Coles investiert 880 Millionen Dollar in automatisiertes Distributionszentrum

Coles Group Limited plant gemeinsam mit WITRON den Bau eines neuen automatisierten Trockensortiments-Distributionszentrums in Truganina, Victoria. Mit einer Investition von 880 Millionen Dollar strebt Coles an, ein effizienteres, sichereres und nachhaltiges Logistik-Netzwerk zu schaffen. Das neue Distributionszentrum wird voraussichtlich im Jahr 2025 starten und bis zu fünf Jahre dauern. Es wird eine um 15 Prozent höhere Kapazität haben als die bisherigen ADCs von Coles in New South Wales und Queensland und ist in der Lage, 4,6 Millionen Handelseinheiten pro Woche zu kommissionieren.



Das neue Distributionszentrum in Truganina, Victoria, wird dazu dienen, alle Filialen von Coles in Victoria und Tasmanien zu beliefern. Es wird in das bestehende Lieferketten-Netzwerk von Coles in Südaustralien und Westaustralien integriert sein, um die Warenverfügbarkeit für die Kunden in diesen Staaten weiter zu verbessern. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen ADCs in New South Wales und Queensland wird dieses Projekt eine vollständige Automatisierung des Logistik-Netzwerks der Coles-Verteilzentren an der Ostküste Australiens ermöglichen.

WITRON, ein führender Anbieter von automatisierten Logistik- und Kommissionier-Anlagen, wird Coles bei der Umsetzung des Projekts unterstützen, um die Warenverfügbarkeit und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern. Diese Investition markiert einen wichtigen Schritt in der Transformation von Coles.

