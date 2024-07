BayOConnect-Konferenz in München: Vernetzung und Innovation in der Biotechnologiebranche

Bei der ersten Biotechnologie-Konferenz „BayOConnect – Forum for Biotech & LifeScience“ in München trafen sich rund 320 Akteure aus der Biotechnologiebranche, um sich zu vernetzen und das Innovationspotenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) und Daten in der Medizin zu erforschen. Die Veranstaltung wurde von der Biotech Cluster Development-Organisation BioM organisiert und bot Big Playern, Start-ups, Wissenschaftlern, Politikern und Investoren eine Plattform zum Austausch.



KI und Daten beschleunigen die Medikamentenentwicklung und verbessern Überlebenschancen

Die Entwicklung von Medikamenten ist ein langwieriger Prozess, der bis zu 13 Jahre dauern kann. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Daten kann dieser Prozess erheblich beschleunigt und effizienter gestaltet werden. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Überlebenschancen von Patienten, da Medikamente schneller auf den Markt kommen und eingesetzt werden können. Auf der BayOConnect Konferenz wurden die Grundlagen und Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI und Daten in der Medizin diskutiert sowie deren Nutzen für die Gesundheit beleuchtet. Außerdem wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie innovative Start-ups Finanzierungen für ihre Entwicklungen sicherstellen können und was Investoren von ihnen erwarten.

Erfolgreiche Konferenz fördert Innovation und Zusammenarbeit in der Biotechnologie

Die Konferenz „BayOConnect“ ermöglichte hochrangigen Teilnehmern aus führenden Unternehmen wie Roche, Google, Amazon und Nvidia sowie aus Politik, Wissenschaft und Investorenbranche, Ideen und Projekte in den Themenblöcken „Connect to Investments“ und „Connect to AI“ voranzutreiben.

KI und Daten revolutionieren die Medizin: Konferenzbericht

Die Konferenz präsentierte eindrucksvolle Beispiele, wie KI und Daten bereits in der Medizin eingesetzt werden, um Diagnosen und Therapien zu unterstützen.

Start-ups präsentieren innovative Ideen auf Biotechnologie-Konferenz

Im Rahmen der Konferenz erhielten Start-ups die Möglichkeit, ihre innovativen Ideen vorzustellen. In den Start-up Pitches präsentierten 15 Gründerteams ihre Projekte, darunter innovative Behandlungsmethoden für Haarausfall, gezielte Krebstherapien mit magnetischen Nanopartikeln und Inhalationstherapien zur Behandlung chronischer Lungenerkrankungen. Ein Highlight war die Verleihung des BayOConnect Start-up Awards, gesponsert von Amazon Web Services, an das Start-up CMD Health. Das Unternehmen überzeugte mit einer innovativen digitalen Gesundheitsanwendung zur Behandlung von Kiefergelenksbeschwerden.

Innovationsausstellung: Start-ups und Unternehmen präsentieren neueste Technologien

Die Innovationsausstellung auf der Konferenz bot über 20 Start-ups und etablierten Unternehmen die Möglichkeit, ihre neuesten Technologien und Produkte zu präsentieren. Die Teilnehmer konnten sich direkt über die neuesten Entwicklungen informieren und wertvolle Geschäftskontakte knüpfen.

Erfolgreiche Biotechnologie-Konferenz zeigt Potenzial von KI und Daten

Die Biotechnologie-Konferenz „BayOConnect“ in München war ein großer Erfolg, da sie es den Akteuren aus der Biotechnologiebranche ermöglicht hat, sich zu vernetzen und innovative Ideen und Projekte vorzustellen. Durch den Einsatz von KI und Daten in der Medizin wurde das enorme Potential für die Gesundheitsversorgung deutlich. Die Konferenz hat dazu beigetragen, den Austausch von Erfahrungen zu fördern und die Entwicklung neuer Therapien und Medikamente zu beschleunigen. Die nächste BayOConnect wird im Juli 2025 stattfinden und erneut Plattform für Vernetzung und Innovation bieten.