch eine sichere Lastverteilung, was zu einer stabilen Transportleistung für 45-Fuß-Container und Wechselbehälter führt.

Die Produkte von Kässbohrer sind aus hochwertigem S 700 MC-Stahl gefertigt, was ihnen eine langlebige Qualität für anspruchsvolle Einsätze verleiht. Durch den Einsatz dieser Produkte minimiert Ambrogio Intermodal den Verbrauch hochwertiger Ressourcen und leistet somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Die feierliche Übergabe der 650 Wechselbrücken und Containerfahrgestelle fand in Gallarate statt. Awes Botello, Terminal & Purchasing Manager von Ambrogio Intermodal, unterstrich in seiner Rede die große Bedeutung dieser Investition für die Nachhaltigkeit des Transports. Das Vertrauen in die Produkte von Kässbohrer spielte dabei eine wesentliche Rolle. Die Veranstaltung wurde von führenden Vertretern beider Unternehmen begleitet und markierte einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Ambrogio Intermodal und Kässbohrer.

Mehmet Önen, Head of Key Account bei Kässbohrer, äußert seine Begeisterung für die bevorstehende Partnerschaft mit Ambrogio Intermodal. Er betont die Innovationskraft von Kässbohrer und hebt hervor, dass die Produkte durch ihre Leichtigkeit und Effizienz die höchste Kapazität im intermodalen Transport ermöglichen. Die Zusammenarbeit verspricht somit eine optimierte und nachhaltige Lösung für den Transport von Gütern auf Schiene und Straße. Dank der innovativen Produkte von Kässbohrer wird eine hohe Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Die Entscheidung von Ambrogio Intermodal, in die Wechselbrücken und Containerfahrgestelle von Kässbohrer zu investieren, hat eine wegweisende Bedeutung für eine nachhaltige Logistik. Durch die Verbindung von innovativer Technologie und effizienten Dienstleistungen eröffnen sich zahlreiche Vorteile, wie eine höhere Nutzlast- und Ladungsvielfalt sowie ein reduzierter Kraftstoffverbrauch. Ambrogio Intermodal und Kässbohrer setzen gemeinsam neue Maßstäbe in der Branche und gestalten die Zukunft des intermodalen Transports aktiv mit.