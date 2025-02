Modernisierung der Ausbildungswerkstatt: Neue Böden für optimale Arbeitsbedingungen

Die Stadtwerke Bochum haben die Ausbildungswerkstatt umfassend modernisiert, um den hohen Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen gerecht zu werden. Dabei wurden maßgeschneiderte Bodenbelagslösungen aus dem breiten Produktprogramm der MC-Bauchemie verwendet. Die Auszubildenden in technischen Berufen profitieren von den neuen Böden, die speziell auf die Anforderungen der verschiedenen Werkräume zugeschnitten sind. Die Bodenbeläge erfüllen die Kriterien für Arbeitssicherheit, Funktionalität und Technologie, was zu einer positiven Resonanz bei den Auszubildenden führt.



Stadtwerke Bochum modernisiert Ausbildungswerkstatt mit maßgeschneiderten Bodenbelägen

Die Ausbildungswerkstatt der Stadtwerke Bochum hat im Jahr 2022 eine umfassende Modernisierung durchlaufen, um den aktuellen Standards in Bezug auf Arbeitssicherheit, Funktionalität und Technologie gerecht zu werden. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die Neugestaltung der Böden gelegt, um den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Werkräume gerecht zu werden. Durch die Verwendung passender Produktlösungen konnte eine optimale Arbeitsumgebung für angehende Fachkräfte in technischen Berufen, wie Anlagenmechanik und Elektronik, geschaffen werden.

Maßgeschneiderte Bodenbelagslösungen für komplexe Anforderungen in Ausbildungswerkstatt

Bei der Neugestaltung der Böden in der Ausbildungswerkstatt der Stadtwerke Bochum standen die unterschiedlichen Anforderungen an Arbeits- und Trittsicherheit in den verschiedenen Bereichen im Fokus. In enger Zusammenarbeit mit dem Verarbeitungsunternehmen Steden GmbH & Co. KG wurden maßgeschneiderte Bodenbelagslösungen aus den Produkten der MC-Bauchemie gefunden. Die Ausbilder hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Lösungen vor Ort unter realen Bedingungen zu testen und die passenden Produkte auszuwählen. So konnten die spezifischen Anforderungen der einzelnen Bereiche optimal erfüllt werden.

Hoch flexibilisierte Bodenbeschichtung für maximale Trittelastizität in Werkbänken

Für die Arbeit an den Werkbänken wurde in der Ausbildungswerkstatt eine hoch flexibilisierte Bodenbeschichtung mit hoher Schichtstärke verwendet. Diese sorgt für eine besonders gute Trittelastizität und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten im Stehen. Dadurch werden Belastungen des Bewegungsapparates reduziert und die Auszubildenden können sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Positive Resonanz: Auszubildende in Bochum zufrieden mit neuen Böden

Die Auszubildenden der Stadtwerke Bochum sind äußerst zufrieden mit den neuen Böden in der Ausbildungswerkstatt. Insbesondere in Bereichen, in denen sie Arbeitstische und Werkbänke nutzen, schätzen sie die ergonomischen Vorteile. Die speziell auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Bodenbelagslösungen ermöglichen ein angenehmes Arbeiten im Stehen und erfüllen gleichzeitig die hohen Anforderungen an Arbeitssicherheit und Trittsicherheit. Die Modernisierung der Ausbildungswerkstatt durch die Stadtwerke Bochum und die MC-Bauchemie trägt maßgeblich zur Ausbildung zukünftiger Fachkräfte bei, indem sie optimale Bedingungen schaffen und eine solide Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft bieten.