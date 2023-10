OpenAI erweitert ChatGPT: Zugang zum Internet für aktuelle Informationen

OpenAI hat eine neue Funktion für den beliebten Chatbot ChatGPT angekündigt, die es ihm ermöglicht, auf aktuellste Informationen im Internet zuzugreifen. Bisher war der Chatbot auf das Wissen bis September 2021 beschränkt, was oft veraltet war. Nun kann ChatGPT Nutzern durch Links zu den Quellen erweiterte Antworten liefern. Diese aufregende Entwicklung wurde in einem kurzen Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, bekannt gegeben.



ChatGPT erhält Internetzugang für aktuellste Informationen und Quellenangaben

ChatGPT war bisher auf Informationen begrenzt, die bis September 2021 verfügbar waren. Leider waren diese Daten oft veraltet. OpenAI hat jedoch Maßnahmen ergriffen, um diese Einschränkung zu überwinden. Eine dieser Maßnahmen ist „Browsing with ChatGPT“, die jedoch zahlenden Abonnenten vorbehalten ist. Dadurch kann der Chatbot nun auf das Internet zugreifen und aktuellste Informationen liefern.

Die neue Version von ChatGPT mit Web-Zugang steht nun den Plus- und Enterprise-Kontoinhabern zur Verfügung. OpenAI hat aufgrund des Feedbacks seit der Einführung von „Browsing with ChatGPT“ verschiedene Updates durchgeführt, darunter die Einhaltung von robots.txt und die Identifizierung von Benutzeragenten. Diese Maßnahmen geben den Websites die Kontrolle über die Interaktion mit ChatGPT. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass „Browsing with ChatGPT“ kurz nach der Einführung wieder zurückgezogen wurde, da der Chatbot unbeabsichtigt Paywalls umgehen konnte.

OpenAI hebt hervor, dass der Zugang zum Internet für bestimmte Anwendungsfälle, wie die Reiseplanung, von großer Bedeutung ist. Dieses Beispiel wird oft genutzt, um die Möglichkeiten von KI-Anwendungen zu demonstrieren. Sowohl Google als auch Microsoft haben dieses Szenario bereits für ihre eigenen KI-Suchmaschinen verwendet. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass sowohl Google’s Search Generative Experience als auch Microsoft Bing schon seit einiger Zeit Zugriff auf alle aktuellen Informationen im Internet haben.

Durch den Zugang zum Web erfährt ChatGPT eine bedeutende Weiterentwicklung. Nutzer können nun mithilfe des Chatbots auf die aktuellsten Informationen zugreifen und von den erweiterten Antworten mit Links zu den Quellen profitieren. Obwohl es einige Einschränkungen gibt und nur zahlende Abonnenten den Webzugang nutzen können, ist diese Neuerung ein Schritt in die richtige Richtung, um ChatGPT noch nützlicher und leistungsfähiger zu machen. In Zukunft können wir weitere aufregende Entwicklungen von OpenAI erwarten.