Volvo FH Aero erreicht 700 km Reichweite mit Megawatt-Ladung

Der FH Aero Electric kombiniert eine kompakte E-Achse mit zwei Elektromotoren und einem sechsstufigen Getriebe. Der frei gewonnene Rahmenplatz erlaubt zusätzliche Batterien, die eine nutzbare Reichweite von bis zu 700 Kilometern gewährleisten. MCS -Megawatt-Laden mit bis zu 700 kW ermöglicht 20-80 %-Ladevorgänge in etwa 50 Minuten. Parallel erreicht die neue Generation von Volvo FH, FM und FMX Electric durch einen modularen Zwei-Motoren-Antriebsstrang mit einem achtstufigen I-Shift-Getriebe Reichweiten bis zu 470 Kilometern.



Volvo FH Aero Electric: 700 Kilometer Reichweite dank E-Achse

Der Volvo FH Aero Electric nutzt eine kompakte E-Achse mit zwei Elektromotoren und einem 6-Gang-Getriebe. Der frei gewordene Rahmenbereich ermöglicht zusätzliche Batterien, um Reichweiten von bis zu 700 km zu erzielen. Mit 460 kW (623 PS) und einem Gesamtzuggewicht von bis zu 48 t bietet er eine Nutzlast von bis zu 28 t. Dank MCS-Megawatt-Laden (700 kW) lassen sich 20-80 % in rund 50 Minuten aufladen, alternativ CCS mit 350 kW in 85 Minuten. Ein elektrischer Nebenantrieb versorgt Kühlaggregate emissionsfrei.

FH, FM und FMX Electric bieten 470 Kilometer Reichweite

Die neue Generation der Volvo FH, FM und FMX Electric ist mit einem Zwei-Motoren-Antriebsstrang und einem 8-Gang-Getriebe ausgestattet, der bis zu 540 kW (731 PS) Leistung liefert. Durch flexible Batteriekonfigurationen lassen sich Reichweite und Nutzlast an Transportanforderungen anpassen. Nach Ausstattung variiert die Batteriekapazität. Sattelzugmaschinen erreichen eine Nutzlast von bis zu 23,8 Tonnen. Der PTO-Antrieb versorgt Geräte wie Betonmischer oder Hakenlifte während der Fahrt. Eine CCS-Schnellladung von 20 auf 80 % ist in 65 Minuten möglich.

Optimiertes I-Shift-Getriebe sorgt für sanfte Schaltvorgänge und nachhaltigen Fahrkomfort

Das speziell für elektrische Antriebe optimierte I-Shift-Getriebe gewährleistet zusammen mit den zwei Elektromotoren eine gleichmäßige, präzise Leistungsabgabe und besonders sanfte Gangwechsel. Bei den FH, FM und FMX Electric Modellen kommt eine Powershift-Variante mit acht Gängen zum Einsatz, während der FH Aero über eine kompakte, sechs-stufige E-Achse verfügt. Die reibungslose Schaltcharakteristik minimiert Vibrationen und Geräuschentwicklung, was den Fahrkomfort erhöht und ermüdungsfreies Fahren unterstützt. Dies erfolgt durch optimierte Softwaresteuerung und innovative Wärmemanagementstrategien.

Volvo Trucks plant bis 2040 fossilfreien Güterverkehr dank Technologie-Mix

Volvo Trucks hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 vollständig fossilfreie Gütertransporte zu realisieren und gleichzeitig eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Grundlage dieser Strategie bilden drei technologische Säulen: batterieelektrische Antriebe reduzieren CO2 im städtischen Verkehr, Brennstoffzellen-Fahrzeuge erlauben emissionsfreie Langstrecken und Verbrennungsmotoren mit erneuerbaren Kraftstoffen wie grünem Wasserstoff, Biogas oder Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) sichern Flexibilität. Durch den innovativen Technologiemix bereitet sich Volvo auf künftige Transportanforderungen vor und unterstützt nachhaltiges, effizientes Wachstum.

Volvo Trucks startet Sommer 2026 Verkaufsstart für Elektro-Lkw weltweit

Ab Sommer 2026 können Kunden die vollelektrischen Lkw-Modelle von Volvo Trucks konfigurieren und erwerben. Roger Alm hebt hervor, dass das erweiterte Portfolio alle kommerziellen Einsatzanforderungen abdeckt und den reibungslosen Umstieg von Dieselantrieben auf Elektromobilität ohne technische Kompromisse ermöglicht. Die neuen Baureihen kombinieren hohe Leistungsfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit und sollen als etablierter Standard im globalen Güterverkehr fungieren. Alm betont die marktreife Technologie und sieht emissionsfreie Lkw als Schlüssel zur Zukunft nachhaltiger Transportlösungen.

Volvo Trucks erweitert den Fernverkehr mit dem FH Aero Electric und der neuen Generation von FH, FM und FMX Electric. Die Fahrzeuge erreichen Reichweiten von bis zu 700 beziehungsweise 470 Kilometern und laden im Megawatt-Standard in 50 bis 65 Minuten. Effiziente Antriebsstränge und I-Shift-Getriebe senken Betriebskosten, während sanfte Schaltvorgänge den Fahrkomfort steigern. Flexible PTO-Anschlüsse versorgen Aufbauten ohne Zusatzgenerator. Diese Elektro-Lkw ermöglichen eine nachhaltige und kosteneffiziente Betriebsabläufe.