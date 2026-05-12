GREIF-VELOX CONNECT 2026 präsentiert integrierte Prozesskettenlösungen mit digitalen Services

Am 9. Juni 2026 öffnet GREIF-VELOX sein Werksgelände in Lübeck zur dritten CONNECT und richtet sich gezielt an Hersteller und Betreiber aus Schüttgut- sowie Flüssigkeitsverarbeitung. Im Zentrum stehen umfassende Systemlösungen, modulare Abfülltechnik, digitale Services und Praxisdemos entlang kompletter Prozessketten. Besucher erleben Packaging as a Service, die vorkonfigurierte Essential Line, Live-Demonstrationen aktueller Anlagen sowie Fachvorträge zu Automatisierung, künstlicher Intelligenz und Compliance. Den Abschluss bildet entspanntes Networking bei Pizza und lokalem Craft-Bier.



GREIF-VELOX öffnet Lübecker Werksgelände: Prozessketten-Lösungen von Abfüllung bis Digitalisierung

GREIF-VELOX lädt Entscheidungsträger der Schüttgut- und Flüssigkeitsverarbeitung zur Besichtigung seines Werks an der Kronsforder Landstraße 177 in Lübeck ein und gewährt tiefe Einblicke in umfassend integrierte Systemlösungen. Vom automatisierten Abfüllprozess bis zu digitalen Services werden durchgängige Konzepte vorgestellt. Besucher erleben praxisnahe Demonstrationen und Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Prozesskette. Im Zentrum stehen nahtlose Verknüpfung von Maschinen, intelligente Wartungsstrategien und hochmoderne skalierbare Systemarchitekturen, um Stillstandszeiten zu minimieren und Produktionsabläufe optimal zu gestalten.

Industrie fordert ganzheitliche Konzepte statt isolierter Maschinenlösungen und Stillstände

Aus Sicht von Sebastian Pohl ist die heutige Industrie geprägt von komplexen Anforderungen, die sich nicht länger durch isolierte Maschinenlösungen bewältigen lassen. Er betont die Notwendigkeit durchgängiger Gesamtkonzepte, in denen mechanische Komponenten, automatisierte Abläufe und digitale Services harmonisch zusammenarbeiten. Ein Schwerpunkt liegt auf Predictive Maintenance, um Instandhaltungszyklen zu optimieren und ungeplante Stillstände zu reduzieren. Nur ein ganzheitlicher Ansatz gewährleistet nachhaltige Effizienz und unterbrechungsfreie Produktionsprozesse in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen und hohe Produktionsqualität.

Über zwanzig Partner präsentieren Gesamtlösungen für Abfülltechnik und Automatisierung

Mehr als 20 renommierte Technologie- und Lösungspartner wie Bischof+Klein, Bluhm Systeme, Busch Vacuum Solutions, dy-pack, Ekobal, evon, Festo, IFA Technology, Interroll, Markem-Imaje, KUKA, Leuze, Mettler Toledo Product Inspection, moin robotics, Mondi, Riedel Filtertechnik, SEW-EURODRIVE, Siemens, steute und CHG-MERIDIAN präsentieren in Lübeck ihre ganzheitlichen Konzeptansätze. Im Fokus stehen modernste Abfülltechniklösungen, hochautomatisierte Prozessketten und digitale Serviceangebote. Dank persönlicher Gesprächsrunden können Besucher direkt mit Experten die Integration modularer Komponenten in vernetzten Produktionsumgebungen diskutieren.

GREIF-VELOX führt nutzungsbasiertes Packaging-as-a-Service ein und garantiert planbare Anlagenverfügbarkeit

Mit Packaging as a Service (PaaS(R)) bietet GREIF-VELOX ein flexibles Nutzungsmodell, bei dem Kunden Abfüllanlagen nach Bedarf einsetzen und bezahlen. Dieses Konzept wandelt Einmalkosten für Anlagen in planbare, leistungsbezogene Gebühren um und erhöht so die Kostentransparenz. Parallel dazu stellt die Essential Line eine vorkonfigurierte Maschinenreihe bereit, die etwa 80 Prozent der Standardanwendungen abdeckt. Dadurch entfallen aufwändige Sonderkonstruktionen, während Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Produktion gesteigert werden und verkürzt gleichzeitig Markteinführungszeiten nachhaltig.

Live-Besichtigung enthüllt R-DOS Essential und BVP: Modular, effizient, bedienerfreundlich

Auf der Veranstaltung können Besucher direkt in der Fertigungshalle die R-DOS Essential erleben, eine halbautomatische Abfüllstation für Flüssigkeiten, sowie den BVP Bruttopneumatik-Packer für die Absackung von Schüttgütern. Beide Maschinen stehen unter realen Produktionsbedingungen zur Präsentation bereit und veranschaulichen maßgefertigte Effizienz, ergonomische Bedienung sowie den modularen Aufbau der neuen GREIF-VELOX-Produktlinien. Die Live-Demonstration hebt die einfache Integration in bestehende Prozesse hervor. Sie ermöglichen individuelle Konfiguration und skalierbare Erweiterungen für diverse Anwendungen optimal.

Expertenvorträge zu Maschinensicherheit, Automatisierung, KI, SCADA, MES-Batch und OEE

Das Vortragsprogramm deckt umfassend wichtige Themen ab, darunter Maschinensicherheit und Explosionsschutz nach aktuellen Standards sowie moderne Robotertechnologien und Automatisierungslösungen für flexible Produktionsabläufe. Weiterhin werden Konzepte zur industriellen Abluftreinigung vorgestellt und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Predictive Maintenance erläutert. Technische Innovationen wie PE-Entlüftungsventilsäcke und Direktbedruckung stehen ebenso auf der Agenda wie nahtlose Konnektivität, variable Leasing-Modelle, die NIS-2-Richtlinie, den EU Cyber Resilience Act und skalierbare MES-, SCADA- und OEE-Lösungen.

GREIF-VELOX lädt zu Pizza und Craft-Bier im Anschluss ein

Nach Abschluss der Fachvorträge und Live-Demonstrationen öffnet GREIF-VELOX die Tore der Lübecker Sudden Death Brewing für einen geselligen Abend mit frisch zubereiteter Pizza und sorgfältig ausgewählten Craft-Bieren. In dieser ungezwungenen Umgebung haben Entscheider aus der Schüttgut- und Flüssigkeitsverarbeitung sowie Vertreter von Technologiepartnern Gelegenheit, abseits des formellen Rahmens Erfahrungen auszutauschen, Themen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Kombination aus kulinarischem Angebot und informeller Atmosphäre unterstützt nachhaltige Networking-Prozesse, effiziente Zusammenarbeit.

Kostenfreier Fachbesuch GREIF-VELOX CONNECT am 9. Juni in Lübeck

Die GREIF-VELOX CONNECT 2026 findet am 9. Juni in Lübeck statt und ist für alle Interessierten kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann unkompliziert online unter www.greif-velox.com/de/connect2026 vorgenommen werden. Ausgerichtet auf Entscheider und Fachleute aus der Schüttgut- und Flüssigkeitsverarbeitung, offeriert die Veranstaltung auf dem Werksgelände an der Kronsforder Landstraße 177 eine umfangreiche Plattform zur Präsentation integrierter Systemlösungen sowie zum intensiven Austausch über innovative Technologien und Branchentrends. Praxisnahe Demos inklusive.

Bei der GREIF-VELOX CONNECT 2026 treffen moderne Systemintegration, bedarfsgerechte Servicemodelle und standardisierte Maschinenkonfigurationen aufeinander. Die Veranstaltung bietet praxisnahe Live-Vorführungen, in denen aktuelle Abfüll- und Verpackungstechnik in Aktion gezeigt wird. Ein umfassendes Fachprogramm beleuchtet Themen wie Automatisierung, Digitalisierung und Predictive Maintenance. Über 20 Partnerunternehmen präsentieren gemeinsam ganzheitliche Lösungen. Der kostenfreie Zugang erleichtert den Aufbau wertvoller Kontakte, fördert den Erfahrungsaustausch und stärkt die strategische Planung von Investitions- und Produktionsprozessen. Unternehmen effizienter Abwicklung.