Effiziente Kennzeichnungslösungen: b+b präsentiert innovative Produkte auf der FACHPACK 2024

Die b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH ist ein etabliertes Unternehmen, das bereits langjährige Erfahrung auf der FACHPACK vorweisen kann. Auch in diesem Jahr präsentiert das Unternehmen seine Fachkenntnisse und möchte sowohl bestehende Kontakte pflegen als auch neue Kontakte knüpfen. Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort von der Qualität und Vielfalt der angebotenen Etikettierlösungen zu überzeugen. Die Produktauswahl am Stand 454 und 556 in Halle 1 der Messe Nürnberg zeigt die vielseitigen Möglichkeiten bei der Etikettierung.

Die b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH zeigt auf der FACHPACK 2024 eine breite Produktpalette, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht wird. Besucher können am Stand von b+b innovative Automationslösungen für die chemische und pharmazeutische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie andere Branchen entdecken. Zu den vorgestellten Lösungen zählen unter anderem die halbautomatische Etikettierung von Dosen, die Etikettierung von flachen Produkten wie Nudelverpackungen von oben und unten sowie die Etikettierung von zylindrischen und quadratischen Behältern in der Pharmazie. Auch die Etikettierung von Ampullen, Spritzen und Kartuschen sowie die mehrseitige Palettenetikettierung werden präsentiert.

Die b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Alexander Beck, präsentiert auf der FACHPACK 2024 ihre umfangreiche Expertise in der Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für Etikettierungs- und Kennzeichnungsaufgaben. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine breite Palette an sofort einsatzbereiten Standardlösungen aus, die für verschiedene Branchen geeignet sind. Zudem bietet b+b hochgradig anpassbare modulare Sonderlösungen, die auch anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden und eine zuverlässige und wirtschaftlich effiziente Umsetzung ermöglichen.

Besucher der FACHPACK 2024 haben die Möglichkeit, kostenfreie Besuchertickets zu erhalten. Diese können über die Webseite https://www.messe-ticket.de/… angefordert werden. Durch den Erhalt eines Besuchertickets erhalten die Besucher Zugang zur Messe und haben die Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Produkte im Bereich der effizienten Kennzeichnungslösungen zu informieren.

