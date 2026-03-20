CeiliX Elements Deckenlogistik ermöglicht fünfzig Prozent mehr Bodenfläche problemlos

Das kombinierte Deckenschienensystem von CeiliX integriert InfinityCrane, das modulare CeiliXElements, die SkyRunner-Fahrzeuge und einen neuen Decken-Cobot von Kassow Robots (Bosch Rexroth). Bei Ralf Brinkmann GmbH in Grevenbroich erhöht dies die nutzbare Bodenfläche um bis zu fünfzig Prozent. Klassische Hallenkrane werden ersetzt, wodurch sich Staplerverkehre reduzieren lassen und ergonomische Arbeitsabläufe verbessert werden. Die Montage erfolgt ohne Unterbrechung des Betriebs, unterstützt durch eine enge partnerschaftliche Entwicklung. Nach Industrienormen gewährleistet das System Sicherheit.



Globaler Hallenkranmarkt wächst auf 8,2 Milliarden US-Dollar bis 2030

Im Jahr 2023 erreichte der globale Hallenkranmarkt ein Volumen von 5,18 Milliarden US-Dollar. Prognosen sehen bis 2030 ein Wachstum auf 8,2 Milliarden US-Dollar vor. Der steigende Materialdurchsatz bei gleichzeitig begrenzten Hallenflächen und Produktionskapazitäten erfordert neue Konzepte für das Handling. Klassische bodengebundene Staplersysteme stoßen an ihre räumlichen und ergonomischen Grenzen. Zunehmende Sicherheitsvorgaben und erweiterte Anforderungen an flexible, automatisierte Lösungen treiben Unternehmen dazu, alternative Förder- und Logistikansätze zu entwickeln. kosteneffizient und anpassbar.

Modulares CeiliXElements-System optimiert Hallendecke und schafft effiziente freie Bodenfläche

Das patentierte CeiliXElements-System fungiert als tragendes Gerüst der Deckeninstallation und gewährleistet modularen Auf und Ausbau gemäß den räumlichen Erfordernissen. Dank des Baukastenprinzips lässt es sich flexibel um Säulen, Winkel und verschiedenste Hallenstrukturen herumführen und jederzeit erweitern. Die Kombination aus robusten Laufrädern und hochbelastbaren Antriebsketten ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Gleichzeitig bleibt der Boden vollständig frei für Lagerung, Transport und andere innerbetriebliche Abläufe. Optimierungspotenziale erschließen sich durch individuelle Netzkonfiguration überall.

SkyRunner bei Brinkmann transportiert 250 Kilogramm vollautomatisch dank Deckenstromversorgung

Bei Brinkmann setzen die ersten beiden voll automatisierten SkyRunner künftig auf eine Deckenstromversorgung, die den Betrieb ohne Akkuwechsel ermöglicht. Jeder der Wagen transportiert Lasten bis zu 250 Kilogramm sicher und effizient. Die integrierten Mehrpunkt-Aufhängungen fixieren auch unregelmäßig geformte oder sperrige Güter zuverlässig und erlauben gleichzeitig exakte Drehbewegungen während des Transports. Dank des modularen Systems können mehrere Einheiten parallel betrieben werden, um die Taktleistung spürbar zu erhöhen und skalierbar in Echtzeit.

In Etappen installiert: Beleuchtung integriert, Betrieb ohne Unterbrechung gewährleistet

Die Installation wurde stufenweise vorgenommen und umfasst eine direkte Integration der Beleuchtung in die Deckenschienen. Dank der Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Partner erfolgte die Umsetzung ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs. Um die Funktionssicherheit zu gewährleisten, wurden externe Prüfungen nach geltenden Industrienormen durchgeführt. Gegenwärtig versorgen Akkus die Fahrzeuge, künftig erfolgt die Energiezufuhr jedoch per Schiene, wodurch der Wartungsaufwand deutlich reduziert und Betriebskosten werden signifikant verringert.

Deckenlogistik verdoppelt Bodenfläche und reduziert Staplerverkehr um fünfzig Prozent

Erste Messungen zeigen, dass die effektive Bodenfläche nahezu verdoppelt wurde. Die Verlagerung des Transports in die Deckenlogistik führte zu einer drastischen Reduktion des Staplerverkehrs. Gleichzeitig konnten zusätzliche Lager- und Produktionszonen realisiert werden. Dank freigeräumter Verkehrswege und breiterer Durchgangsbereiche hat das Unternehmen bis zu fünfzig Prozent mehr Arbeitsraum gewonnen. Robin Brinkmann hebt hervor, dass die neu geschaffenen Flächen nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern auch die Prozesssicherheit und Effizienz deutlich verbessern.

Partnerschaft von Brinkmann und CeiliX fördert Innovation durch Entwicklung

Die konstruktive Partnerschaft zwischen der Ralf Brinkmann GmbH und CeiliX diente beiden Unternehmen als praxisorientiertes Testlabor, in dem sie gemeinsam technische Herausforderungen analysierten und passgenaue Lösungen entwickelten. Durch gezielte bauliche Anpassungen konnten vorhandene Strukturen effektiv genutzt und optimiert werden. Eingebundenes Feedback aus der Umsetzung floss unmittelbar in die Produktweiterentwicklung ein und verstärkte die Innovationspipeline. CeiliX-CEO Mathias Entenmann hebt hervor, dass mittelständische Anwender als authentische Kooperationspartner besonders wertvolle zukunftsweisende Impulse liefern.

Deckenschienensystem verbindet mobilen Cobot für automatisierte Montage und Logistik

Im nächsten Entwicklungsschritt wird das modulare Deckenschienensystem um einen mobilen Decken-Cobot von Kassow Robots, einem Geschäftsbereich von Bosch Rexroth, erweitert. Durch die nahtlose Integration von Automatisierungsfunktionen lassen sich Montage- und Transportprozesse simultan durchführen. Die energieeffiziente Stromversorgung erfolgt künftig direkt über die Schiene, wodurch Wechselzeiten minimiert werden. Eine skalierbare Anzahl von Stationen ermöglicht die parallele Bedienung mehrerer Einheiten. Dies steigert sowohl die Effizienz als auch die Flexibilität in modernen Intralogistik-Umgebungen nachhaltig.

Deckenlogistik mit InfinityCrane erhöht Flächeneffizienz, Ergonomie und maximale Flexibilität

Die Deckenlogistik kombiniert InfinityCrane, CeiliXElements und SkyRunner, um Hallen effizient zu nutzen. Das modulare Schienensystem adaptiert sich an unterschiedliche Hallengeometrien und ermöglicht freie Bewegungen in alle Richtungen mit maximaler Flexibilität. Durch die Deckenmontage entsteht bis zu fünfzig Prozent zusätzlicher Bodenfläche, während der Staplerverkehr deutlich abnimmt. Ergonomische Vorteile reduzieren körperliche Belastungen der Mitarbeiter und steigern die Sicherheit. Die Partnerschaft mit Kassow Robots (Bosch Rexroth) gewährleistet zukünftige Erweiterungen, Innovationen und kontinuierliche Systemoptimierungen.