BRESSNER präsentiert Industrial Edge Panel PCs für Siemens

Die BRESSNER Technology GmbH ist ein etablierter Systemintegrator und Hersteller von industriellen Hardwarelösungen. Auf der embedded world Messe in Nürnberg präsentiert das Unternehmen vom 11. bis 13. März 2025 sein umfangreiches Portfolio an innovativen Produkten und Systemen. Besonders im Fokus stehen dabei industrielle Embedded Hardware und Ruggedized KI-Systeme. Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Technologien und Lösungen von BRESSNER kennenzulernen.



Robuste und zuverlässige Industrial Edge Panel PCs von BRESSNER

Die neuen Industrial Edge Panel PCs von BRESSNER sind die weltweit ersten Modelle, die für das Siemens Industrial Edge Ecosystem zertifiziert sind. Sie zeichnen sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus und bieten somit eine ideale Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Mit diesen Panel PCs können Unternehmen ihre industriellen Prozesse optimieren und von den Vorteilen des Siemens Industrial Edge Ecosystems profitieren.

Neue kompakte Edge-Plattformen für anspruchsvolle KI-Anwendungen

BRESSNER stellt auf der embedded world die brandneuen kompakten Edge-Plattformen vor, die speziell für anspruchsvolle KI-Anwendungen entwickelt wurden. Mit den NVIDIA(R) Jetson Orin Edge Computern bietet BRESSNER eine leistungsstarke Lösung, die eine effiziente Verarbeitung von KI-Algorithmen ermöglicht.

Neue Maßstäbe in der Grafikleistung: Das 6HE PCIe-Erweiterungssystem

Das 6HE PCIe-Erweiterungssystem von BRESSNER stellt eine wegweisende Lösung dar. Es bietet eine beeindruckende Anzahl von 36 Steckplätzen und ermöglicht den Einbau von bis zu 16 Double-Width Grafikkarten. Dadurch können auch die anspruchsvollsten Grafikanwendungen mühelos bewältigt werden.

Leistungsstarke SCORPION Modelle für industrielle Anwendungen

Das SCORPION 12 PRO und das SCORPION 6X V2 sind zwei neue Modelle der SCORPION Serie von BRESSNER. Beide Modelle zeichnen sich durch ihre hohe Rechenleistung aus und sind somit optimal für industrielle Anwendungen geeignet. Mit ihren leistungsfähigen Komponenten ermöglichen sie eine effiziente Verarbeitung von Daten und bieten somit eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Aufgaben in der Industrie.

Maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenautomation, Logistik & Transport und Produktion

BRESSNER Technology ist ein integrierter Lösungsanbieter, der sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenautomation, Logistik & Transport sowie Produktion spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Services im Bereich KI-Applikationen, Machine/Deep Learning, Netzwerke, Intelligent Retail, Kommunikation und Sicherheit an. Mit ihrem breiten Angebot ist BRESSNER in der Lage, individuelle Herausforderungen in verschiedenen Bereichen der Industrie zu lösen.

BRESSNER Technology präsentiert innovative Technologien auf der embedded world 2025

Die embedded world 2025 bietet PC-Enthusiasten die Möglichkeit, auf dem Stand von BRESSNER Technology das breite Spektrum innovativer Technologien im Bereich industrieller Hardware und Ruggedized KI-Systeme kennenzulernen. Darüber hinaus präsentiert BRESSNER maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Services für die spezifischen Anforderungen des industriellen Umfelds. Besuchen Sie Stand 236 in Halle 1 des Messezentrums Nürnberg, um sich persönlich von den innovativen Technologien von BRESSNER zu überzeugen.