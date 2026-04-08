Premium-Stellfüße und Blindnietmuttern: Effiziente Lösungen für verschiedenste industrielle Anwendungen

Produktionsexperten profitieren im Bossard-Sortiment von Stellfüßen renommierter Marken, die für einfache Blechkonstruktionen bis hin zu komplexen, 3-A-zertifizierten Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen geeignet sind. Die Auswahl umfasst Modelle aus Edelstahl, massivem Vollmaterial, langlebigem Kunststoff sowie spezielle Anti-Vibrations-Ausführungen für hygienisch anspruchsvolle Bereiche. Spindel und Fußplatte sind fest verbunden, was Stabilität gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht Bossard individuelle Sonderanfertigungen und -materialien auf Anfrage, ergänzt durch umfassende persönliche Beratung. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stehen im Fokus.



Blindnietmuttern ermöglichen rationelle Befestigung ohne Nacharbeit und hohe Ausreißfestigkeit

Blindnietmuttern ermöglichen eine einseitige Befestigung ohne nachträglichen Bearbeitungsaufwand und bieten zuverlässigen Halt für Lasten von 50 Kilogramm bis fünf Tonnen. Durch das Flachkopf-Nietwulst-Prinzip entsteht eine doppelseitige Klemmwirkung, die eine hohe Ausreißfestigkeit gewährleistet. Damit entfällt das Gewindeschneiden in der Grundplatte und der Einsatz von speziellem Fachpersonal. Tobias Wolf, Business Development Manager bei Bossard Deutschland, bestätigt die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit dieser Lösung für anspruchsvolle Anwendungen sowie schnelle Montage und hohe verlässliche Dauerfestigkeit.

Bossard bietet hochwertige Blindnietmuttern Sechskant- und Rundform aus Stahl

Bossard bietet Blindnietmuttern wahlweise in einer robusten Sechskantform oder als runde Version mit Rändelung, gefertigt aus Stahl oder Edelstahl. Die Palette umfasst Gewindegrößen von M6 bis M16 L, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Dank permanent hoher Lagerverfügbarkeit lassen sich alle Ausführungen sofort einsetzen. Sie eignen sich insbesondere für dünnwandige Bleche und Hohlprofile, da sie ohne zusätzliches Nacharbeiten montierbar sind und reduzieren so den Montageaufwand nachhaltig.

Blindnietmuttern bieten unverlierbare wirtschaftliche Befestigung ohne Schweißen zuverlässig sofort

Blindnietmuttern bieten eine zuverlässige, unverlierbare Verbindung und überzeugen durch wirtschaftlichen Material- sowie Arbeitseinsatz und erlauben den Einsatz selbst in kritischen und schwer zugänglichen Umgebungen. Sie ersetzen herkömmliche Schweißmuttern, da weder spezielles Fachpersonal noch aufwändige Positionierung erforderlich sind. Dank reversibler Setztechnik lassen sie sich auch in bereits beschichtete oder dünnwandige Bauteile montieren. Schneidvorgänge in der Grundplatte entfallen vollständig. Verfügbar sind Festigkeitsklassen 8.8 und auf Wunsch 10.9.

Bossard Werkzeugvielfalt ermöglicht schnelle Montage Blindnietmuttern aus einer Hand

Bossard bietet ein umfassendes Sortiment an Hand- und hydropneumatischen Werkzeugen zur Montage von Blindnietmuttern. Die handgeführten Setzpistolen erzeugen bis zu acht Tonnen Setzkraft und ermöglichen das präzise und materialschonende Einbringen der Befestigungselemente. Für Anwendungen mit hohem Automatisierungsgrad stehen HAEGER(R) Einpressmaschinen zur Verfügung, die eine schnelle und reproduzierbare Montage gewährleisten. Damit profitieren Anwender von einer effizienten Prozesskette, die Geschwindigkeit, Sicherheit und Qualität vereint und aus einer Hand geliefert und bereitgestellt.

Bossard bietet Premium-Stellfüße und Blindnietmuttern für dauerhaft stabile Verbindungen

Bossard Deutschland bietet mit seinen hochwertigen Stellfüßen und Blindnietmuttern eine optimale Verbindungslösung, die auf Stabilität, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität ausgelegt ist. Das Sortiment umfasst diverse Materialien und Ausführungen sowie passgenaue Blindniettechnik zu attraktiven Konditionen. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfassendes Spektrum an Handwerkzeugen und Einpressmaschinen, die eine einfache, sichere Montage gewährleisten. Anwender profitieren von langlebigen Verbindungen, geringen Montagezeiten und bedarfsgerechten Einzel- oder Großserienlösungen direkt aus einer Hand. Dank umfangreichem technischen Support.