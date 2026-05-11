Quantum Frontline Industries (QFI) hat planmäßig die erste Charge der in Deutschland gefertigten Linza-Drohnen termingerecht produziert und an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Das deutsch-ukrainische Koproduktionsmodell „Build with Ukraine“ vereint die Entwicklungskompetenz von Frontline Robotics mit deutscher industrieller Fertigung. Durch den Start der Serienproduktion steigert QFI konsequent seine Kapazitäten, optimiert Fertigungsprozesse und gewährleistet eine zuverlässige Versorgung mit taktischen Drohnen. Innerhalb eines Jahres soll die Produktionsgeschwindigkeit deutlich, kontinuierlich und nachhaltig erhöht werden.



QFI liefert planmäßig erfolgreich erste Linza-Drohnenserie an ukrainische Streitkräfte

Quantum Frontline Industries hat planmäßig die Fertigung der ersten Linza-Drohnenserie abgeschlossen und unmittelbar an ukrainische Streitkräfte übergeben. Dieser Fortschritt symbolisiert den Wechsel von Test- und Vorbereitungsstufe zur regelmäßigen Produktion im Rahmen des gemeinsamen deutsch-ukrainischen Koproduktionsmodells. Die modulare Bauweise, robuste Komponenten und hohe Stabilität der Drohnensysteme werden künftig gleichbleibend und zuverlässig geliefert. Das Projekt profitiert von automatisierten Produktionsschritten und effizienter Zusammenarbeit beider Länder, um taktische Anforderungen schnell und optimal zu erfüllen.

Bewährtes LINZA-System ermöglicht robuste Linza-Drohnen für herausfordernde militärische Einsätze

Die Linza-Drohnen werden auf Grundlage des von Frontline Robotics entworfenen und entwickelten LINZA-Systems gefertigt, das bereits im operativen Einsatz bewiesen hat, zuverlässig zu arbeiten. Dank eines modularen Designs lassen sich einzelne Baugruppen schnell tauschen oder anpassen. Hochfeste Materialien und widerstandsfähige Elektronikkomponenten gewährleisten Langlebigkeit. Zudem sorgt ein ausgeklügeltes Flugsteuerungssystem für herausragende Stabilität und präzises Manövrieren selbst unter widrigen Wetterverhältnissen oder komplexen Missionsanforderungen. Dank intelligenter Sensordatenverarbeitung werden Außeneinflüsse effektiv kompensiert. ständig optimiert

Build with Ukraine vereint ukrainische Entwicklung und deutsche Serienfertigung

Im Programm Build with Ukraine kooperieren Frontline Robotics und deutsche Hersteller, um die innovative Drohnentechnologie effektiv zu produzieren. Ukrainische Expertise für Forschung und Weiterentwicklung fließt unmittelbar in deutsche Fertigungsprozesse ein, wodurch hochwertige Drohnensysteme in Serie entstehen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine skalierbare Produktionsorganisation, die schnell auf Schwankungen in der Einsatznachfrage reagiert und die Versorgung der Streitkräfte mit modernen taktischen Drohnen dauerhaft absichert. Standardisierte Abläufe, automatisierte Linien und Qualitätssicherung stabilisieren die Lieferkette.

Übergang zur Serienfertigung sichert stabile Versorgung und Produktionssteigerung jetzt

Matthias Lehna erklärt, dass mit den ersten Auslieferungen ein bedeutender Schritt erreicht ist, da der Produktionsprozess von der Anlaufphase zur Serienfertigung übergeht. Im Fokus stehen nun eine erhebliche Steigerung der Kapazitätsauslastung, die Gewährleistung konstanter Fertigungsqualität sowie die Etablierung eines stabilen und planbaren Lieferkettenprozesses. Ziel ist es, eine verlässliche und durchgängige Versorgung deutscher wie ukrainischer Partner zu realisieren und den konkreten operativen Bedarf lückenlos abzudecken unter definierten Standards und Zeitplan Terminvorgaben.

Frontline Robotics strebt vollständige Drohnenversorgung für ukrainische Streitkräfte an

Frontline Robotics strebt danach, die gesamte Nachfrage der ukrainischen Streitkräfte nach taktischen Drohnen abzudecken. Dabei setzt das Unternehmen auf zuverlässige Systeme, die im praktischen Einsatz unter unterschiedlichsten Bedingungen überzeugen. Eine kontinuierlich gesicherte Versorgung gewährleistet schnelle Nachschublieferungen und minimiert Ausfallzeiten im Gefecht. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium der Ukraine, dem deutschen Verteidigungsministerium und strategischen Partnern können Produktionskapazitäten flexibel auf aktuelle Anforderungen angepasst werden und langfristige Verfügbarkeit nachhaltig sichergestellt werden.

Die Serienfertigung der LINZA-Drohnen durch Quantum Frontline Industries und Frontline Robotics stellt für Anwender eine erhebliche Steigerung der Verfügbarkeit taktischer UAVs dar. Die auf bewährten Systemkomponenten basierende Plattform gewährleistet modulare Erweiterbarkeit und flexible Einsatzoptionen. Dank der deutsch-ukrainischen Koproduktion entsteht eine widerstandsfähige Lieferkette mit hohem Automatisierungsgrad. Die sofortige Skalierbarkeit erlaubt eine raschere Auslieferung größerer Stückzahlen und senkt gleichzeitig Produktionskosten.