BALM-Förderprogramm US finanziert Lkw-Technik modern und umweltfreundlich ab April

Ab dem 14. April 2026 können gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen Förderanträge im eService-Portal des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) stellen, um innovative Lkw-Technologien für Umwelt- und Sicherheitsverbesserungen zu realisieren. Bis zu achtzig Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben werden erstattet, wobei pro Betrieb maximal dreiunddreißigtausend Euro ausgezahlt werden können. Die Mittelvergabe erfolgt nach dem Windhund-Prinzip, und speziell auf Kögel-Trailer zugeschnittene Nachrüstoptionen sind ebenfalls förderfähig. Antragsfenster läuft bis 31. August oder bis zur Mittelerschöpfung.



BALM-Programm fördert moderne Lkw-Technik mit bis zu 80 Prozent

Das Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit des Bundesamts für Logistik und Mobilität fördert ab April 2026 gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen bei Investitionen in innovative Lkw-Technik. Umweltfreundliche und sicherheitssteigernde Ausstattungen wie Leichtbaurahmen, Radstandregelung oder Reifendrucksysteme werden mit bis zu achtzig Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Pro Antragsteller sind höchstens 33000 Euro an Zuschüssen möglich. Ziel dieser Maßnahme ist die Steigerung der Energieeffizienz und eine nachhaltige Reduktion der Emissionen im Straßengüterverkehr. Anträge sind online einzureichen.

Förderanträge ab 14. April 2026 bis 31. August einreichen

Ab dem 14. April 2026 um 9:00 Uhr können Unternehmen über das BALM-eService-Portal Anträge einreichen. Die Frist endet am 31. August 2026 oder sobald die insgesamt bereitgestellten Mittel ausgeschöpft sind. Dabei erfolgt die Vergabe nach dem Windhund-Prinzip: Anträge werden entsprechend ihres Eingangs bearbeitet. Um sich die verfügbaren Zuschüsse zu sichern, ist eine zügige Antragstellung empfehlenswert. Erst mit vollständig eingereichten Unterlagen gilt der Antrag als berücksichtigt. Rechtzeitige Einreichung ist absolut entscheidend.

Bund fördert Lkw-Ausstattungen jenseits gesetzlicher Mindeststandards mit attraktivem Fördergeld

Der Bund gewährt Fördermittel für Lkw-Ausstattungen, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen und so zu mehr Effizienz und Sicherheit beitragen. Dazu zählen innovative Leichtbau-Rahmen und verstärkte Chassis, dynamisch einstellbare Radstandregelungen zur verbesserten Spurführung sowie Dachplanenhubvorrichtungen für erleichterte Beladeprozesse. Zusätzlich werden Reifendrucknachfüllsysteme zur Senkung des Rollwiderstands und schnittfeste Gitterplanen gefördert. Ergänzend können fortschrittliche Telematiklösungen beantragt werden. Eine komplette Förderübersicht finden Interessierte auf der BALM-Website und detaillierte Antragsinformationen stehen dort ebenfalls bereit.

LightPlus- und Cargo-Trailer von Kögel optimieren Verbrauch und Nutzlast

Die Trailer-Baureihen LightPlus und Cargo von Kögel basieren auf einem gewichtsoptimierten Leichtbaukonzept, das durch hochwertige Materialien und präzise Fertigung den Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert und gleichzeitig die Nutzlast maximiert. Ergänzt wird das Portfolio durch den Kögel EuroTrailer des Lang-Lkw Typs 1, der speziell für längere Fahrzeugverbünde entwickelt wurde. Sämtliche Modelle erfüllen die Förderkriterien des BALM-Programms Umweltschutz und Sicherheit und können über dieses Programm US mit attraktiven Förderquoten und direkt finanziell unterstützt werden.

Kögel RailModelle optimieren Umschlag: Kühltransporte effizient und nachhaltig gestalten

Die kranbaren RailModelle von Kögel ermöglichen eine effiziente Umschlaglogistik im intermodalen Verkehr, indem sie per Kran zwischen Straßenfahrzeugen und Schienentransportgeräten sicher verladen werden können. Das Angebot wird durch die CoolLiteshell-Kühlfahrzeuge ergänzt, die dank moderner Leichtbaukonstruktion und verbesserter Isolierung Energieverluste minimieren und dadurch den Kraftstoffverbrauch sowie die elektrischen Kühlleistungen nachhaltig reduzieren. Unternehmen profitieren von optimierten Transportabläufen, verringerten Betriebskosten und einer erhöhten Umweltfreundlichkeit ihrer Logistikprozesse und stärken zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit. logistische Effizienz.

Thore Bakker hebt Förderprogramm US als innovativen Wirtschaftlichkeitsmotor hervor

Thore Bakker, CSO bei Kögel, erläutert, dass das Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit (US) Unternehmen ermöglicht, in nachhaltige und sichere Trailer zu investieren und dabei signifikant Kosten zu senken. Durch die Zuschussquote von bis zu achtzig Prozent werden Anschaffungen wirtschaftlicher. Die Vertriebsexperten bei Kögel beraten umfassend zu den passenden Fahrzeugkonfigurationen und begleiten Antragsteller Schritt für Schritt im eService-Portal, damit der Förderantrag schnell bearbeitet wird und die maximale Fördersumme ausgeschöpft werden kann.

BALM-Förderprogramm ermöglicht Flottenmodernisierung mit bis zu 80 Prozent Zuschuss

Das BALM-Programm Umweltschutz und Sicherheit unterstützt gewerbliche Güterkraftverkehrsunternehmen bei der kosteneffizienten Modernisierung ihrer Fahrzeugflotten. Durch eine Förderung von bis zu achtzig Prozent der Investitionskosten werden leistungsstarke Trailerlösungen von Kögel erschwinglicher. Emissionsminderung, verbesserte Betriebssicherheit und optimierte Kraftstoffeffizienz steigern die Nachhaltigkeit im Transport. Zuschüsse von bis zu dreiunddreißigtausend Euro entlasten das Budget. Die Antragstellung erfolgt unkompliziert, während kompetente Beratung seitens Kögel den Förderprozess aktiv begleitet und unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung nachhaltig.