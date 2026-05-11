Modulares Prüfsystem Calmar pro.2 hochpräzise für Möbel- und Bauteilprüfung

Das Calmar pro.2 Prüfsystem von Hegewald & Peschke basiert auf einem modularen Baukastenprinzip und kombiniert höchste Mess- und Regelpräzision mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten für Möbel- und Bauteiltests. Ein- und mehrachsige Belastungsprüfungen lassen sich mit pneumatischen Achsen oder Elektrozylindern in statischen, dynamischen und zyklischen Verfahren realisieren. Die Bedienung erfolgt intuitiv über LabMaster oder CalMaster, während integrierte Sicherheitseinrichtungen Schutz gewährleisten. Das System bietet zudem langfristige Investitionssicherheit und hohe Servicefreundlichkeit sowie umfangreiche detaillierte Analysefunktionen.



Calmar pro.2: Präzise und flexible Prüfsystemlösung für steigende Prüfanforderungen

Die Anforderungen an die mechanische Prüfung von Möbeln und komplexen Bauteilen steigen kontinuierlich. Neben klassischen Sitzmöbeltests gewinnen individuelle Funktionsbaugruppen, Verbindungselemente und spezifische Sitzstrukturen zunehmend Bedeutung. In diesem Umfeld benötigen Hersteller und Prüflabore Prüfmaschinen mit hoher Reproduzierbarkeit und flexibler Anpassungsfähigkeit. Das Calmar pro.2 von Hegewald & Peschke erfüllt diese Ansprüche durch modulare Bauweise, präzise Steuerung und intuitiven Bedienkomfort. Es setzt neue Maßstäbe in Präzision, Flexibilität und hoher Effizienz bei mechanischen Prüfverfahren.

Modulares Baukastensystem Calmar pro.2 sichert flexible Prüflaborkonfiguration und Effizienz

Das modulare Baukastensystem des Calmar pro.2 ermöglicht eine standardisierte und reproduzierbare Implementierung vielfältiger Prüfaufbauten. Ohne großen Aufwand lassen sich Module konfigurieren, ergänzen oder austauschen, um Prüfstände schnell an neue Anforderungen anzupassen. Die Architektur gewährleistet langfristige Ersatzteilverfügbarkeit und einfache Wartung. Dank Servicefreundlichkeit und hoher Investitionssicherheit profitieren Labore von einer zukunftsorientierten Lösung, die flexibel mit steigenden und sich wandelnden Prüfszenarien mithält und verlässliche Ergebnisse liefert. Optimierte Module beschleunigen Prüfzyklusdurchläufe und erhöhen Effizienz.

Fortschrittliche Steuerung für einachsige und mehrachsige Prüfungen garantiert Präzision

Die innovative Steuerung des Systems unterstützt sowohl einachsige als auch mehrachsige Testaufbauten und gewährleistet jederzeit gleichbleibend hohe Mess- und Regelpräzision. Unabhängig von Materialhärte und Oberflächenbeschaffenheit werden zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse erzielt, die den Anforderungen der Qualitätssicherung und Produktentwicklung gerecht werden. Individuell anpassbare Schutzvorrichtungen gemäß Maschinenrichtlinie lassen sich ohne Aufwand integrieren, um Gefährdungen zu minimieren und den sicheren Betrieb während aller Prüfabläufe zu gewährleisten. Dies steigert die Effizienz in Testlabors, Entwicklungsabteilungen messbar.

Calmar pro.2 ermöglicht vielseitige Prüfungen mit Pneumatik und Elektrozylindern

Das modulare Prüfsystem kombiniert pneumatische Prüfachsen mit präzisen Elektrozylindern, um ein umfassendes Spektrum statischer, dynamischer und zyklischer Belastungstests zu ermöglichen. Durch den flexiblen Einsatz beider Antriebsarten lassen sich Möbel, Verbindungselemente oder komplexe Funktionsbaugruppen bedarfsgerecht prüfen. Variabel konfigurierbare Module passen jeden Prüfaufbau exakt an spezifische Anforderungen an. Robuste Konstruktion und hochpräzise Steuerung garantieren reproduzierbare Ergebnisse unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen im Labor oder in Fertigungslinien weltweit. Sie erfüllen Normen für Qualität und Sicherheit.

Prüffeld mit Lichtgitter und modularen Schutzvorrichtungen für maximale Sicherheit

Das Prüffeld verfügt ab Werk über ein integriertes Lichtgitter, das beim Einrichten und Herausnehmen von Prüfmustern einen unverstellten Zugang ermöglicht. Zusätzlich lassen sich nach den Vorgaben der Maschinenrichtlinie individuell angepasste Sicherheitsvorrichtungen problemlos installieren, um optimalen Schutz gemäß geltender Normen zu gewährleisten. Durch diese Sicherheitskomponenten wird der Arbeitsprozess im Labor sicherer gestaltet, der Bedienkomfort erhöht und gleichzeitig Stillstandzeiten verringert, was zu einer effizienteren Prüfablauforganisation beiträgt und die Produktivität insgesamt deutlich steigert.

LabMaster und CalMaster bieten zentrale Steuerung und umfassende Datenauswertung

Mit der firmeneigenen Software LabMaster oder CalMaster erfolgt die Bedienung, Steuerung und Datenauswertung aller Prüfabläufe zentralisiert. Temperatur- und Geräuschsensorik lassen sich als externe Messkanäle nahtlos integrieren, ebenso wie zusätzliche Hilfsachsen für spezielle Anwendungen. Die Plattformen bieten übersichtliche Benutzeroberflächen, Echtzeitvisualisierung und automatisierte Berichterstellung. Durch modulare Konfigurationsoptionen können Prüfumgebungen flexibel angepasst werden. Umfangreiche Analysefunktionen erlauben statistische Auswertungen, Trendverfolgung und detailreiche Protokolle zur Optimierung von Qualitätssicherungsprozessen und automatisch lückenlose Dokumentation aller relevanten Messdaten.

Das Calmar pro.2 Prüfgerät kombiniert höchste Messgenauigkeit mit modularer Bauweise, um mechanische Funktionen von Möbeln und Bauteilen präzise zu analysieren. Es unterstützt statische, dynamische und zyklische Belastungstests durch pneumatische Achsen und Elektrozylinder. Die integrierte Steuerung gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse, während LabMaster- und CalMaster-Software alle Messdaten zentral erfasst und auswertet. Sicherheitslichtgitter und variable Schutzvorrichtungen erhöhen den Bedienkomfort. Diese zukunftssichere Lösung garantiert Investitionssicherheit und flexible Erweiterbarkeit für Prüflabore unter anspruchsvollsten Prüfbedingungen dauerhaft verlässlich.