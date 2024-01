Richtfest: DESYUM wird lebendiges Wahrzeichen auf Campus

Ab 2025 wird das DESYUM, ein nachhaltig errichtetes Besuchszentrum des Forschungszentrums DESY, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Neben Tagungsräumen, einem Auditorium, einer Cafeteria und Büros wird es auch über eine Ausstellung rund um das Forschungszentrum verfügen. Die Eröffnung im Jahr 2025 zielt darauf ab, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft weiter zu stärken und das DESYUM zu einem lebendigen Wahrzeichen auf dem Campus zu machen.



Architekturbüro HPP Architekten entwirft nachhaltiges DESYUM-Gebäude

Mit dem DESYUM wurde ein wegweisendes Projekt in Sachen Nachhaltigkeit auf dem DESY-Campus verwirklicht. Das Gebäude wurde nach einem Entwurf des Architekturbüros HPP Architekten errichtet und erfüllt sowohl den silbernen Nachhaltigkeitsstandard des Bundesbewertungssystems Nachhaltiges Bauen als auch den goldenen Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Durch den bewussten Einsatz umweltfreundlicher Bautechniken und Materialien setzt das DESYUM ein Zeichen für nachhaltiges Bauen und zeigt, wie ökologische Verantwortung mit modernem Design vereint werden kann.

Mit Hilfe von speziellen Bautechniken wurde der Betonverbrauch um 30% reduziert, was zu einer erheblichen Einsparung von Ressourcen führt. Die Fassade des Gebäudes besteht aus recyceltem und wiederverwertbarem Aluminium, was die Wiederverwendung von Materialien unterstützt. Durch die Nutzung der Abwärme der DESY-Teilchenbeschleuniger wird das Gebäude energieeffizient beheizt. Das biodiverse Gründach mit Regenspeicher trägt zur nachhaltigen Wassernutzung und zur Förderung der Biodiversität bei.

Das DESYUM ist ein herausragender Ort auf dem Campus, der Besuchern ermöglicht, die Forschungsthemen des DESY hautnah zu erleben. Gleichzeitig bietet es den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich mit der Öffentlichkeit auszutauschen und den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern. Als Knotenpunkt in der Science City Hamburg Bahrenfeld integriert es erstmals in der Geschichte Hamburgs die verschiedenen Bereiche der Wissenschaft, Forschung, Lehre, Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Erholung in einem Projekt.

Das DESYUM wird ab dem 1. Juni 2024 als zentraler Treffpunkt für den Dialog zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft dienen. Mit seinen interaktiven Angeboten bietet es faszinierende Möglichkeiten für den Austausch und die Begegnung. Obwohl das Gebäude zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt sein wird, öffnet DESY im Rahmen des ersten Science City Day bereits seine Pforten und lädt die Öffentlichkeit ein, das DESYUM zu erkunden.

Für den Bau des DESYUM wurden insgesamt 28,7 Millionen Euro aufgewendet. Der Großteil dieser Kosten wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung übernommen, während die restlichen 10 Prozent von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert wurden.

Das DESYUM, ein Besuchszentrum des Forschungszentrums DESY, stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Science City Hamburg Bahrenfeld dar. Durch seine nachhaltige Bauweise und sein vielfältiges Angebot trägt es maßgeblich zur Stärkung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bei. Als zentraler Knotenpunkt in der Science City eröffnet das DESYUM neue Möglichkeiten für den Austausch und die Begegnung. Es wird zweifellos zu einem lebendigen Wahrzeichen auf dem Campus und zieht die Öffentlichkeit an. Das DESYUM ist ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges Bauen und eine große Bereicherung für die Science City Hamburg Bahrenfeld.