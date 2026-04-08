Abiturienten entscheiden sich bewusst für handwerkliche Ausbildung statt Studium

Nach dem Abitur gaben Carolina Maier und Rune Becker einem Studium den Vorzug ab und entschieden sich für praxisorientierte Ausbildungen. Elektronikerin für Gebäudesystemintegration und Ausbau-Manager verbinden technische Kompetenz mit eigenverantwortlichem Handeln auf der Baustelle. Von Beginn an erhalten sie Gehalt, arbeiten krisensicher und erweitern ihre Fertigkeiten kontinuierlich. Innovative Smart-Building-Technologien und nachhaltige Sanierungen fördern Energieeffizienz und Klimaschutz. Diese Ausbildung bietet sichere Karrierewege, frühzeitiges Einkommen und wertvolles Fachwissen und langfristiger beruflicher Perspektive.



Carolina Maier lernt praxisnah Smart-Building-Technologien für Gebäudesystemintegration in Holzgerlingen

Im zweiten Ausbildungsjahr zur Elektronikerin für Gebäudesystemintegration bei Elektro Breitling in Holzgerlingen kombiniert Carolina Maier die Planung, Programmierung und Inbetriebnahme von Smart-Building-Technologien. Diese Systeme steigern Energieeffizienz, Komfort und unterstützen den Klimaschutz. Nach dem Abitur entschied sie sich bewusst gegen ein Studium, da ihr praktisches Arbeiten mehr Sicherheit bietet, eine krisenfeste Perspektive sichert und sie bereits ab dem ersten Tag eine Vergütung erhält. Vertrauensvolle Verantwortungsübertragung motiviert sie zusätzlich durch stetige Lernherausforderungen.

Elektronikerin integriert Gebäudeenergie mit smarter Systemtechnik und täglicher Baustellenpraxis

Maier verbindet in ihrer Ausbildung Energie- und Gebäudetechnik mit moderner Systemintegration, indem sie sowohl im Büro detailgenau plant als auch auf Baustellen fachbezogene umfangreiche Tests durchführt. Dabei installiert sie Beleuchtungsanlagen, Jalousie- und Fensterantriebe, optimiert Photovoltaiksysteme und steuert Einspeisung ebenso wie Verbrauch präzise. Die Integration neuer Herstellerprodukte und unterschiedlicher Technologien verlangt praxisorientierte und unermüdliche Einarbeitung und lebenslanges Lernen, was sie besonders motiviert, weil ihr damit zunehmendes Vertrauen und Verantwortung übertragen werden.

KI-Werkzeug für Planung und Analyse ersetzt nicht menschliche Handarbeit

Aus Sicht von Carolina Maier dient künstliche Intelligenz ausschließlich als unterstützendes Instrument zur Konzeption von Projekten und zur Analyse technischer Fehlerquellen, niemals jedoch als Ersatz handwerklicher Fachkenntnisse. Sie hebt hervor, dass die enge Verzahnung von intellektuellem Planen und physischer Umsetzung, insbesondere bei der Montage und Feinjustierung komplexer Systeme, nicht automatisiert werden kann. Vielmehr eröffnen KI-gestützte Anwendungen neue Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz auf der Baustelle nachhaltig zu steigern.

Dualstudium aufgegeben: Ausbildung zum Ausbau-Manager MeisterPlus startet jetzt direkt

Rune Becker hat sein duales Studium abgebrochen und beginnt jetzt bei der Christian Gröber GmbH & Co. KG eine Ausbildung zum Ausbau-Manager MeisterPlus für Raum und Fassade. Das modulare Ausbildungsmodell richtet sich explizit an Abiturienten und Fachabiturienten und vereint praxisorientiert handwerkliche Praxis in Ausbaugewerken mit betriebswirtschaftlichen Inhalten wie Unternehmensführung, Marketing und Vertrieb. Innerhalb von dreieinhalb Jahren erwirbt er seinen Stuckateurgesellenabschluss sowie den Meistertitel mit der Möglichkeit einer Zusatzqualifikation als Energieberater.

Täglicher Wechsel zwischen Innenputz, Trockenbau und Stuck stärkt Klimaschutzkompetenz

Rune Becker wechselt im Arbeitsalltag zwischen Innenputzarbeiten, Trockenbau, Stuckverzierungen und Farbgestaltung. Am Ende jedes Tages kann er seine Fortschritte unmittelbar sehen, wenn glatte Wände, präzise Anbauteile oder frische Farbanstriche Realität werden. Die steilen Lernkurven und neuen gesetzlichen Vorschriften verlangen auch abends intensives Lernen und Reflexion. Die aktive Beteiligung an energetischen Sanierungen stärkt sein Verantwortungsgefühl für Nachhaltigkeit und unterstreicht die Bedeutung qualifizierter Handwerker beim Klimaschutz. Es zeigt, dass auf der Baustelle Fachwissen unersetzlich bleibt.

Handwerkskammer Stuttgart begleitet Jugendliche zu Ausbildungsstellen, Praktika und Bewerbungserfolg

Die Handwerkskammer Region Stuttgart unterstützt Jugendliche und Betriebe im Rahmen des Projekts Passgenaue Besetzung, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Sie vernetzt junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren mit geeigneten Ausbildungsbetrieben und vermittelt sowohl Ausbildungsplätze als auch Praktika. Darüber hinaus bietet sie umfassende Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und führt Vorbereitungskurse für Vorstellungsgespräche durch, um die Erfolgschancen unabhängig vom Schulabschluss erheblich zu maximieren.

primAQ-Zertifizierung fördert Ausbildungsqualität durch Beratung, Impulse und dreijährige Zertifikate

Das primAQ-Programm der Handwerkskammer umfasst ein umfassendes Beratungs- und Zertifizierungsangebot für Handwerksbetriebe, das auf die Verbesserung der Ausbildungsqualität abzielt. Nach einem initialen Audit analysieren Experten den Status quo der betrieblichen Ausbildung. Anschließend werden gezielte Impulse und Handlungsempfehlungen gegeben, um Lehrmethoden und Lernumgebung zu optimieren. Erfolgreiche Betriebe erhalten eine Zertifizierung mit einer Gültigkeit von bis zu drei Jahren. Durch obligatorische Rezertifizierungen wird die nachhaltige Weiterentwicklung dauerhaft abgesichert.

Stuttgarter Ausbildung verbindet Praxisvermittlung, Innovation und Karriere im Handwerk

Ausbildungsberufe in der Region Stuttgart verbinden praxisorientiertes Lernen, technische Innovation und wirtschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Elektronikerinnen für Gebäudesystemintegration erwerben Kompetenzen in Planung, Programmierung und Inbetriebnahme smarter Gebäudetechnik, während Ausbau-Manager handwerkliche Praxis mit Managementwissen kombinieren. Beide Berufe bieten eine krisensichere Zukunft, monatliche Vergütung während der Ausbildung sowie zukunftsweisende Aufgabenfelder. Künstliche Intelligenz fungiert als unterstützendes Analyse-Tool, nicht als Ersatz menschlicher Fachkenntnisse. Die Handwerkskammer begleitet Auszubildende und Betriebe mit Passgenauen Besetzungsmaßnahmen und Qualitätszertifizierung sowie individueller Beratung.