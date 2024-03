Hochpräzises Monitoring im Schienenverkehr: BST RAIL Sensor von Bay SensorTec

Der BST RAIL Beschleunigungssensor von Bay SensorTec ist speziell für den Schienenbereich entwickelt worden und ermöglicht ein äußerst präzises Monitoring mit einem Messbereich von nur +/- 0,2g. Durch seine innovative Elektronik kann der Sensor Abweichungen frühzeitig erkennen und eine effiziente Materialprüfung und Instandhaltung ermöglichen. Dadurch wird die Sicherheit im Schienenverkehr deutlich erhöht.



Hohe Signalauflösung ermöglicht genaue Analyse des Beschleunigungsverhaltens im Schienenverkehr

Der BST RAIL Sensor von Bay SensorTec nutzt modernste Mikrosystem-Technologie, um hochpräzise Messergebnisse im Bereich von bis zu +/- 0,2g zu liefern. Dies ermöglicht eine genaue Analyse des Beschleunigungsverhaltens von Zügen sowie des Zustands der Schienen. Durch frühzeitige Qualitätsaussagen über das Fahrverhalten des Zugs, der Schienen oder Radreifen trägt der Sensor zu einer verbesserten Sicherheit im Schienenverkehr bei.

Robuster und langlebiger BST RAIL Sensor für Schienenverkehr

Der BST RAIL Sensor von Bay SensorTec beeindruckt durch seine ultrarobuste und langzeitstabile Bauweise. Trotz seiner kleinen und kompakten Größe ist der Sensor enorm schockresistent und widersteht sogar extremen Belastungen von bis zu +/- 2000g. Die integrierten MEMS-Chips sorgen dafür, dass die Messsignale auch bei starken Temperaturschwankungen äußerst stabil bleiben. Darüber hinaus gewährleistet das robuste Gehäuse eine hohe Langlebigkeit des Sensors.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Bay Railway-Sensoren im Schienenverkehr

Die Bay Railway-Sensoren sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für die Messung von Strom- als auch von Spannungssignalen. Sie bieten sowohl für statische als auch für dynamische Beschleunigungsmessungen hohe Genauigkeit und Störsicherheit, selbst unter anspruchsvollen EMV-Bedingungen. Die einfache und unkomplizierte Integration der Sensoren in bestehende Anlagen oder Maschinen ermöglicht eine schnelle und effiziente Implementierung.

Kundenspezifische Anpassungen und Kalibrier-Services für BST RAIL Sensoren

Die BST RAIL Sensoren von Bay SensorTec bieten eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Anforderungen der Kunden. Sie können individuell konfiguriert werden, um Filter oder IP-Schutzklassen zu integrieren. Zusätzlich sind mehrpolige Stecker nach MIL-Standard mit Bajonettverschluss als optionales Zubehör erhältlich. Um die Funktionstüchtigkeit der Sensoren vorab zu überprüfen, bietet Bay SensorTec Musteraufbau-Optionen für Testzwecke an. Des Weiteren verfügt das Unternehmen über ein eigenes Kalibrierlabor, in dem akkreditierte Kalibrierungen nach internationalen Standards durchgeführt werden können.

BST RAIL Sensor von Bay SensorTec: Höchste Sicherheit im Schienenverkehr

Der BST RAIL Sensor von Bay SensorTec ist ein hochpräziser Beschleunigungssensor, der eine entscheidende Rolle für die Sicherheit im Schienenbereich spielt. Mit seiner hohen Genauigkeit und den strengen Sicherheitsstandards bietet er zuverlässige Messergebnisse und ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Abweichungen im Beschleunigungsverhalten von Zügen. Geschäftsführer Peter Bay ist stolz auf die Entwicklung dieses Sensors und betont die Bedeutung von Beschleunigungssensoren für die Sicherheit im Schienenverkehr. Der BST RAIL Sensor ist somit ein maßgeblicher Beitrag zur sicheren Beförderung von Passagieren und Gütern auf der Schiene.

Bay SensorTec setzt auf persönlichen Kundendienst und schnelle Lieferzeiten

Bay SensorTec zeichnet sich durch einen herausragenden Kundendienst aus, der auf persönlicher Betreuung basiert. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, Kundenanfragen schnell und effizient zu beantworten und bietet kurze Reaktionszeiten. Darüber hinaus werden alle angebotenen Sensoren mit hoher Priorität geliefert, um sicherzustellen, dass Kunden ihre Bestellungen schnell erhalten. Ab Mitte 2024 wird der brandneue Sensor BST RAIL erhältlich sein, der eine innovative Lösung für den Schienenverkehr darstellt.

Der BST RAIL Beschleunigungssensor von Bay SensorTec zeichnet sich durch seine hochpräzisen Messergebnisse, überlegene Sicherheit und hohe Robustheit aus. Dank dieser Eigenschaften ermöglicht er eine frühzeitige Erkennung von Abweichungen und trägt somit dazu bei, dass Züge sicher ihr Ziel erreichen. Darüber hinaus bietet der Sensor die Möglichkeit der Kundenspezifizierung und verfügt über Kalibrier-Services. Dadurch ist der BST RAIL die optimale Lösung für den Schienenverkehr.