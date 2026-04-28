CG TEC und Partner präsentieren Leichtbau-Drohnen auf XPONENTIAL Europe

Im März 2026 präsentierte ein Team von CG TEC Carbon und Glasfasertechnik GmbH gemeinsam mit COBRA INTERNATIONAL Ltd. und Scabro Innovations auf der XPONENTIAL Europe in Düsseldorf innovative Leichtbaulösungen für Drohnen. Während der dreitägigen Veranstaltung konnten interessierte Ingenieure und Entwickler die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe aus Carbon und Glasfaser kennenlernen. Der große Besucherandrang förderte intensive Fachgespräche, eröffnete Potenziale für Folgeprojekte und betonte die Bedeutung leichter, stabiler Strukturen für autonome Flugsysteme.



Ultraleichte Carbon- und Glasfaserprofile optimieren Stabilität für autonome Fluggeräte

Autonome Fluggeräte und unbemannte Systeme erfordern geringstes Gewicht bei höchster Stabilität. Die Faserverbundprofile von CG TEC aus Carbon und Glasfaser erfüllen exakt diese Anforderungen. Sie bieten widerstandsfähige, dennoch extrem leichte Strukturkomponenten für UAVs, Multikopter und andere Flugsysteme. Interessierte Entwickler erhielten am Messestand umfassende Informationen zu maßgeschneiderten Designoptionen, Prototypenfertigung sowie dem gesamten Prozess von der Machbarkeitsstudie über Tests bis zur Serienproduktion mit optimierten Herstellungsverfahren und Kostenoptimierung in Fertigungsphasen sowie Materialauswahl nach Umweltkriterien.

COBRA ergänzt CG TEC: Skalierbare Carbon- und Glasfaserkomponenten effizient

COBRA INTERNATIONAL Co., Ltd. erweitert als etablierter Hersteller faserverstärkter Verbundwerkstoffe optimal das Portfolio von CG TEC Carbon und Glasfasertechnik. Ursprünglich im Wassersportbereich führend, beliefert COBRA inzwischen auch Kunden aus Automotive, Architektur sowie Marine und erweitert damit die Branchenexpertise. Gemeinsam präsentierten beide Partner auf der XPONENTIAL Europe ihre gebündelte Kompetenz in Form skalierbarer Carbon- und Glasfaserkomponenten. Sie bedienen damit Anforderungen von Prototypenentwicklung bis Serienfertigung präzise und nachhaltig, effizient, ressourcenschonend und langlebig.

Scabro Innovations bringt modulare Lösungen und Sensorik für Drohnensysteme

Scabro Innovations B.V. erweiterte den Gemeinschaftsstand um hochmoderne Konzepte für autonome Flug- und Robotersysteme. Im Fokus standen modulare Baukastensysteme, die flexibel kombinierbar sind, sowie integrierte Sensorlösungen für Zustandsüberwachung und präzise Steuerung. Durch die Kombination unterschiedlichster Disziplinen entstanden neuartige Anwendungsansätze für Passagierdrohnen und Frachttransportdrohnen. Zudem wurden spezielle Inspektionsdrohnen thematisiert, die dank intelligenter Sensorik kontrollierte Umgebungsanalysen in industriellen Anlagen ermöglichen. Das Unternehmen präsentierte Elektronikmodule sowie Lösungen zur Echtzeitkommunikation zwischen Drohne und Bodenstation.

CG TEC stellt neue Online-Plattform für innovativen Drohnen-Leichtbau vor

CG TEC präsentierte zur Messe seine neue Landingpage www.drohnenleichtbau.de, die Interessierten einen kompakten Überblick über Leichtbaulösungen sowie Einsatzfelder im Drohnenbau bietet. Die Website erläutert strukturiert die einzelnen Entwicklungsschritte von der Machbarkeitsstudie bis hin zur Serienfertigung und veranschaulicht typische Anwendungsbeispiele. Darüber hinaus fungiert das Portal als zentrale Kontaktplattform für Projektanfragen, ermöglicht vertiefende Einblicke in technische Datenblätter und stellt ergänzende Ressourcen für Ingenieure und Entwickler bereit und bietet anschauliche Produktbilder sowie Praxisbeispiele.

Vertriebsleiter Kipf und Furtmayr zeigen steigende Faserverbund-Nachfrage im Drohnenmarkt

Oliver Kipf und Andreas Furtmayr führten während der Messe intensive Gespräche mit Entwicklern, OEMs und Forschungseinrichtungen, um spezifische Anforderungen für Leichtbaulösungen zu diskutieren. Hauptthemen waren individualisierte Bauteilkonzepte, neuartige Einsatzfelder und Effizienzsteigerungen im Produktionsprozess. Die rege Nachfrage nach hochfesten Carbon- und Glasfaserkomponenten unterstreicht den steigenden Bedarf an zuverlässigen Werkstofflösungen, die optimale Balance zwischen Gewichtseinsparung und Stabilität für autonome Systeme gewährleisten und künftige Anwendungsfälle ermöglichen. Dabei wurden auch Aspekte der Umweltverträglichkeit thematisiert.

CG TEC, COBRA, Scabro planen Leichtbauteile für künftige Drohnensysteme

CG TEC, COBRA INTERNATIONAL und Scabro Innovations nutzen die bei der letzten Messe geknüpften Kontakte und identifizierten Kooperationspotenziale, um ihr gemeinsames Projektportfolio gezielt zu erweitern. Dabei setzen sie auf die kontinuierliche Optimierung von ultraleichten Faserverbundkomponenten für Drohnen und autonome Robotiklösungen. Ihr Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von High-Performance-Leichtbaustrukturen, um zukünftige unbemannte Systeme mit erhöhter Effizienz, Stabilität und Wirtschaftlichkeit zu unterstützen. Sie fokussieren Prozesse, um Serienreife und industrielle Skalierbarkeit zu erhöhen.

Der gemeinsame Stand von CG TEC, COBRA INTERNATIONAL und Scabro Innovations auf der XPONENTIAL Europe demonstriert eindrucksvoll die zentralen Stärken von Carbon- und Glasfaserprofilen im Drohnenbau. Durch minimales Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit ermöglichen die Verbundwerkstoffe leichter handhabbare Fluggeräte mit verbesserter Reichweite und Nutzlastkapazität. Zudem gewährleistet die modulare Struktur eine nahtlose Skalierung von Prototypen zur Serienfertigung. Dadurch fördern die Partner Innovationen für energieeffiziente, zuverlässige und zukunftsfähige autonome Flug- und Robotiklösungen.