CHEMEON und SurTec verbünden sich für nachhaltige Oberflächenbehandlungslösungen weltweit

Die strategische Allianz zwischen CHEMEON Surface Technology und SurTec International zielt darauf ab, den globalen Marktzugang für nachhaltige Oberflächenbehandlungslösungen zu erweitern. CHEMEON übernimmt in den USA den Vertrieb ausgewählter SurTec-Produkte, während SurTec International den internationalen Vertrieb von CHEMEON-Chemikalien verantwortet. Kunden profitieren von integrierten Serviceleistungen, technischer Expertise und etablierter Infrastruktur beider Partner. Durch diese Kooperation sollen leistungsfähige, umweltverträgliche, effiziente Beschichtungen nach MIL-DTL-81706B weltweit verfügbar gemacht, sicher und regulatorische Anforderungen erfüllt werden.



Strategische Allianz zweier Oberflächentechnik-Experten treibt globale Nachhaltigkeitsinitiativen deutlich voran

Die Kooperation zweier führender Surface-Experten zielt darauf ab, umfassend nachhaltige und hochleistungsfähige Systeme für die Oberflächenbehandlung anzubieten. Durch gebündelte Ressourcen und Expertise wird der Zugang zu strategisch wichtigen Märkten weltweit erweitert. Parallel dazu wird die Einführung sicherer, dreiwertiger Chrom-Ersatzstoffe beschleunigt, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen und Umweltschutzstandards anzuheben. Kunden profitieren so von validierten, zertifizierten Beschichtungsverfahren, optimierter Prozesssicherheit und einem beschleunigten Wandel hin zu umweltverträglicheren Technologien. Die Partnerschaft stärkt Zukunftsfähigkeit nachhaltig.

CHEMEON und SurTec erweitern weltweit Vertrieb und technische Serviceleistungen

In den USA schöpft CHEMEON seine detaillierte Marktkenntnis aus, um ausgewählte Oberflächenbehandlungslösungen von SurTec für diverse Industriebereiche anzubieten. Parallel dazu nutzt SurTec International sein globales Netzwerk, um Produkte und Innovationen von CHEMEON in Schlüsselregionen weltweit verfügbar zu machen. Durch diese Kooperation verbinden sich etablierte lokale Vertriebsstrukturen von CHEMEON mit dem umfassenden technischen Service, der Produktinfrastruktur und dem internationalen Support von SurTec zu einem leistungsstarken und effizienten Serviceportfolio und maßgeschneiderte Lösungen.

Strategische Allianz steigert signifikant Angebot an MIL-DTL-81706B-qualifizierten dreiwertigen Chemikalien

Vor dem Hintergrund verschärfter gesetzlicher Vorgaben und des sukzessiven Verzichts auf sechswertiges Chrom erweitert die Allianz ihr Portfolio an MIL-DTL-81706B- (QPL) zertifizierten dreiwertigen Chemikalien. Das Angebot umfasst den patentierten eTCP(R)-Korrosionsschutz von CHEMEON mit charakteristischem violettem Indikator und die erprobte SurTec-650-Serie für effiziente Konversionsbeschichtungen. Diese Kombination gewährleistet höchstmögliche Leistungsfähigkeit und Compliance, stärkt nachhaltige Verfahren und unterstützt Kunden bei der Umstellung auf umweltfreundliche Oberflächenbehandlungen. Sie sichert langfristige, messbare Betriebssicherheit und wirtschaftliche Effizienz.

Allianz verbessert globale Lieferketten, beschleunigt Umstieg auf grüne Chemikalien

Dr. Madylon Meiling hebt hervor, dass die Kooperation einen verbesserten Zugang zu globalen Lieferketten ermöglicht und den Umstieg auf umweltfreundliche Substanzen nachhaltig beschleunigt. Durch die enge Verzahnung von Innovationskraft, langjähriger Branchenerfahrung sowie umfassender Vertriebs- und Marketingkompetenz entstehen ganzheitliche End-to-End-Lösungen. Diese integrierten Angebote optimieren Leistungseigenschaften, sorgen für nahtlose Abläufe in allen Prozessschritten und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung internationaler Regularien. So profitieren Kunden von effizienteren, ökologisch verantwortlichen Oberflächenbehandlungsprozessen kosteneffizienter, verlässlicher und sicherer.

Allianz vereint CHEMEONs US-Know-how und stärkt SurTecs globales Portfolio

Durch die strategische Allianz kann SurTec sein weltweites Leistungsangebot gezielt ausbauen und um die spezifische Marktkenntnis von CHEMEON in den USA ergänzen. Dabei verbindet die Partnerschaft innovative Oberflächentechnologien mit etablierten Service- und Logistikstrukturen, wodurch Kunden in hochregulierten Märkten von optimierten Prozessen und konformen Chemikalien profitieren. Insbesondere Regionen mit strengen Umweltauflagen erhalten so maßgeschneiderte Lösungen, die technische Effizienz, nachhaltigen Korrosionsschutz und regulatorische Sicherheit in einem umfassenden Portfolio vereinen und global verfügbar.

In einer strategischen Kooperation bündeln CHEMEON und SurTec International ihre Kompetenzen, um Kunden weltweit zertifizierte, nachhaltige Oberflächenbehandlungslösungen bereitzustellen. Durch die vereinte regionale Präsenz beider Partner werden Marktzugänge optimiert, technische Innovationen vorangetrieben und regulatorische Vorgaben zuverlässig erfüllt. Das umfassende Portfolio beschleunigt den Umstieg auf umweltfreundliche dreiwertige Chemikalien, ohne Kompromisse bei Korrosionsschutz, Haftfestigkeit und Leistungseigenschaften einzugehen, und gewährleistet höchste Qualitäts- sowie Umweltstandards. Es steigert Effizienz und reduziert Risikopotenziale für Anwender und Umwelt.