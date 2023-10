BEUMER Group: Effiziente Lösungen für den Umschlag von Massengut in Häfen und Terminals

Die BEUMER Group ist ein führender Anbieter von effizienten Lösungen für den Umschlag von Massengut in Häfen und Terminals. Durch enge Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen, die sich flexibel an sich ändernde Anforderungen anpassen können. Dabei steht die Automatisierung der Prozesse im Vordergrund, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten. Gleichzeitig legt die BEUMER Group großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit, indem umweltfreundliche Technologien eingesetzt werden.



Effiziente Lösungen für den Umschlag von Massengut in Häfen und Terminals

Effizientes Be- und Entladen von Schiffen ist von entscheidender Bedeutung für die Produktivität von Häfen. Die Technologie muss an die begrenzten Platzverhältnisse und die Größe der Schiffe angepasst werden. Zudem müssen die Eigenschaften des transportierten Materials berücksichtigt werden. Lukas Paul, Leiter der Abteilung Häfen & Terminals bei der BEUMER Group, betont die Herausforderungen, vor denen Häfen stehen, um ihre Leistung zu steigern. Die BEUMER Group unterstützt die Betreiber von Massengut-Terminals dabei, wirtschaftlich tragfähige und umweltverantwortliche Betriebsabläufe sicherzustellen und ihre Terminals kosteneffizient zu erweitern. Von der Förderbandtechnologie bis zum Be- und Entladen der Schiffe bietet die BEUMER Group umfassende Unterstützung.

Die BEUMER Group legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden, um deren individuelle Anforderungen zu besprechen und zu verstehen. Durch dieses gemeinsame Vorgehen können Schwachstellen und Engpässe in den Arbeitsabläufen erkannt und effiziente Lösungen für den Umschlag von Massengut entwickelt werden. Angesichts der begrenzten Platzverfügbarkeit in den Häfen sind umweltfreundliche Förderbandsysteme eine attraktive Alternative zum Einsatz von LKWs. Diese ermöglichen es, die verfügbare Fläche optimal zu nutzen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Effizienter Massenguttransport: Die Vorteile von Gurtförderern

Gurtförderer sind eine vielseitige Lösung für den Transport verschiedener Massengüter zwischen Hafen und Terminal. Die BEUMER Group bietet unterschiedliche Varianten an, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Troggurtförderer eignen sich ideal für den Transport großer Mengen an grobem Material, da sie hohe Massenströme ermöglichen. Rohrgurtförderer hingegen bieten den Vorteil einer geschlossenen Bauweise, die das transportierte Material vor äußeren Einflüssen schützt und die Umwelt vor Emissionen bewahrt. Sie sind in der Lage, enge Kurven und steile Steigungen zu bewältigen und ermöglichen den sicheren Transport verschiedener Massengüter ohne Kreuzkontamination.

Bei einem Projekt in Peru wurde ein Rohrgurtförderer mit einer Länge von etwa 3.000 Metern installiert, um Zink-, Kupfer- und Bleikonzentrate vom Lager zum Terminal zu transportieren. Dieser Förderer transportierte mehr als 2.000 Tonnen pro Stunde. Die Route führte jedoch durch ein Militärgelände mit Kasernen, wodurch eine geschlossene Förderbandlösung erforderlich war, um sicherzustellen, dass die Konzentrate nicht mit der Umwelt in Kontakt kommen. Der Rohrgurtförderer war mit Filtern, Abstreifern, einer Staubentfernungsmechanik und einer Steuerung ausgestattet, um eine effiziente und umweltfreundliche Lösung ohne Transferpunkte zu gewährleisten.

Engpassbeseitigung im Massengutumschlag: Anpassung der Übergabeschächte

In bestimmten Fällen kann der Übergabeschacht zu einem Engpass im Umschlag von Massengut werden. Obwohl die Anlagen bereits auf große Volumina ausgelegt sind, sind die Übergabeschächte oft nicht entsprechend dimensioniert. Ein Kunde von BEUMER Group stand vor diesem Problem. Das Expertenteam konnte jedoch durch eine DEM-Analyse die Schächte anpassen und den Engpass erfolgreich beseitigen. Diese maßgeschneiderte Lösung ermöglichte einen reibungslosen und effizienten Materialfluss zwischen den Förderbändern.

Durch intensive Gespräche mit den Kunden und einer gründlichen Prozessanalyse identifiziert die BEUMER Group schnell mögliche technische Lösungen für Probleme. Ein konkretes Beispiel ist die Förderbandtechnologie für ein Eisenerzterminal in Malaysia. Hier verbesserte die BEUMER Group die Leistung der Anlage, indem sie ein bisher ungelöstes Problem während des Transports von feuchtem und klebrigem Material behob. Herkömmliche Bandabstreifer erwiesen sich als unzureichend, daher entwickelten die technischen Experten von BEUMER einen Prototypen, der das Band mit einem hohen Druck reinigt.

Der U-förmige Förderer wurde entwickelt, um die Vorteile von offenen Troggurtförderern und geschlossenen Rohrgurtförderern zu kombinieren. Er bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen oder Schnee und verhindert das Austreten von Material und Staub in die Umwelt. Der Förderer ist sowohl für grobes als auch für sehr feines Material geeignet und kann aufgrund seiner speziellen Rollenkonfiguration das Schüttgut in einer U-Form zur Entladestation transportieren. Durch die Anpassung des Gurts kann die BEUMER Group die beste Lösung für den Massenguttransport gemäß den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts bieten.

BEUMER Group modernisiert Düngemittelfabrik in Malaysia

Im Rahmen eines Brownfield-Projekts wurde die BEUMER Group beauftragt, das bestehende System einer Düngemittelfabrik in Malaysia zu modernisieren und die Leistung zu verbessern. Dabei wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie die Installation eines Portalschrappers, eines Schiffsladers und eines vollautomatischen Tripperwagens. Zudem wurden die Motorsteuerungen angepasst und eine Transformatorstation sowie eine Übergabe- und Siebstation installiert. Die größte Herausforderung bestand darin, den neuen Reclaimer, der eine Breite von etwa 50 Metern hatte, während des laufenden Betriebs durch die Hintertür zu montieren.

Während der Beratungsgespräche mit unseren Kunden erkennen wir oft schnell ihre Bedürfnisse und können daher rasch passende Lösungen vorschlagen. Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, diese Lösungen präzise umzusetzen und die Probleme genau zu identifizieren. Dank unserer Erfahrung mit Rohrgurtförderern konnten wir beispielsweise den Gurt auf dem U-förmigen Förderer in die benötigte Form bringen. Dennoch mussten wir noch herausfinden, ob der Gurt stabil laufen würde und ob es Probleme mit der Formgebung gab. Im Laufe der Zeit werden die Antworten auf diese Fragen deutlich.

Bei der Anpassung der Systeme an das Schüttgut, insbesondere im Fall von Düngemitteln, ist es von entscheidender Bedeutung, dass bestimmte Komponenten aus Edelstahl hergestellt sind. Die BEUMER Group legt großen Wert auf eine sorgfältige Prüfung der Anwendung, da eine Lösung von der Stange nicht automatisch in allen anderen Anwendungen gut funktioniert. Durch ein genaues Verständnis der Materialien und die individuelle Anpassung des Designs unter Verwendung geeigneter technischer Möglichkeiten bietet die BEUMER Group hier eine herausragende Stärke.

Die Integration von FAM in die Unternehmensgruppe erweitert das Serviceangebot der BEUMER Group für Hafenterminalbetreiber. FAM ist spezialisiert auf die Planung, Gestaltung und Herstellung von schlüsselfertigen Anlagen und Ausrüstungen für den Umschlag von Mineralien, Rohstoffen und Gütern. Dadurch können sowohl große als auch kleinere Systeme effizient und zuverlässig bedient werden. Die Kunden profitieren von einem umfassenden Service, der sämtliche Aspekte des Materialumschlags abdeckt.

Effiziente und umweltfreundliche Lösungen für den Massengutumschlag in Häfen und Terminals

