CETATEST LV: Neues Relativdruck-Dichtheitsprüfgerät für Großvolumenverpackungen bis 1000 Liter

Die CETA Testsysteme GmbH stellt mit dem CETATEST LV ein kompaktes Relativdruck-Dichtheitsprüfgerät vor. Es eignet sich für großvolumige Gebinde bis über 1.000 Liter und deckt Prüfdrücke von -800 mbar bis +200 mbar ab. Die integrierte Turbo-Füllen-Funktion beschleunigt die Befüllung großer Proben, während die präzise Echtzeitdruckmessung mithilfe einer 24-Bit-A/D-Wandlung zuverlässig Leckagen erkennt. Umfangreiche Schnittstellen gewährleisten flexible Integration, und die automatische Dokumentation erfolgt komfortabel über die kostenfreie CETA Soft 2G Software bereitstellend.



CETATEST LV: Kompaktes Dichtheitsprüfgerät für Volumen bis über 1000l

Mit dem CETATEST LV präsentiert CETA Testsysteme ein kompaktes Dichtheitsprüfgerät, das Flaschen bis zu einem Liter, Kanister bis 30 Litern, Kunststofffässer bis mehrere hundert Liter und IBCs mit über tausend Litern Fassungsvermögen prüft. Als Prüfmedium dient Druckluft, wobei Prüfdrücke von minus achthundert Millibar bis plus zweihundert Millibar zur Verfügung stehen. Ausgestattet mit einer großen Messzelle für plusminus fünftausend Pascal und einem 24-Bit-Analog-Digital-Wandler garantiert das System präzise, rauscharme und zuverlässige Echtzeitmessungen.

Turbo-Füllen reduziert Füllphase, Venturi-Düse erzeugt Unterdruck ohne externe Pumpe

Die Turbo-Füllen-Funktion beschleunigt die Befüllung selbst großer Prüfvolumina erheblich, wodurch Wartezeiten reduziert werden. In der Unterdruckvariante wird mithilfe einer integrierten Venturi-Düse das erforderliche Vakuum direkt erzeugt und macht externe Vakuumpumpen überflüssig. Durch die dynamisch gesteuerten Füll-, Stabilisierungs- und Messphasen wird eine konstante Druckkontrolle gewährleistet. Separate Ein- und Ausgänge ermöglichen dabei eine lückenlose Überwachung des Prüfprozesses und sorgen für präzise Ergebnisse. Die Funktion lässt sich nahtlos in automatisierte Produktionslinien effizient integrieren.

CETATEST LV bietet Schnittstellenvielfalt: I/O, RS-232, USB, Ethernet, Profinet

Das CETATEST LV verfügt serienmäßig über eine Vielzahl moderner Schnittstellen wie digitale Ein- und Ausgänge, RS-232, USB-Host, Ethernet sowie Profinet. Ein elektrisch angesteuertes Steuerventil ermöglicht die präzise Ansteuerung externer Ventile oder Kalibriernormalien während des gesamten Prüfablaufs. In einem internen Speicher lassen sich bis zu 100.000 Messergebnisse ablegen. Zudem können Anwender bis zu 64 individuelle Prüfprogramme mit frei wählbaren alphanumerischen Bezeichnungen verwalten und abrufen. Die Ausstattung gewährleistet maximale Flexibilität und Nachverfolgbarkeit.

Kostenlose CETA Soft 2G: Import, Export, Auswertung von Messdaten

Die kostenfreie Applikationssoftware CETA Soft 2G unterstützt den Export und Import von Prüfprogrammen sowie die Verwaltung umfangreicher Messreihen. Über integrierte Funktionen lassen sich grafische Auswertungen erstellen, darunter detaillierte Messkurven und präzise Histogramme. Jedes Gerät wird inklusive eines DAkkS-akkreditierten Kalibrierzertifikats nach DIN EN ISO/IEC 17025 geliefert. Zusätzlich bietet CETA Testsysteme eine dreijährige Gewährleistung, die bei jährlicher Wartung auf fünf Jahre ausgedehnt werden kann. Gewährleistet dauerhafte langfristige Betriebssicherheit und maximale Nachvollziehbarkeit.

Überdruckprüfung von 1.000-L-IBCs in 30 Sekunden bis 0,55?mm Leckagen

In der Überdruckvariante lässt sich ein IBC mit rund 1000 Litern Volumen in nur 30 Sekunden bei 200 mbar bzw. 60 Sekunden bei 30 mbar prüfen. Leckagen ab einer Größe von 0,55 Millimetern werden zuverlässig detektiert. Die Unterdruckoption prüft Auslaufventile zwischen -300 und -500 mbar. Dieser Modus ist essenziell für die Rekonditionierung und Gefahrgutprüfung gemäß BAM-GGR 002, IMDG Code sowie RID/ADR. Zusätzlich unterstützt er die Konformität mit internationalen effizienten Sicherheitsstandards.

CETATEST LV kompatibel mit 715 LV und 725 LV

Das CETATEST LV ist vollständig abwärtskompatibel mit den Serien CETATEST 715 LV und 725 LV, wodurch bestehende Produktionslinien erweitert oder nahtlos umgerüstet werden können. Das FDA-konforme Hauptventilsystem gewährleistet höchste Sicherheitsstandards bei lebensmittel-, pharma- und chemischen Anwendungen. Zusätzlich steht ein optionales UL-zertifiziertes Netzteil zur Verfügung, das eine sichere Integration in automatisierte Fertigungsumgebungen sicherstellt. Kunden profitieren von kurzen Lieferzeiten, Inbetriebnahmen sowie einem Gerätedesign, das ab Ende des ersten Quartals 2026 erhältlich ist.

CETATEST LV bietet Turbo-Füllen, präzise Echtzeitmessung und lückenlose Dokumentation

Das CETATEST LV von CETA Testsysteme kombiniert schnelle Turbo-Füllen-Funktion, präzise Echtzeitmessung und einen weiten Druckbereich von -800 bis +200 Millibar. Vielseitige Schnittstellen wie Ethernet, USB und Profinet sowie die CETA Soft 2G Software ermöglichen umfassende Dokumentation mit Import, Export und grafischen Auswertungen. Die DAkkS-akkreditierte Kalibrierung und robuste Bauweise sichern lückenlose Rückverfolgbarkeit. So ist das Gerät eine zukunftssichere Lösung für 100-Prozent-Prüfungen in automatisierten Verpackungslinien und unterstützt 64 individuell anpassbare Prüfprogramme parallel.